রাশিয়ার তেল কিনলেই 100 শতাংশ শুল্ক ! ভারত-চিনকে 'সবক' শেখাতে বিল পাশ মার্কিন সেনেটে

রাশিয়ার তেল কিনলেই 100 শতাংশ শুল্ক ! ভারত-চিনকে 'সবক' শেখাতে বিল পাশ মার্কিন সেনেটে
বর্তমানে চিন, ভারত, আজারবাইজান, হাঙ্গেরি ও স্লোভাকিয়া—এই পাঁচটি দেশ রাশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি তেল ও গ্যাস আমদানি করে ৷
By PTI
Published : August 8, 2026 at 9:58 AM IST
ওয়াশিংটন, 8 অগস্ট: ইউক্রেন যুদ্ধে ইন্ধন জোগানোর অভিযোগে রাশিয়া এবং তাদের পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রধান গ্রাহক হিসাবে পরিচিত দেশ, যেমন চিন ও ভারতকে কড়া শাস্তি দিতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ সেই লক্ষ্যেই এবার বিল পেশ করেছে তারা ৷ বিপুল ভোটে সেই বিল মার্কিন সেনেটে পাশ হয়েছে।
'লিন্ডসে ও গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট অফ 2026' (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) নামে নতুন এই বিলটি সেনেটে 86-11 ভোটে পাশ হয়েছে। এই বিলের আওতায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এমন সব দেশের পণ্যের উপর 100 শতাংশ শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যারা রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের শীর্ষ পাঁচ আমদানিকারক।
বর্তমানে চিন, ভারত, আজারবাইজান, হাঙ্গেরি ও স্লোভাকিয়া—এই পাঁচটি দেশ রাশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি তেল ও গ্যাস আমদানি করে। রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি, এই বিলটি 1996 সালের 'ইরান স্যাংশনস অ্যাক্ট'-এর (ইরানের জ্বালানি খাতে বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলিকে শাস্তি দেওয়ার আইন) মেয়াদ 2031 সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করবে। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দুই দলেরই সমর্থন পেয়েছে এই বিল ৷ ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, এই বিল রাশিয়ার অর্থনীতিকে সচল রাখা প্রধান দেশগুলিকে একটি সহজ অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করবে ৷ আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা করা অথবা রাশিয়ার সস্তা জ্বালানি কেনা—এর মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হবে সেই দেশগুলিকে।
এছাড়া এই বিলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী অলিগার্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে লক্ষ্য করে রুশ নেতা ও আধিকারিকদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। ভোটাভুটির পর সেনেটর ব্লুমেনথাল বলেন, "এই কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ক ব্যবস্থা তাদের সবাইকে থামিয়ে দেবে, যারা সাহসী ও স্বাধীন জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই প্রাণঘাতী ও অপরাধমূলক আগ্রাসী যুদ্ধে সহযোগী হিসেবে জড়িত।" তবে কিছু ডেমোক্র্যাট সতর্ক করে জানিয়েছেন, এই বিলটি ট্রাম্পকে শুল্ক আরোপের নতুন ক্ষমতা দেবে ৷ তবে, তিনি তাঁর বাণিজ্য নীতির কেন্দ্রবিন্দুতেই এই ধরনের শুল্ককে রেখেছেন। 31 অগস্ট ফের অধিবেশন শুরুর পর বিলটি অনুমোদনের জন্য হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ পাঠানো হবে ৷
ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিক্স এবং ডন বেয়ার এই আইনের সমালোচনা করে জানিয়েছেন, এটি শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে এমন এক ব্যাপক নতুন ক্ষমতা তৈরি করবে, যা প্রেসিডেন্ট আগেও বারবার করেছেন ৷ ঠিক সেভাবেই অবাধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন এই আইনকে। তাঁদের কথায়, "ইউক্রেনকে সহায়তা এবং রাশিয়ার অবৈধ যুদ্ধের জন্য শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে সেনেটে আমাদের সহকর্মীদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই ৷ তবে, এই বিলটি সেই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে না। বরং এটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে রাশিয়ার জবাবদিহি নিশ্চিত করার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ারএবং তাঁর ধ্বংসাত্মক বাণিজ্য যুদ্ধের অংশ হিসেবে আরও বেশি শুল্ক আরোপের সুযোগ করে দেবে—যার বোঝা শেষ পর্যন্ত আমেরিকানদের বহন করতে হবে।"