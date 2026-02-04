মার্কিন রণতরীর উপরে ইরানের ড্রোন, আকাশেই ধ্বংস করল আমেরিকা
সংঘাত-সমঝোতার আবহে আরব সাগরে ইরানের ড্রোন শায়েদ-139 ধ্বংস করল আমেরিকা ৷ মার্কিন সেনার দাবি, ড্রোনটি রণতরী 'ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন'-এর উপর ঘোরাফেরা করছিল ৷
Published : February 4, 2026 at 1:18 PM IST
ওয়াশিংটন, 4 ফেব্রুয়ারি: তেহেরানের সঙ্গে সমঝোতা প্রসঙ্গে আশাবাদী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইয়ের হুঁশিয়ারিকে উপেক্ষা করে রবিবার তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, দুই দেশের পারস্পরিক চুক্তি তিনি স্বাক্ষরিত করবেনই ৷ কোনও কারণে তা না-হলে, খামেনেইয়ের বক্তব্যের জবাব দেওয়া হবে ৷ সংঘাত-সমঝোতার এই আবহে মঙ্গলবার আরব সাগরের উপর ইরানের একটি ড্রোনকে ধ্বংস করল মার্কিন নৌবাহিনীর যুদ্ধবিমান ৷
ইরানের উত্তপ্ত পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানোর জন্য আরব সাগরে 'ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন' মোতায়েন করেছে আমেরিকা ৷ মঙ্গলবার মার্কিন সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, রণতরীর দিকে এগিয়ে আসে ইরানের একটি ড্রোন ৷ এরপরই গুলি করে ড্রোনটিকে ধ্বংস করে দেয় নৌবাহিনীর যুদ্ধবিমান ৷ সেন্ট্রালের কমান্ডের মুখপাত্র ক্যাপ্টেন টিম হকিন্স বিবৃতিতে বলেন, "মার্কিন সামরিক বাহিনীর কোনও রকম প্ররচনা ছাড়াই আন্তর্জাতিক জলসীমায় মোতায়েন মার্কিন রণতরীর দিকে আগ্রাসীভাবে এগিয়ে আসে ড্রোনটি ৷ কোনও কারণ ছাড়াই রণতরীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ৷" এরপর নিরাপত্তার খাতিরে ড্রোনটিকে ধ্বংস করা হয় ৷
মার্কিন সেনাবাহিনীর দাবি, আরব সাগরের উপর গোলাগুলির ঘটনার কয়েকঘণ্টা আগে হরমুজ প্রণালীতে চলাচলকারী একটি মার্কিন বাণিজ্যিক জাহাজের উপর হামলা করে ইরানের বাহিনী ৷ তবে, মঙ্গলবারের এই ঘটনায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বলে দাবি বিশ্লেষক মহলের ৷ প্রথমে দেশব্যাপী বিক্ষোভে ইরানের রক্তক্ষয়ী দমনপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় এবং পরে দুই দেশের পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে সামরিক পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ শুধু তাই নয়, গত কয়েকদিনে পশ্চিম এশিয়ার এই অঞ্চলে সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি করেছে ওয়াশিংটন ৷ এরপর ড্রোন ধ্বংসের ঘটনায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ ৷
হকিন্স জানান, এদিন ইরানের শায়েদ-139 ড্রোনটিকে ধ্বংস করেছে এফ-35সি যুদ্ধবিমান ৷ এই গোলাগুলিতে আমেরিকার কোনও ক্ষতি হয়নি বলে জানান তিনি ৷ ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, দেশের আধা-সামরিক রেভোলিউশনারি গার্ড ড্রোনটির 'যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার' ঘটনাটি তদন্ত করছে । আধা-সরকারি তাসনিম সংবাদ সংস্থা তাদের টেলিগ্রামে জানিয়েছে, ধ্বংস হওয়ার আগে ড্রোনটির তোলা ছবিগুলি সফলভাবে ইরানে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল ।
গত একমাস ধরে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পশ্চিম এশিয়ার দেশ ইরান ৷ মুদ্রাস্ফীতি ও বর্ধিত মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে শুরু হওয়া গণবিক্ষোভে প্রাণ হারান বহু মানুষ ৷ ইরানের সরকার-বিরোধী এই প্রতিবাদে প্রথম থেকেই সমর্থন জুগিয়েছেন ট্রাম্প ৷ ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ করার হুমকি দেন তিনি ৷ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সরকার-বিরোধী আন্দোলনে কোনও বিক্ষোভকারীর প্রাণহানি ঘটলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ শুধু তাই নয়, মধ্যপ্রাচ্যে একটি বিমানবাহিনী পাঠানোর নির্দেশ দেন তিনি ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্টের হুমকির পরই দেশজুড়ে শুরু হওয়া গণবিক্ষোভকে একটি 'অভ্যুত্থানের' সঙ্গে তুলনা করেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা খামেনেই ৷ সেই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান, মার্কিন হামলার ফলে তেহেরানে বৃহত্তর অশান্তির সূত্রপাত ঘটবে ৷ ট্রাম্পকে সতর্ক করে খামেনেই বলেন, "আমেরিকার এটা জেনে রাখা ভালো এবার তারা হামলা করলে, পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে ৷ যুদ্ধের আঁচ ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে ৷ তবে, ট্রাম্পের বক্তব্য়ে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই ৷"