ইরানে লাগাতার মার্কিন হামলা, ট্রাম্পকে 'অপরাধী-খুনি' বলে পাল্টা জবাবের হুঁশিয়ারি তেহরানের

ইরানে লাগাতার মার্কিন হামলা, ট্রাম্পকে 'অপরাধী-খুনি' বলে পাল্টা জবাবের হুঁশিয়ারি তেহরানের
অন্তর্বর্তীকালীন শান্তিচুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইরানে নতুন করে বিমান হামলা শুরু করেছে আমেরিকা। পাল্টা হামলার হুমকি দিয়েছে ইরানও ৷
By AFP
Published : July 9, 2026 at 8:39 AM IST
ওয়াশিংটন, 9 জুলাই: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা ফের বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। অন্তর্বর্তীকালীন শান্তিচুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ঘোষণা করার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে বিমান হামলা শুরু করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ইরান যদি আমেরিকার উপর হামলা চালায়, তবে তার চেয়ে বহুগুণ মারাত্মক জবাব দেওয়া হবে। এদিকে, মার্কিন হামলার মধ্যেই ইরানের বেশ কয়েকটি শহরে বিস্ফোরণের খবরে পশ্চিম এশিয়াজুড়ে উত্তেজনা আরও বেড়ে গিয়েছে।
হরমুজ প্রণালীতে জাহাজগুলির উপর ইরানের সাম্প্রতিক হামলা যুদ্ধবিরতি পর্বের সমাপ্তি নির্দেশ করে— প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পরই বুধবার ইরানের উপর ফের হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। সামরিক কর্মকর্তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে জানিয়েছেন যে, এই হামলার লক্ষ্য ছিল ওই হরমুজ প্রণালীতে ‘নৌ-চলাচলের স্বাধীনতায় হুমকি সৃষ্টির’ ক্ষেত্রে ইরানের সক্ষমতাকে ‘আরও দুর্বল’ করা।
ওমান উপকূলে বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্য করে ইরানের হামলার জেরে মার্কিন সামরিক বাহিনী বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি ও বন্দর-ব্যবস্থায় আঘাত হানার ঠিক একদিন পরেই এই পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ওই পোস্টে বলা হয়েছে, “একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক জলপথে অবাধে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজ ও অসামরিক নাবিকদের উপর সাম্প্রতিক অযৌক্তিক আগ্রাসনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে দায়ী করছে।”
হরমুজ প্রণালীতে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতায় হুমকি সৃষ্টির ক্ষেত্রে তেহরানের ক্ষমতা হ্রাস করার লক্ষ্যে ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন বাহিনী একের পর এক হামলা শুরু করেছে— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের (CENTCOM) এমন ঘোষণার পরই এই সতর্কবার্তাটি এসেছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার (স্থানীয় সময়) ইরানকে সতর্ক করে বলেছেন যে, বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর তেহরানের হামলা অব্যাহত থাকলে আমেরিকার সামরিক পদক্ষেপ আরও জোরদার করা হবে। ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, "গতকাল ইরানের চালানো জাহাজ-বিধ্বংসী হামলার জবাবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যদি এমনটা ফের ঘটে, তবে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে!" এছাড়া তিনি ইরানের চাবাহারে মার্কিন হামলা পরবর্তী অবস্থার একটি ছবিও শেয়ার করেছেন।
This is in retribution for yesterday’s bombing of ships by Iran. If it happens again, it will get much worse!— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026
( TS: Jul 8 2026, 5:35 PM ET ) pic.twitter.com/cEp1lp4VWN
ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বেশ কয়েকটি জায়গায় বিস্ফোরণের খবর নিশ্চিত করেছে ৷ আক্রান্ত জায়গাগুলির মধ্যে রয়েছে হরমুজ প্রণালীর তীরে অবস্থিত বন্দর আব্বাস, দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় শহর সিরিক এবং বুশেহর— যেখানে ইরানের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত। ট্রাম্পের দাবি, ওই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধারাবাহিক হামলার পর ইরান একটি চুক্তির লক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ৷ তবে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, তেহরান কোনও চুক্তিতে পৌঁছানোর আদৌ ‘যোগ্য’ কি না।
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (انفال، ۵۸)— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) July 8, 2026
یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا از همان گام نخست، نه بر پایهٔ اعتماد، بلکه بر مبنای سازوکار روشن «تعهد در برابر تعهد» تنظیم شد؛ چراکه هیچ نشانهای…
ইরান বুধবার (স্থানীয় সময়) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দুই দেশের মধ্যের সমঝোতা স্মারকের (MoU) শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেছেন, তেহরান তার জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাদের পদক্ষেপ অব্যাহত রাখবে। ইরানের বিষয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যের জবাবে বাঘাই বলেন, "তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে বোঝাপড়া কখনওই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, বরং তা ছিল ‘প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি’ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ৷ তিনি অভিযোগ করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একতরফা পদক্ষেপের মাধ্যমে সেই চুক্তি লঙ্ঘন করেছে।
اظهارات امروز ترامپ، از توهین به ملت ایران تا تهدید به حملات بیشتر، نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به شکست سیاستی است که سال ها بر زور، تحریم و تهدید بنا شده و نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد. با ترامپ جنایتکار و قاتل باید با زبان خودش صحبت کرد، ظاهرا زبان زور را بهتر می فهمد!— Gharibabadi (@Gharibabadi) July 8, 2026
ইরানের আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-বিদেশমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদিও ট্রাম্পের সমালোচনা করে বলেন যে, "তাঁর মন্তব্য চাপ ও হুমকির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নীতির ব্যর্থতাকেই প্রতিফলিত করে। ইরানি জাতিকে অপমান করা থেকে শুরু করে আরও হামলার হুমকি দেওয়া পর্যন্ত ট্রাম্পের আজকের বক্তব্যগুলো কোনো শক্তির পরিচয় নয়; বরং এগুলো এমন এক নীতির ব্যর্থতারই স্বীকারোক্তি— যা বছরের পর বছর ধরে পাশবিক শক্তি প্রয়োগ, নিষেধাজ্ঞা ও হুমকির ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়েছিল, কিন্তু তা ইরানি জাতিকে নতজানু করতে পারেনি। অপরাধী ও খুনি ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর নিজের ভাষাতেই কথা বলতে হবে; মনে হয়, সে শক্তির ভাষাই ভালো বোঝে!"