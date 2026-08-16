ইরানে মনোযোগী ট্রাম্প, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর থেকে সরল বিমানবাহী রণতরী
আরব সাগরে মোতায়েন থাকা বিমানবাহী রণতরী 'ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন'-কে সরানোর সিদ্ধান্ত ৷ 'ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটন'-কে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন ৷
Published : August 16, 2026 at 3:41 PM IST
ওয়াশিংটন, 16 অগস্ট: ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার রেশ এবার নৌ-বাহিনীর উপর পড়তে শুরু করেছে ৷ আরব সাগরে মার্কিন যুদ্ধবিমানবাহী রণতরী লাগাতার কাজ করায় তার সক্ষমতা সর্বোচ্চ বিন্দু পেরিয়ে গিয়েছে ৷ অন্যদিকে, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও প্রধান যুদ্ধজাহাজ না-থাকায় অন্য একটি সমস্যা তৈরি হয়েছে ৷ তার সুযোগ নিয়ে চিন ওই অঞ্চলে ক্রমশ আগ্রাসী মনোভাব দেখাতে শুরু করেছে ৷
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে দীর্ঘ সময় আরব সাগরে মোতায়েন থাকা বিমানবাহী রণতরী 'ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন'-এর কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং রসদ সরবরাহ নিয়ে ক্রমশ উদ্বেগ বাড়ছে ৷ সেই প্রেক্ষাপটে মার্কিন রণতরী 'ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটন'-কে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে সরিয়ে এনে মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন করা হচ্ছে ৷ উল্লেখ্য, ইরানের সঙ্গে চলা যুদ্ধের কারণে 'ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন'-এর মোতায়েনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছিল ৷ গত মে মাসে এই যুদ্ধজাহাজটিকে মার্কিন নৌবাহিনীর ঘাঁটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল ৷
প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরীর অনুপস্থিতি চিন্তা বাড়িয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি-র ৷ তবে, সেই অনুপস্থিতি স্বল্পস্থায়ী হতে পারে, যদি নৌবাহিনী আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সেখানে আরেকটি রণতরী মোতায়েন করে ৷ কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার অনির্দিষ্টকালের যুদ্ধ মার্কিন নৌসেনাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের মতে, এরই মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে সরে আসছে ৷ বদলে পশ্চিম গোলার্ধের উপর বেশি করে মনোযোগ দেওয়া শুরু করেছে ৷
সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকর্তা গ্রেগ পোলিং বলছেন, " মার্কিন প্রশাসন বলছে, পশ্চিম গোলার্ধের পর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা ৷ এর পরিবর্তে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে সরে আসার যে ইচ্ছা যুক্তরাষ্ট্র আগে প্রকাশ করেছিল, তারা এখন ঠিক তার উল্টো কাজ করছে ৷"
পোলিং বলেন, "প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার বন্ধু দেশগুলি রিপাবলিকান প্রশাসনের অনিশ্চয়তায় ভরা আচরণের কারণে উদ্বিগ্ন রয়েছে ৷ অন্যদিকে, বেজিং "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ অন্য দিকে সরে যাওয়ায় এবং তাদের মিত্র দেশগুলি হতাশ হওয়ায়, বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে ৷"
মার্কিন রণতরীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিতে পারে চিন
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক জাহাজের উপস্থিতির ফলে বেজিংয়ের উত্থান বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বহু বছর ধরে ৷ এমনকী তাইওয়ান দখলের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথেও বাধা তৈরি করছে মার্কিন রণতরী ৷ তবে আমেরিকা যুক্তি দিচ্ছে, অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে একে হাতছাড়া করা চলে না ৷
তবে, একটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ওই অঞ্চল ছেড়ে চলে গিয়েছে বলে চিন তাইওয়ান আক্রমণ করবে, এমনটা মনে করছে না কূটনৈতিক মহল ৷ বিমানবাহী রণতরীর অনুপস্থিতি চিনকে তাদের শক্তি প্রদর্শনের আরেকটি সুযোগ করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ব্রায়ান ক্লার্ক ৷ তিনি মার্কিন নৌবাহিনীর সাবমেরিন চালক ছিলেন । বর্তমানে হাডসন ইনস্টিটিউটে প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করছেন ৷
ক্লার্ক বলেন, "ফিলিপিন্স, জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও অন্য দেশকে বার্তা দিতে চিন যুদ্ধজাহাজ সরিয়ে নেওয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে ব্যবহার করছে ৷ তারা বোঝাতে চাইছে, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আর আগের মতো একক আধিপত্য নেই আমেরিকার ৷ এখানে এখন সবচেয়ে বড় শক্তি চিন । তাই আমেরিকা আর তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে না ৷"
চিন এই সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে নৌ-মহড়া চালিয়েছে এবং সম্প্রতি জাপান ও ফিলিপিন্সের প্রতি আগ্রাসী মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়েছে ৷ আমেরিকার এই দুই গুরুত্বপূর্ণ মিত্ররাষ্ট্রের সঙ্গে বেজিংয়ের ভূখণ্ডগত বিরোধও রয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে চিন অগস্টে দক্ষিণ চিন সাগরের স্কারবোরো শোল-এর কাছে সামরিক মহড়া দিয়েছে ৷ এমতাবস্থায় মার্কিন রণতরীর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে না-থাকার সুযোগে নিজেদের আগ্রাসন দেখাতে শুরু করেছে বেজিং ৷