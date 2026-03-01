ETV Bharat / international

মার্কিন রণতরী আব্রাহাম লিঙ্কনে মিসাইল হামলা, ছবি দিয়ে ইরানের 'মিথ্যা' দাবি ওড়াল পেন্টাগন

আমেরিকার বিশাল আয়তনের যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিঙ্কনকে নিশানা করে মিসাইল ছুড়েছে ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস ৷ এই দাবি মিথ্যা, জানাল আমেরিকা ৷

US Aircraft Carrier
আমেরিকার রণতরী আব্রাহাম লিঙ্কন (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 1, 2026 at 9:07 PM IST

তেহরান, 1 মার্চ: আক্রমণের জবাবে পাল্টা আমেরিকার রণতরীকে নিশানা করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরানের সেনা ৷ রবিবার ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করেছে, উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কনকে টার্গেট করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে ৷ এদিকে আমেরিকা এই দাবি উড়িয়ে মিথ্যা বলার অভিযোগ তুলেছে ৷ পাল্টা ইরানের একটি জাহাজে হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে আমেরিকা ৷

ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড সোশাল মিডিয়ায় রণতরীর ছবি পোস্ট করে জানিয়েছে, "আইআরজিসি দাবি করেছে তারা ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কনকে নিশানা করে ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়েছে ৷ এটা মিথ্যা ৷ লিঙ্কনকে আঘাত করতে পারেনি ৷ এমনকী যে ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ছোড়া হয়েছিল সেগুলি কাছাকাছিও আসেনি ৷ লিঙ্কন থেকে এখনও যুদ্ধবিমান ওঠা-নামা করছে ৷"

এদিকে শনিবার সকাল থেকে ইরানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন এপিক ফিউরি'র সূচনা করছে আমেরিকা ৷ পেন্টাগন জানিয়েছে, ইরানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই অভিযানে আমেরিকার তিন জন সেনা আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ আরও পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন ৷

ইরান রেভোলিউশনারি গার্ডস-এর বক্তব্য, "আমেরিকার রণতরী আব্রাহাম লিঙ্কনকে লক্ষ্য করে চারটি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছোড়া হয়েছে ৷ এবার স্থলভাগের পাশাপাশি সমুদ্রও সন্ত্রাসবাদী আগ্রাসনের সমাধিক্ষেত্র হয়ে উঠবে ৷" এই রণতরীতে পরমাণু শক্তি চালিত যুদ্ধবিমান ওঠা-নামা করে ৷ আমেরিকার নৌবাহিনীর এই বিশালাকার জাহাজকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজের আখ্যা দিয়েছে ৷

আমেরিকার ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের নামে এই রণতরী 10টি পরমাণু শক্তিধর যুদ্ধজাহাজ বহন করতে পারে ৷ একে 'নিমিৎজ়-ক্লাস' রণতরী বলা হয় ৷ এই ধরনের যুদ্ধজাহাজ 333 মিটার দীর্ঘ হয় ৷ একসঙ্গে একই সময় 65টি যুদ্ধবিমান এবং একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র-সহ 1 লক্ষ টন ওজনের জিনিসপত্র বহনে সক্ষম ৷ জানুয়ারির শেষদিকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার ইরান আক্রমণের হুঁশিয়ারি দিচ্ছিলেন ৷ সেই সময় ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন রণতরীটি উপসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছিল ৷

ইউএস সেন্ট্রাল কম্যান্ড আরও জানিয়েছে, "ইরানের নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ জামারান-ক্লাস করভেট জাহাজে হামলা চালিয়েছে আমেরিকার সেনাবাহিনী ৷ এই মুহূর্তে ওমান উপসাগরের চাবাহারে সেটি ডুবতে শুরু করেছে ৷ এই অবস্থায় প্রেসিডেন্টের কথামতো ইরানের সেনাবাহিনী আইআরসিজি এবং পুলিশের অস্ত্র সমর্পণ করা উচিত ৷"

শনিবার সকালে ইরানের তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ ৷ পরে হামলার কথা ঘোষণা করে একে একে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কর্মসূচি নিয়ে গত বছরের জুনেই ইজরায়েল ও আমেরিকার সঙ্গে বিরোধ তৈরি হয়েছিল ৷ সেই সংঘাত যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল ৷ ফের চলতি বছরে ইরানকে পরমাণু অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত রাখতে আলোচনায় বসে আমেরিকা ৷ কিন্তু বৈঠকে কোনও সমাধান সূত্র পাওয়া যায়নি ৷ এদিকে সমঝোতায় না-হলে ইরানে আক্রমণের হুঁশিয়ারি দিয়েই যাচ্ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ সেই আশঙ্কা সত্যি করে আমেরিকার মদতে গতকাল সকালে তেহরানে খামেনেইয়ের দফতরের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল ৷

