ETV Bharat / international

মোদির সঙ্গে ইরানি প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ বাণিজ্যিক কারণে নয়: বিশ্বাস মার্কো রুবিওর

কিরগিজস্তানে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির সাক্ষাতে দু'দেশের বাণিজ্য নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন মার্কো রুবিও ৷

Iran India Friendship
প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান (ছবি: এএনআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 2:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 3 সেপ্টেম্বর: কোনও দেশ ইরানকে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না ৷ কার্যত হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও ৷ অগস্টের শেষে কিরগিজস্তানের বিশকেক-এ সাংহাই কোঅপারেশন শীর্ষ সম্মেলনের (এসসিও) ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সাক্ষাৎ নিয়ে তাঁর দাবি, তাঁদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে কথা হয়নি ৷

কোনও দেশ যদি ইরানকে সাহায্যের চেষ্টা করে, সেই দেশকেও নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হবে বলে সতর্ক করেছেন ট্রাম্প প্রশাসনের বিদেশ সচিব রুবিও ৷ আমেরিকার ফক্স নিউজ রেডিয়ো-র 'দ্য ব্রায়ান কিলমিড শো'-তে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের সাক্ষাৎ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় ৷ গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের সূচনা ৷ এরপর এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে প্রথম সাক্ষাৎ হল প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের ৷

PM Modi Social Media Post
প্রধানমন্ত্রী মোদির সোশাল মিডিয়া পোস্ট (ছবি: @narendramodi থেকে গৃহীত)

ফক্স নিউজে কিলমিড জানান, তাঁরা নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে চুক্তি নিয়ে কথা বলছিলেন ৷ এই প্রসঙ্গে মার্কো রুবিও বলেন, "আমার মনে হয় না, ওঁরা ভারত ও ইরানের মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ে কথা বলছিলেন ৷ অবশ্যই দেশগুলি তাঁদের নিজের নিজের বিদেশ নীতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ৷ এবং বিশ্বের অনেক দেশই ইরানের শাসকের সঙ্গে কথা বলতে পারেন ৷ মানে আমরাও ইরান শাসকের তরফের বিভিন্ন প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেছি ৷"

আমেরিকার বিদেশ সচিব জানান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কোনও দেশ ইরানকে নিষেধাজ্ঞার হাত থেকে রেহাই দিতে পারবে না ৷ রুবিও বলেন, "কোনও দেশ ইরানকে এমন কোনও সাহায্য করতে পারবে না, যাতে তাদের আয় হয় এবং সেই উপার্জন দিয়ে তারা সন্ত্রাসবাদকে আর্থিক দিক দিয় মদত জোগাবে এবং পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের চেষ্টা করবে ৷ যদি কোনও দেশ সেই চেষ্টা করে, তাহলে আমরা সেই দেশের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপাব ৷"

গত 31 অগস্ট এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের মাঝে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বৈঠক করেন ৷ প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত শেষ করতে ভারত সব দিক দিয়ে সাহায্য করবে ৷ মধ্যপ্রাচ্যে চলাচলে স্বাধীনতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং নাগরিক ও নাগরিক পরিকাঠামোর সুরক্ষার কথা তুলে ধরেন ৷

প্রধানমন্ত্রী মোদি ইরানের প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন, আগামী দিনে তেহরানের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার ও তা বৈচিত্র্যময় করে তুলতে চায় নয়াদিল্লি ৷ সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "বিশকেক-এ প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ ৷ আগামী দিনে আমাদের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ককে প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে চাই ৷ ওই অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷ চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে সবরকম প্রচেষ্টাকে ভারত সাহায্য করবে ৷"

এদিকে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে যুদ্ধের পরিবর্তে আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের রাস্তা খুঁজতে বিভিন্ন পক্ষের সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন ৷ এদিকে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে ইরানে সামরিক হামলার নিন্দা করে 'বিশকেক ডিক্লারেশন' গৃহীত হয় ৷ যদিও এই ঘোষণাপত্রে আমেরিকা বা ইরানের উল্লেখ নেই ৷ এই ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করেছে ভারত ৷

TAGGED:

INDIA IRAN TIES
MODI PEZESHKIAN MEETING
NARENDRA MODI
US IRAN SANCTIONS
US ON INDIA IRAN TALK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.