সাময়িক বিরতি ভেঙে ফের হরমুজে ইরানি রকেট লঞ্চারে হামলা আমেরিকার

সাময়িক বিরতি ভেঙে ফের হরমুজে ইরানি রকেট লঞ্চারে হামলা আমেরিকার
গত এক মাসের মধ্যে ওই এলাকায় এটাই তাদের প্রথম সামরিক পদক্ষেপ । ইরানও সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাণঘাতী হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে ।
Published : August 31, 2026 at 12:39 PM IST
ওয়াশিংটন, 31 অগস্ট: ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে যে সাময়িক বিরতি টানা হয়েছিল, তা এবার ভেঙে দিল আমেরিকা ৷ রবিবার হরমুজ প্রণালীতে ইরানের রকেট লঞ্চারকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী ৷ গত এক মাসের মধ্যে ওই এলাকায় এটাই তাদের প্রথম সামরিক পদক্ষেপ । ইরানও সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাণঘাতী হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে ।
ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ডের মুখপাত্র টিম হকিন্স জানিয়েছেন, রেভোলিউশনারি গার্ড কোরের বাহিনীকে সমুদ্র-মাইন-সহ রকেট উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি নিতে দেখা গিয়েছিল । উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রণালীর আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচলের পথ থেকে সমুদ্র-মাইন অপসারণ করেছিল ৷ ইরানের আধা-সরকারি সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, প্রণালীর লারাক দ্বীপের কাছে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে । ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে রেভোলিউশনারি গার্ড জানিয়েছে যে, এই ঘটনায় তাদের বেশ কয়েকজন যোদ্ধা এবং দেশবাসী শহিদ ও আহত হয়েছেন ।
পরবর্তীতে, ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেখানো হয় যে, মার্কিন হামলার জবাবে ইরান জর্ডনে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোর দিকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করছে । জর্ডানের সশস্ত্র বাহিনী জানিয়েছে, সোমবার ভোরে দেশটির আকাশসীমায় প্রবেশ করা আটটি ক্ষেপণাস্ত্র তারা প্রতিহত করেছে । প্রকাশ্য সংঘাতের পথে ফিরে আসাটা এই অঞ্চলের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে ৷ কারণ 28 ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ইরান উপসাগরীয় দেশগুলোতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও পরিকাঠামোকে টার্গেট করে আসছে ।
এর আগে সর্বশেষ 29 জুলাই মার্কিন সামরিক বাহিনী ইরানের লক্ষ্যবস্তুতে হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল । সে সময় তারা উপকূলীয় নজরদারি ও প্রতিরক্ষা কেন্দ্র-সহ রেভোলিউশনারি গার্ডের ডজনখানেক স্থাপনায় 'ব্যাপক মাত্রায় হামলা' চালানোর করা ঘোষণা করেছিল । 1 অগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন যে, উপসাগরীয় মিত্রদেশ কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর অনুরোধে তিনি নতুন কোনও হামলা না-চালানোর নির্দেশ দেবেন ।
যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক চাপের পথ বেছে নিয়েছিল
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সামরিক পদক্ষেপের পরিবর্তে অর্থনৈতিক চাপ বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন ৷ তার কয়েক দিনের মধ্যেই এই হামলার ঘটনা ঘটল । তাদের এই পরিবর্তিত কৌশলের মূল ভিত্তি হল - তেহরানের সঙ্গে বাণিজ্য অব্যাহত রাখা যে কোনও দেশ বা সংস্থাকে শাস্তির আওতায় আনার হুমকি ।
ইরানি গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে রেভোলিউশনারি গার্ডের মুখপাত্র জেনারেল হোসেইন মোহেবি বলেন, রবিবারের এই হামলা ছিল ‘অর্থনৈতিক যুদ্ধের সময় ট্রাম্প প্রশাসনের একটি মারাত্মক ভুল’ এবং শত্রুপক্ষকে এর জন্য সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে চড়া মূল্য দিতে হবে । যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে তাদের গোলাবারুদের মজুত কমে আসার বিষয়টি ৷ এর ফলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে যে, এই দীর্ঘায়িত সংঘাত বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক প্রস্তুতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ।
