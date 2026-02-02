যুদ্ধের হুমকি খামেনেইয়ের, তবু পারস্পরিক চুক্তি নিয়ে আশাবাদী ট্রাম্প

যুদ্ধের হুমকি খামেনেইয়ের, তবু পারস্পরিক চুক্তি নিয়ে আশাবাদী ট্রাম্প
ইরান ও আমেরিকার এই অশান্তির আবহে রবিবার তেহেরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগাছি জানান, তিনি বিশ্বাস করেন ট্রাম্প সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন ৷
Published : February 2, 2026 at 5:37 PM IST
ওয়াশিংটন, 2 ফেব্রুয়ারি: তেহেরানের সঙ্গে আমেরিকার সমঝোতা ফলপ্রসু হবে ৷ আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইয়ের হুঁশিয়ারিকে উপেক্ষা করে রবিবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
রবিবার আমেরিকাকে সতর্ক করে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা জানান, তেহেরানের উপর মার্কিনি হামলার ফল ভালো হবে না ৷ খামেনেইয়ের সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্প জানান, মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির বর্তমান পরিস্থিতির আবহে খামেনেইয়ের এই বক্তব্য প্রত্যাশিত ৷ তবে, ইরানের সঙ্গে আমেরিকার পারস্পরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "যদি কোনও চুক্তি না-হয়, তবে খামেনেইয়ের বক্তব্য়ের ভিত্তিতে ভাবনাচিন্তা করবে আমেরিকা ৷"
গত একমাস ধরে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পশ্চিম এশিয়ার দেশ ইরান ৷ মুদ্রাস্ফীতি ও বর্ধিত মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে শুরু হওয়া গণবিক্ষোভে প্রাণ হারান বহু মানুষ ৷ ইরানের সরকার বিরোধী এই প্রতিবাদে প্রথম থেকেই সমর্থন জুগিয়েছেন ট্রাম্প ৷ ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ করার হুমকি দেন তিনি ৷ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সরকার বিরোধী আন্দোলনে কোনও বিক্ষোভকারীর প্রাণহানি ঘটলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ এমনকী, মধ্যপ্রাচ্যে একটি বিমানবাহিনী পাঠানোর নির্দেশ দেন তিনি ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্টের হুমকির পরই দেশজুড়ে শুরু হওয়া গণবিক্ষোভকে একটি 'অভ্যুত্থানের' সঙ্গে তুলনা করেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা খামেনেই ৷ সেই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান, মার্কিনি হামলার ফলে তেহেরানে বৃহত্তর অশান্তির সূত্রপাত ঘটবে ৷ ট্রাম্পকে সতর্ক করে খামেনেই বলেন, "আমেরিকার এটা জেনে রাখা ভালো এবার তারা হামলা করলে, পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে ৷ যুদ্ধের আঁচ ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে ৷ তবে, ট্রাম্পের বক্তব্য়ে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই ৷"
বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "বিভিন্ন থানা, সরকারি ভবন, আইআরজিসি সেন্টার, ব্যাঙ্ক এবং মসজিদে হামলা চালায় বিক্ষোভকারীরা ৷ কোরান জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এটি কোনও গণবিক্ষোভ নয়, বরং সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুথান ৷" যদিও, সেই অভ্যুথানকে দমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান খামেনেই ৷ তবে, দেশের এই পরিস্থিতির জন্য আমেরিকা এবং ইজরায়েলকেই দায়ী করেন তিনি ৷
এদিকে, আমেরিকার হুমকির পর 26 বয়স বয়সি আটক বিক্ষোভকারী এরফান সোলতানির জামিন মঞ্জুর করে ইরান সরকার ৷ দেশের জাতীয় নিরাপত্তার বিরোধিতা করা এবং ইরানের ইসলামিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করায় জানুয়ারি মাসে তাঁকে আটক করা হয় ৷ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে তেহেরানের উপর আক্রমণের হুমকি দেয় ওয়াশিংটন ৷ এরফানের আইনজীবী রবিবার জানান, মার্কিনি হুমকির পরই বিক্ষোভকারীকে মুক্তির নির্দেশ দেয় ইরানের সরকার ৷
ইরান ও আমেরিকার এই অশান্তির আবহে রবিবার তেহেরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগাছি জানান, 'ভুল হিসেব' নিয়ে চিন্তিত ৷ তবে, তিনি বিশ্বাস করেন ট্রাম্প সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন ৷ পাশাপাশি তিনি জানান, মধ্যস্থতাকারী রাষ্ট্র হিসাবে আমেরিকার উপর বিশ্বাস হারিয়েছে ইরান ৷ আর এই বিশ্বাস অর্জনের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র মধ্যস্থতাকারী দেশ হিসাবে কাজ করছে ৷