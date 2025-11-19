ন্যাটোর বাইরে প্রধান 'বন্ধু' সৌদি আরব, ঘোষণা ট্রাম্পের
সাংবাদিক জামাল খাসোগির হত্যাকাণ্ডে সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিল সলমন জড়িত থাকতে পারেন বলে জানিয়েছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ৷
Published : November 19, 2025 at 2:14 PM IST
ওয়াশিংটন, 19 নভেম্বর: সামরিক সম্পর্ক উন্নত করার লক্ষ্যে সৌদি আরবকে ন্যাটোর বাইরের প্রধান মিত্র দেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ গত 7 বছরে মঙ্গলবার প্রথম মার্কিন সফরে গিয়েছেন সৌদির যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন ৷ তাঁর সম্মানে এদিন হোয়াইট হাউসে নৈশভোজের আয়োজন করা হয় ৷
এমবিএস নামে অধিক পরিচিত সৌদির যুবরাজকে স্বাগত জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, "দুই দেশের সামরিক শক্তিকে উচ্চতার শিখরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সৌদি আরবকে ন্যাটো বহির্ভূত প্রধান মিত্র রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করল আমেরিকা ৷ বিষয়টি আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের ৷ আর তাদের জন্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ৷" এর আগে মাত্র 19টি দেশকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে বলেও জানান ট্রাম্প ৷
উল্লেখ্য, 2018 সালে সৌদি আরবে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টের বিশিষ্ট সাংবাদিক জামাল খাসোগিকে হত্যা করা হয় ৷ তুরস্কের রাজধানী ইস্তানবুলে সৌদির দূতাবাসে তাঁকে শেষবার দেখা যায় ৷ অভিযোগ, ভাড়াটে এজেন্টদের সাহায্যে তাঁকে হত্যা করেন সৌদির যুবরাজ এমবিএস ৷ এমনকী, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সৌদি যুবরাজের জড়িত থাকার একাধিক তথ্য প্রকাশ্যে আনে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি ৷ সৌদি আরবের তীব্র সমালোচক খাসোগির হত্যার পর দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয় ৷ অবশ্য, টানাপোড়েনের সেই কালো আপাতত মেঘ কেটে গিয়েছে ৷ 7 বছর পর হোয়াইট হাউসে গেলেন যুবরাজ এমবিএস ৷
এদিন ওভাল অফিসে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন সৌদির যুবরাজ ৷ এরপর দু'জনে একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷ সেখানে খাসোগি হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ উঠতেই সৌদির যুবরাজের পাশে দাঁড়ান ট্রাম্প ৷ নিজের দেশের সমস্ত গোয়েন্দা রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন উস্কে দিয়ে তিনি বলেন, "খাসোগি অত্যন্ত বিতর্কিত একজন ব্যক্তি ছিলেন ৷ বহু মানুষ তাঁকে পছন্দ করতেন না ৷ এই প্রসঙ্গে (সাংবাদিকের হত্যা) যুবরাজ কিছু জানেন না ৷ বিষয়টি এখানেই থামিয়ে দেওয়া ভালো ৷ এই ধরনের প্রশ্ন করে হোয়াইট হাউসের অতিথিকে অযথা বিব্রত করার কোনও প্রয়োজন নেই ৷" আলোচনার বিষয়ে খাসোগি হত্য়াকাণ্ড উঠে আসায় স্বাভাবিক ভাবেই বেশ কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েন সলমন ।
সৌদি আরবের নতুন বিনিয়োগ
এই আলোচনার আবহে আমেরিকায় নয়া বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেন সৌদির যুবরাজ ৷ তিনি জানান, আমেরিকায় বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ মে মাসে ট্রাম্পের সফরের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 600 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে হবে ঘোষণা করা হয় ৷ সেই পরিমাণ বাড়িয়ে 1 ট্রিলিয়ন ডলার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
এদিকে, সৌদি আরবকে এফ-35 যুদ্ধবিমান বিক্রি করতে সম্মত হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ মঙ্গলবারই এই চুক্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করেছেন দুই রাষ্ট্রনেতা বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস ৷ পাশাপাশি, আমেরিকার সঙ্গে 300টি যুদ্ধ ট্যাঙ্ক কেনারও চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন সৌদির যুবরাজ ৷