ETV Bharat / international

ইরানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ জারি থাকবে আরও কয়েক মাস, ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির পরই ব্যাপক বাড়ল তেলের দাম

পুতিন ট্রাম্পকে সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে ফের যুদ্ধ শুরু করলে মারাত্মক পরিণতি ভোগ করতে হবে ।

ইরানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ জারি, ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 30, 2026 at 11:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ওয়াশিংটন, 30 এপ্রিল: ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর অভিযান আরও কয়েক মাস ধরে চলতে পারে ৷ এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তাঁর এই সিদ্ধান্তের জেরে বুধবার তেলের দাম চার বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে ।

ইরান ও আমেরিকার মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনা বারবার শুরু হয়েও ব্যর্থ হওয়ার পর বর্তমানে তা থিতিয়ে পড়েছে । এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেছেন । পুতিন ট্রাম্পকে সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল যদি ইরানের বিরুদ্ধে ফের যুদ্ধ শুরু করে, তবে তার ক্ষতিকর মারাত্মক পরিণতি ভোগ করতে হবে । তেল খাতের নির্বাহীদের সঙ্গে এক বৈঠকে ট্রাম্প যুক্তি দেন, ইরানের বন্দরগুলির উপর অবরোধ - যা কোনও চুক্তি স্বাক্ষরের আগে অবশ্যই প্রত্যাহার করতে হবে বলে তেহরান দাবি জানিয়ে আসছে ৷ যা বোমাবর্ষণের চেয়েও বেশি কার্যকর বলে দাবি ট্রাম্পের ।

হোয়াইট হাউসের এক আধিকারিক জানান, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে ট্রাম্প তাঁর বিভিন্ন প্রচেষ্টার বিষয়ে আলোচনা করেন । এসব প্রচেষ্টার লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক তেলের বাজারকে স্থিতিশীল করা ৷ প্রয়োজনে বর্তমান অবরোধ আরও কয়েক মাস চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি মার্কিন উপভোক্তাদের উপর এর প্রভাব ন্যূনতম রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সামিল । ইরানের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান প্রসঙ্গে ট্রাম্পের দাবি, "তারা এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পড়েছে ৷ ঠিক যেন খাবার ঠুসে দেওয়া কোনও শূকরের মতো । তাদের পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে চলেছে ।"

ব্রেন্ট ক্রুড তেলের ফিউচার বা ভবিষ্যৎ সরবরাহ মূল্য আরও 7.6 শতাংশ বেড়ে 119.69 ডলারে পৌঁছেছে, যা 2022 সালে ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুর দিকের সময়ের পর থেকে সর্বোচ্চ দামের বৃদ্ধি । আক্রমণের শিকার হওয়ার পাল্টা মূল্য আদায়ের লক্ষ্যে ইরান হরমুজ প্রণালীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । এই সংকীর্ণ জলপথ দিয়েই সাধারণত বিশ্বের মোট তেলের এক-পঞ্চমাংশ পরিবহণ করা হয়ে থাকে ।

যুদ্ধ অবসানের দাবিতে ট্রাম্পকে তীব্র রাজনৈতিক চাপের মুখেও পড়তে হয়েছে । এই যুদ্ধ তাঁর নিজের সমর্থকগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের কাছেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ পাশাপাশি এটি মার্কিন আমজনতার তেলের পিছনে ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে ৷ বুধবার মার্কিন নেতা ট্রাম্প জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মেরৎজ-এর তীব্র সমালোচনা করেন । ইরান যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানাতে কিংবা হরমুজ প্রণালীতে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অবদান রাখতে বার্লিন অস্বীকৃতি জানানোয় ট্রাম্প জার্মানিতে মোতায়েনকৃত মার্কিন সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে ফেলার হুমকি দেন । এই সপ্তাহের শুরুর দিকে মেরৎজ মন্তব্য করেছিলেন যে, আলোচনার টেবিলে ইরান ওয়াশিংটনকে অপমানিত করছে; আর ঠিক এরপর থেকেই তিনি ট্রাম্পের রোষানলের শিকার হয়ে উঠেছেন ।

TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ
DONALD TRUMP ON IRAN BLOCKADE
ডোনাল্ড ট্রাম্প
OIL PRICE HIKE
TRUMP ON IRAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.