চাপে পড়ে পদক্ষেপ ! দেশীয় বাজারে মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে একাধিক পণ্যে শুল্ক হ্রাস প্রত্যাহার ট্রাম্পের

চাপে পড়ে পদক্ষেপ ! দেশীয় বাজারে মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে একাধিক পণ্যে শুল্ক হ্রাস প্রত্যাহার ট্রাম্পের
ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, দেশীয় বাজারে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য বর্ধিত শুল্ক দায়ী নয় ৷ বরং, এটি সরকারি কোষাগার পূরণে অনেকবেশি সাহায্য করেছে ৷
Published : November 15, 2025 at 9:29 AM IST
ওয়াশিংটন, 15 নভেম্বর: একাধিক দেশের পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক বাড়িয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ফলে দেশীয় বাজারে হু হু করে বেড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ৷ বিরোধীদের চাপে পড়ে মূল্যবৃদ্ধি কমাতে শুক্রবার গরুর মাংস থেকে শুরু করে কফি, কয়েকটি ফল-সহ বেশকিছু পণ্যের উপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন ট্রাম্প ৷
তিনি বলেন, "কফির মতো বেশ কিছু খাবারের দাম পরিবর্তন করছি ৷ বাজারে এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়বে ৷" ট্রাম্পের নয়া শুল্কনীতির ফলে আমেরিকার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ক্রমশ বাড়তে থাকে বলে দাবি বাজার-বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশের ৷ এর ফলে ব্য়বসায়ীদের আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি সরকারি কোষাগারে সুবিধা হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় ৷ ফলে স্বাভাবিকভাবে দেশজুড়ে চাপের মুখে পড়তে হয় ট্রাম্প প্রশাসনকে ৷ এই আবহে শুল্ক হ্রাসের ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷
দ্বিতীয়বার ওভাল অফিসের ক্ষমতায় আসার পরই দেশীয় পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে এবং অর্থনীতি চাঙ্গা করতে শুল্কনীতিতে বড়সড় পরিবর্তন করেন ট্রাম্প ৷ একাধিক দেশের পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন ৷ বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তের বিরূপ প্রভাবও পড়ে ৷ শুধু তাই নয়, ভোটবাক্সেও এর বিরূপ প্রভাব পড়তে দেখা গিয়েছে ৷ মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা সমাধানে সদ্যসমাপ্ত মেয়রের নির্বাচনে ভার্জিনিয়া, নিউ জার্সি, নিউইয়র্ক এবং দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে ট্রাম্পের দল রিপাললিকানের বদলে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের বেছে নিয়েছেন আমেরিকার সাধারণ মানুষ ৷
এদিকে, জানুয়ারি মাসে ক্ষমতায় আসার সময় ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে এই মূল্যবৃদ্ধিকেই অন্যতম প্রধান হাতিয়ার করেছিলেন ট্রাম্প ৷ অথচ সরকার গঠনের পর সেই নিয়েই বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে ৷ ট্রাম্প প্রশাসনের অবশ্য় দাবি, দেশীয় বাজারে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য বর্ধিত শুল্ক দায়ী নয় ৷ বরং, এটি সরকারের কোষাগার পূরণে প্রভূত সাহায্য করেছে ৷ কিন্তু ডেমোক্র্যাটদের দাবি, ট্রাম্পের নীতি সাধারণ মানুষের পকেট ক্রমশ খালি করে দিয়েছে ৷ আর তা বুঝতে পেরেই শুল্ক হ্রাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷
এই প্রসঙ্গে ভার্জিনিয়ার ডেমোক্র্যাট নেতা ডন বেয়ার এক বিবৃতিতে বলেন, "অবশেষে প্রেসিডেন্ট স্বীকার করে নিলেন, তাঁর শুল্কের ফলেই আমেরিকানদের মূল্যবৃদ্ধির মুখে পড়তে হয়েছে ৷ আমরা প্রথম থেকেই এই বিষয়ে সতর্ক করেছিলাম ৷" তিনি আরও লেখেন, "মুদ্রস্ফীতি কমিয়ে দেবেন বলে দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ট্রাম্প ৷ তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হতেই দেশের সাধারণ মানুষ আমাদের উপর ভরসা রেখেছে ৷ সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে হেরে গিয়ে এমন সিদ্ধান্ত (শুল্ক কমানোর) নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷"
ভারতের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধ
নয়া শুল্কনীতির আওতায় ভারতের উপরও আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ প্রথমে 25 শতাংশ এবং পরে রাশিয়া থেকে তেল কেনার শাস্তি হিসবে আরও 25 শতাংশ শুল্ক চাপান তিনি ৷ এর ফলে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কে ফাটল ধরতে শুরু করে ৷ ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে ভারতের রফতানি বাজারেও প্রভাব পড়ে ৷ এমনই আবহে মঙ্গলবার ভারতের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে (খুব কাছাকাছি) পৌঁছনোর ইঙ্গিত দেন ট্রাম্প । সেই সঙ্গে তিনি আরও ইঙ্গিত দেন, সময় মতো ভারতের উপর শুল্ক কমাবে আমেরিকা ।