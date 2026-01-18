'এবার নতুন নেতৃত্বের সময় হয়েছে', ইরান নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

'এবার নতুন নেতৃত্বের সময় হয়েছে', ইরান নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের
ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু আয়াতুল্লা খোমেনেইকে অসুস্থ বলে উল্লেখ করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ এবার মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশে ক্ষমতার বদল হওয়া উচিত, মনে করেন তিনি ৷
Published : January 18, 2026 at 5:08 PM IST
ওয়াশিংটন, 18 জানুয়ারি: এবার নতুন নেতৃত্ব প্রয়োজন ৷ ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনেইর দীর্ঘ কয়েক দশকের শাসনের অবসান হোক ৷ দেশের জনগণ অস্থির হয়ে উঠেছে ৷ শনিবার সংবাদমাধ্যমে পলিটিকোকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এমনটা জানান ৷ তিনি বলেন, "ইরানে নয়া নেতৃত্বের সময় হয়েছে ৷"
গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শাসক-বিরোধী প্রতিবাদ-বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে ইরান ৷ 1979 সালের ইসলামিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসেন ধর্মগুরু রুহতোল্লা খোমেনেই ৷ এর সঙ্গে পতন হয় পহলভি শাসনের ৷ দেশ থেকে নির্বাসিত হন শাহ মহম্মদ রেজা পহলভি ৷ তাঁর পুত্র বর্তমান যুবরাজ রেজা পহলভি এখন আমেরিকায় বসবাস করেন ৷ তিনি ইরানে ক্ষমতায় ফিরতে চাইছেন ৷ তাঁকে ফেরাতে চেয়ে খোমেনেই-বিরোধী প্রতিবাদ শুরু হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটিতে ৷
ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে এই বিক্ষোভ মাথাচাড়া দেয় ৷ আর এই বিক্ষোভকে নির্বিচারে দমন করেছে খোমেনেইর অধীনে ইরান প্রশাসন ৷ এমনকী বিক্ষোভকারীদের ফাঁসি দেওয়ার পরিকল্পনাও হয়েছিল ৷ কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পাল্টা হুঁশিয়ারি দেন, বিক্ষোভকারীদের কাউকে ফাঁসি দিলে আমেরিকার আরও কঠোর ব্যবস্থা নেবে ইরানের বিরুদ্ধে ৷ আমেরিকা এই খোমেনেই-বিরোধী প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়েছে ৷
দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক নিষ্পেষণ, অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে ইরানের বিপুল মানুষ ৷ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনেইর নেতৃত্বে গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে আগেও সরব হয়েছে ৷ এই সরকার হিংসা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দেশ শাসন করছে, অভিযোগ তুলেছে আমেরিকার প্রশাসন ৷
এদিকে শাসক-বিরোধী এই বিক্ষোভকে সমর্থন করায় প্রেসিডেন্টকে 'অপরাধী'র তকমা দিয়েছে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনেই ৷ দেশে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুতে বিক্ষোভকারীদেরই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি ৷
ইরানে বিক্ষোভকারীদের ফাঁসির সাজা দেওয়া নিয়ে পলিটিকো-কে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "দু'দিন আগে তিনি (ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনেই) 800-রও বেশি মানুষকে ফাঁসিতে ঝোলানোর পরিকল্পনা করেছিলেন ৷ কিন্তু শেষমেশ তা করেননি ৷ এটাই তাঁর নেওয়া সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত ৷" ক্ষমতায় থাকতে খামেনিকে দমন-পীড়নের উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে এবং এর ফলে ইরানের নিম্নগতি শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ সর্বোচ্চ ধর্মগুরুর জন্যই ইরান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, "দেশকে সচল রাখতে গেলে, যদিও ইরান খুব খারাপ ভাবে চলছে, নেতৃত্বের উচিত দেশ কী করলে ঠিকভাবে চলে, সেদিকে নজর রাখা ৷ যেমনটা আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করি এবং মানুষ মেরে হাজার হাজার মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না ৷" তিনি আরও বলেন, "নেতৃত্ব শ্রদ্ধার বিষয়, ভয় বা মৃত্যু নয় ৷" আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, খোমেনেইকে 'অসুস্থ মানুষ' বলে কটাক্ষ করেন ৷ বর্তমান নেতৃত্বের জন্য ইরানের আজ এই দুরবস্থা বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প ৷