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ইরানে একাধিক হামলা আমেরিকার, যুদ্ধবিরতি ভেঙে দ্বিতীয় দিনেও অব্যাহত সামরিক সংঘাত

মার্কিন সেনার দাবি, তারা ইরানের 10টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে ৷ যুদ্ধবিরতির মধ্যেই টানা দ্বিতীয় দিনের মার্কিন হামলায় মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ফের ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

US Strikes in Iran
হরমুজ প্রণালীতে বেশ কয়েকটি ইরানি ঘাঁটিতে বিমান হামলা চালিয়েছে আমেরিকা (ছবি: এপি)
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By AP (Associated Press)

Published : June 28, 2026 at 8:08 AM IST

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ওয়াশিংটন, 28 জুন: ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন শান্তি চুক্তিটি ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। মার্কিন সেনা শনিবার জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে তারা ইরানের বেশ কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। মার্কিন সেনার দাবি, তারা ইরানের 10টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে ৷ এই দাবির পর যুদ্ধবিরতির মধ্যেই টানা দ্বিতীয় দিনের মার্কিন হামলায় মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ফের ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

মার্কিন সেনা এক্স-এ একটি পোস্টে বলেছে, ইরানের কাছে যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে চলার সুযোগ ছিল, কিন্তু তারা তা করেনি ৷ কারণ, শনিবার তাদের বাহিনী হরমুজ প্রণালীর কাছে একটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন হরমুজ প্রণালীর উত্তরে বিস্ফোরণের খবর নিশ্চিত করেছে।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে এই হামলা চালানো হয়েছে। শনিবার ভোরে পানামার পতাকাবাহী তেল ট্যাঙ্কার এম/টি কিকুকে লক্ষ্য করে একটি ড্রোন হামলা চালানোয় যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে ইরানের বিরুদ্ধে।

সেন্টকম জানিয়েছে, 20 লাখ ব্যারেলেরও বেশি অপরিশোধিত তেল বহনকারী ট্যাংকারটি হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় ভোর 4টে 30 মিনিট নাগাদ হামলার শিকার হয়। মার্কিন সেনা বলেছে, শুক্রবারের মার্কিন হামলার পর তেহরানকে যুদ্ধবিরতি মেনে চলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু, তারা এর পরিবর্তে সর্বশেষ হামলার মাধ্যমে উত্তেজনা বাড়িয়েছে।

এর জবাবে মার্কিন সেনা ইরানের সামরিক রেডার সিস্টেম, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিমান প্রতিরক্ষা কেন্দ্র, ড্রোন মজুত রাখার কেন্দ্রে এবং মাইন পাতায় সক্ষম ব্যবস্থাকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। সেন্টকম এক বিবৃতিতে বলেছে, “বাণিজ্যিক জাহাজগুলি হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত অব্যাহত রেখেছে। মার্কিন সেনা সতর্ক এবং প্রস্তুত রয়েছে।”

এদিকে, ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম আইআরআইবি একটি দেশের সেনাকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে যে, দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর সিরিকের কাছে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে এবং এই বিস্ফোরণগুলি একটি টেলিযোগাযোগ টাওয়ারে কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার কারণে ঘটেছে। তাৎক্ষণিকভাবে এই বিষয়ে আর কোনও বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি।

শুক্রবার ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন মজুত কেন্দ্র এবং উপকূলীয় রাডার সাইটগুলোতে মার্কিন হামলার পর উত্তেজনার এই সর্বশেষ বৃদ্ধি ঘটল। ওয়াশিংটন বলেছে, গত 25 জুন হরমুজ প্রণালীতে সিঙ্গাপুরের পতাকাবাহী পণ্যবাহী জাহাজ এম/ভি এভার লাভলির ওপর ইরানের কথিত ড্রোন হামলার জবাবে এই হামলা চালানো হয়েছে। সেন্টকম শুক্রবারের এই অভিযানকে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর ইরানি হামলার কঠোর জবাব হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং চলতি মাসের শুরুতে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য তেহরানকে অভিযুক্ত করেছে।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের ওপর ইরানি সেনাবাহিনীর বিনা উস্কানির আগ্রাসন স্পষ্টতই যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে। এতে আরও বলা হয় যে, চুক্তিটি মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে মার্কিন বাহিনী বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ততম সামুদ্রিক বাণিজ্য পথটির ওপর নজরদারি অব্যাহত রাখবে। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে.ডি. ভ্যান্স তেহরানকে আরও সামরিক পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য সতর্ক করেছেন।

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