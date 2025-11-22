ETV Bharat / international

'ইউক্রেন কঠিন মুহূর্তের মুখোমুখি', আমেরিকার শান্তি প্রস্তাবে দাবি জেলেনস্কির

জেলেনস্কি জাতির উদ্দেশে দেওয়া তাঁর ভাষণে মার্কিন পরিকল্পনাটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেননি৷ তবে, ন্যায্য আচরণের উপর জোর দিয়েছেন ৷

Zelenskyy on us peace plan
আমেরিকার শান্তি প্রস্তাবে জেলেনস্কি (ফাইল ছবি)
কিভ, 22 নভেম্বর: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি জাতীর উদ্দেশে জানিয়েছেন, ইউক্রেন একটি কঠিন নির্বাচনের মুখোমুখি ৷ মার্কিন শান্তি পরিকল্পনায় আমেরিকানদের সমর্থন হারানোর ঝুঁকি রয়েছে ৷ এর কারণ হিসাবে তাঁর ব্যাখ্যা, নেতারা রাশিয়ার পক্ষে মার্কিন শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছেন।

অন্যদিকে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে প্রায় চার বছরের যুদ্ধের অবসান ঘটানোর মার্কিন পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ এখানে ক্রেমলিনের দীর্ঘস্থায়ী একাধিক দাবি রয়েছে ৷ ইউক্রেনকে সীমিত নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছে। পুতিন বলেন, "এটি চূড়ান্ত শান্তি মীমাংসার ভিত্তি তৈরি করতে পারে ৷" একই সঙ্গে, ইউক্রেন এই পরিকল্পনার বিরোধিতা এবং অবাস্তব যুক্তি খাঁড়া করছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। অন্যদিকে, মার্কিন এই পরিকল্পনায় ইউক্রেন রাশিয়ার কাছে ভূখণ্ড হস্তান্তরের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা কিভ বারবার অস্বীকার করেছে ৷ একই সঙ্গে তার সেনাবাহিনীর আকার ছোট করে এবং ন্যাটো সদস্যপদ লাভের জন্য তার কাঙ্ক্ষিত পথ বন্ধ করে দেবে।

জেলেনস্কি কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁর ভাষণে পরিকল্পনাটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেননি, তবে ন্যায্য আচরণের উপর জোর দিয়েছেন ৷ ওয়াশিংটন এবং অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে শান্তভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলির মধ্যে এটি একটি ৷" তিনি এও জানান, শুক্রবার তিনি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং সেনা সচিব ড্যান ড্রিসকলের সঙ্গে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলেছেন। জেলেনস্কি বলেছেন, "বর্তমানে, ইউক্রেনের উপর চাপ সবচেয়ে কঠিন ৷ ইউক্রেন এখন খুব কঠিন সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে চলেছে ৷ হয় আমরা মর্যাদা হারাবো অথবা একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারকে হারানোর ঝুঁকি রয়েছে আমাদের সামনে।"

রাশিয়ার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুতিন এই পরিকল্পনাটিকে "একটি নতুন সংস্করণ" এবং "একটি আধুনিক পরিকল্পনা" বলে অভিহিত করেছেন ৷ অগস্টে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পুতিনের আলোচনা হয়েছিল ৷ মস্কো এই পরিকল্পনা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে বলেও জানিয়েছেন পুতিন। তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, এটি একটি চূড়ান্ত শান্তি নিষ্পত্তির ভিত্তি তৈরি করতে পারে ৷" এর সঙ্গেই তিনি বলেন, "আমাদের সঙ্গে কোনও বাস্তব উপায়ে আলোচনা এখনও হয়নি ৷ আমি অনুমান করতে পারি কেন হয়নি সেটা ৷" তাঁর দাবি, আদতে ওয়াশিংটন এখনও পর্যন্ত ইউক্রেনের সম্মতি অর্জন করতে পারেনি। পুতিনের কথায়, “ইউক্রেন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। স্পষ্টতই, ইউক্রেন এবং তার ইউরোপীয় মিত্ররা এখনও বিভ্রান্তিতে আছে ৷ যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ার উপর কৌশলগত পরাজয় ডেকে আনার স্বপ্ন দেখছে ৷”

অন্যদিকে, ট্রাম্প বলেছেন, জেলেনস্কিকে মার্কিন প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হতে হবে ৷ যদি তিনি তা না করেন, তাহলে তাদের কেবল লড়াই চালিয়ে যাওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প ৷ জেলেনস্কির এই মন্তব্য সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, “আপনার মনে আছে খুব বেশি দিন আগে ওভাল অফিসে কী হয়েছিল ? আমি বলেছিলাম যে আপনার কাছে কার্ড নেই।”

জেলেনস্কি জার্মানি, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের নেতাদের সঙ্গে আগেই ফোনে কথা বলেছেন ৷ তারা অবশ্য তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছেন জেলনস্কিকে ৷ কারণ ইউরোপীয় কর্তারা মার্কিন প্রস্তাবগুলির প্রতিক্রিয়া জানাতে তৎপর ছিলেন যা স্পষ্টতই তাদের অজান্তেই ধরা পড়েছিল। ট্রাম্পের বিরোধিতা করার বিষয়ে সতর্ক হয়ে, ইউরোপীয় এবং ইউক্রেনীয় নেতারা সতর্কতার সঙ্গে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং স্পষ্টতই আমেরিকান শান্তি প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন।

