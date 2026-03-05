ETV Bharat / international

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে ট্রাম্পকে ছাড়পত্র দিল সেনেট

ইরানের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের যুদ্ধের বিরোধিতা করে প্রস্তাবে সেনেটে ভোটাভুটি হয় ৷ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে 47টি এবং বিপক্ষে 53টি ৷

US Senate on Trump Iran War
যুদ্ধ চালাতে ট্রাম্পকে ছাড়পত্র দিল সিনেট (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 5, 2026 at 1:43 PM IST

নয়াদিল্লি, 5 মার্চ: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘরে-বাইরে চাপের মুখে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ মার্কিন কংগ্রেসকে এড়িয়ে একক সিদ্ধান্তে ট্রাম্প সামরিক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৷ ইরানে ট্রাম্পের সামরিক নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছিল ৷ সেই প্রস্তাবে সেনেটে ভোটাভুটি হয় ৷ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে 47টি এবং বিপক্ষে 53টি। সুতরাং ট্রাম্পের যুদ্ধ নীতি বহাল রাখার পক্ষেই রায় দেয় মার্কিন সেনেট।

অন্যদিকে, সেনেটে ইরানে মার্কিন সামরিক অভিযানের প্রতিবাদ করেন প্রাক্তন মার্কিন নেভি অফিসার ব্রায়ান ম্যাকগিনিস চিৎকার করে বলেন, "আমেরিকা ইজরায়েলের হয়ে যুদ্ধে তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠাতে চায় না ৷"

ইরানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে যুদ্ধ শুরু করেছেন তা থামানোর প্রচেষ্টাকে বুধবার সেনেটে সরাসরি নস্যাৎ করে দিয়েছে রিপাবলিকানরা ৷ যুদ্ধ ক্ষমতা প্রস্তাব নামে এই আইন 47-53 ভোটের ব্যবধানে খারিজ হয়ে যায় ৷ যদিও কেন্টাকির রিপাবলিকান সিনেটর র‍্যান্ড পল পক্ষে ভোট দিয়েছেন এবং পেনসিলভানিয়ার ডেমোক্র্যাটিক সেনেটর জন ফেটারম্যান বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন ৷ ভোটের ফলে মার্কিন সেনেট যুদ্ধের পক্ষেই অবস্থান নিতে কার্যত বাধ্য হয়েছে ৷

সেনেটের ডেমোক্র্যাটিক নেতা চক শুমার ভোটাভুটির আগে বলেন, "আপনি মধ্যপ্রাচ্যে চিরস্থায়ী যুদ্ধে ক্লান্ত আমেরিকান জনগণের পাশে দাঁড়াবেন, নাকি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পিট হেগসেথের পাশে দাঁড়াবেন ? তাঁরা ফের আমাদেরকে আরও একটি যুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছে ৷ আপনাকে যে কোনও একটা পক্ষ বেছে নিতে হবে ৷"

তিনি আরও বলেন, "ডেমোক্র্যাটদের কাছে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংস করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এই যুদ্ধে বাধা দেওয়া ৷" অন্যদিকে, সেনেটে এই ভোটাভুটির মাঝেই যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করেন ব্রায়ান ম্যাকগিনিস ৷ তিনি বলেন, "এই যুদ্ধের কারণ ইজরায়েল ৷ আমেরিকা তার ছেলেমেয়েদের ইজরায়েলের হয়ে যুদ্ধে পাঠাতে চায় না ৷" ম্যাকগিনিসকে অবশ্য বিশৃঙ্খলামূলক আচরণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এক অফিসার এবং এক রিপাবলিকান সেনেটর টিম শেহি তাঁকে ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে দেয় ৷

ক্যাপিটল পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, উত্তর ক্যারোলিনায় বসবাসকারী ম্যাকগিনিসকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এক পুলিশ অফিসারের উপর হামলার তিনটি অভিযোগ এবং বেআইনি বিক্ষোভের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ক্যাপিটল পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "সেনেটে ভোটাভুটির সময় অবৈধভাবে প্রতিবাদ করার জন্য এক ব্যক্তিকে কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয় ৷ তাঁর হিংসাত্মক প্রতিরোধ সেখানে উপস্থিত সকলকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছিল।" অন্যদিকে, রিপাবলিকান সেনেটর টিম শেহি বলেন, "এই লোকটি ক্যাপিটলে এসেছিলেন সংঘর্ষের জন্যই ৷"