সংঘাত দীর্ঘায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ দ্রুত শেষ করার বিষয়ে ট্রাম্পের কথাবার্তাও যেন স্তিমিত হয়ে আসছে । গত সপ্তাহে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, ইরানকে আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তিনি 'কোনও তাড়াহুড়ো করছেন না'৷ পাশাপাশি তিনি দাবি করে চলেছেন যে, ইসলামি প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্ব বর্তমানে চরম সংকটের মুখে রয়েছে ।
তবে গত এক মাসে ইরানের শীর্ষ নিরাপত্তা পদে নতুন নিয়োগের ঘটনাগুলো তেহরানের অনমনীয় মনোভাবেরই ইঙ্গিত দেয় - যারা কয়েক দশকের নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলা করার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে ভিন্নমত দমনে কঠোর অবস্থান বজায় রেখেছে । ট্রাম্প বরাবরই জোর দিয়ে বলে আসছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ অভিযান ইরানের নৌ ও বিমান বাহিনীর জন্য ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে । যদিও ইরানি কর্মকর্তাদের মতে, দেশটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 270 বিলিয়ন ডলারের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে । যুদ্ধের শুরুর দিকের সপ্তাহগুলোতে ইজরায়েলি সামরিক হামলায় দেশটির ধর্মীয় সরকারের নেতৃত্বের কাঠামোর বড় একটি অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ।
চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে হরমুজ প্রণালীকে ব্যবহার করছে ইরান
তবে হরমুজ প্রণালীতে বিভিন্ন জাহাজের ওপর হামলার মাধ্যমে ইরান নিজের জন্য এক ধরনের কৌশলগত সুবিধা বা 'লিভারেজ' তৈরি করে নিয়েছে; যদিও বর্তমানে তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) বহনকারী তুলনামূলক কম সংখ্যক জাহাজই ঝুঁকি নিয়ে এই পথ দিয়ে চলাচল করছে । বিশ্বের মোট তেলের 20 শতাংশ সাধারণত যে জলপথ দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই পথে চলাচলকারী জাহাজগুলোর ওপর হামলা চালানোর মতো পর্যাপ্ত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ইরানের হাতে এখনও রয়েছে ।
যুক্তরাষ্ট্রের হামলার প্রতিক্রিয়ায় রবিবার অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে । যুক্তরাষ্ট্রের এক ব্যারেল তেলের দাম 1.8 শতাংশ বেড়ে 84.94 ডলারে দাঁড়িয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত 'ব্রেন্ট ক্রুড' তেলের দাম 1.9 শতাংশ বেড়ে 89.79 ডলারে পৌঁছেছে । তেহরান ক্রমাগত দাবি করে আসছে যে, জলপথের অপর প্রান্তে অবস্থিত প্রতিবেশী দেশ ওমানের সঙ্গে প্রণালীটি পরিচালনার বিষয়ে কোনও পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলেও, যুক্তরাষ্ট্র এটি ব্যবহার করতে পারবে না - যতক্ষণ না তারা জুনের মাঝামাঝি সময়ে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী নিজেদের দায়বদ্ধতা পূরণ করছে ।
ট্রাম্প বারবার ঘোষণা করেছেন যে, 'হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত' রয়েছে এবং জানিয়েছেন যে, গত সপ্তাহে 24টি জাহাজে এর মধ্যে দিয়ে চলাচল করেছে । কিন্তু যুদ্ধের আগে প্রতিদিন যে প্রায় 130টি জাহাজ এই পথ দিয়ে যাতায়াত করত, তার তুলনায় এই সংখ্যাটি অত্যন্ত নগণ্য । এর আগে রবিবার, মার্কিন নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি বহুজাতিক জোট জানায় যে, ওই প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক নৌ-চলাচল এখনও ‘স্বাভাবিকের চেয়ে কম’ পর্যায়ে রয়েছে ।
এছাড়া ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর পরিচালিত একটি পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানিয়েছে যে, শনিবার প্রণালীর মধ্যে ওমানের খাসাব শহরের উত্তরে একটি ট্যাঙ্কার জাহাজে অজ্ঞাত কোনও প্রজেক্টাইল বা বস্তুর আঘাত লেগেছে । ‘ইউনাইটেড কিংডম মেরিটাইম ট্রেড অর্গানাইজেশন’ (ইউকেএমটিও)—যারা এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও সামরিক কর্তৃপক্ষের তথ্য উল্লেখ করেছে - জানিয়েছে যে, এতে কোনও হতাহতের ঘটনা বা পরিবেশগত ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি । তাৎক্ষণিকভাবে কোনও পক্ষ এই ঘটনার দায় স্বীকার করেনি ।
মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, রবিবার পর্যন্ত তারা ইরানি বন্দরগুলোর ওপর আরোপিত অবরোধের আওতায় 83টি বাণিজ্যিক জাহাজকে ভিন্ন পথে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং তিনটি জাহাজকে অচল করে দিয়েছে ।