ETV Bharat / international

হরমুজ প্রণালীতে মাশুল নেবে না ইরান, জাহাজ আটকাবে আমেরিকার নৌসেনা; হুমকি ট্রাম্পের

হরমুজ প্রণালীতে কোনও জাহাজ প্রবেশ করলে বা কোনও জাহাজ সেখান থেকে বেরতে চাইলে, তাকে আমেরিকার নৌবাহিনীর মুখে পড়তে হবে, জানিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷

US President Donald Trump (ফাইল ছবি: এপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 12, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ওয়াশিংটন, 12 এপ্রিল: একুশ ঘণ্টা আলোচনার পরেও হরমুজ প্রণালী খুলতে রাজি হয়নি ইরান ৷ তাই এবার এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ নিয়ন্ত্রণ করবে আমেরিকা, ভারতীয় সময় রবিবার সন্ধ্যায় ট্রুথ সোশালে হুমকি দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷

তিনি স্পষ্ট করেছেন, আমেরিকার নৌসেনা অবিলম্বে হরমুজ প্রণালীতে মোতায়েন হবে ৷ কোনও জাহাজ হরমুজ প্রণালীতে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে আটকাবে নৌবাহিনী ৷ প্রণালী থেকে বেরতে চাইলেও তাকে নৌসেনার মুখোমুখি হতে হবে ৷

গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে হামলা চালায় ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ এর পাল্টা উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির মার্কিন সেনাঘাঁটিকে নিশানা করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান ৷ পাশাপাশি কৌশলী জলপথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয় ইরান ৷ এই জলপথ দিয়ে বিশ্বের 20 শতাংশ জ্বালানি পরিবাহিত হয় ৷ তাই সঙ্কীর্ণ কিন্তু উপসাগরীয় দেশগুলিতে যাওয়ার এই জলপথ বন্ধ হওয়ায় সারা বিশ্বে তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার ইরানকে এই জলপথ খোলার জন্য হুমকি দিয়েছেন ৷ কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি ৷

গত মঙ্গলবার 7 এপ্রিল পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় দু'সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় ইরান ও আমেরিকা ৷ গত শনিবার, 11 এপ্রিল এই বিরতি স্থায়ী করতে ইসলামাবাদে পৌঁছয় ইরান ও আমেরিকার প্রতিনিধি দল ৷ শনিবার রাতভর আলোচনার পর কোনও সমাধান না-পেয়ে রবিবার সকালে ইসলামাবাদ থেকে আমেরিকায় ফিরে গিয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ও তাঁর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল এবং ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাঘের ঘালিবাফ ও ইরানের বাকি সদস্যরা ৷

হরমুজ প্রণালীকে আন্তর্জাতিক জলপথ হিসাবে দাবি করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ কিন্তু ইরান এর নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে একেবারেই নারাজ ৷ তাদের পাল্টা দাবি, এই জলপথ আন্তর্জাতিক নয়, সম্পূর্ণ ইরানের আঞ্চলিক ৷ তাই এই পথে একমাত্র ইরানের শাসন খাটবে ৷

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধের মধ্যে ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা অভিযোগ তুলেছিল যে রেভোলিউশনারি গার্ডস এই জলপথ দিয়ে অর্থের বিনিময়ে জাহাজ যাতায়াত করতে দিচ্ছে ৷ এই শান্তি বৈঠক হওয়ার আগেও ট্রাম্প এই বিষয়ে একাধিক পোস্ট করেছিলেন ৷ ইরান ইঙ্গিত দিয়েছিল, যুদ্ধের আগে যেভাবে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করা যেত, ইজরায়েল-আমেরিকার আক্রমণের পর এই জলপথ দিয়ে চলাচলে কোনও কিছুই আগের মতো থাকবে না ৷

'ইসলামাবাদ টকস'-এর পর প্রথম মন্তব্য করে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, মার্কিন নৌসেনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ তিনি লিখেছেন, "আমাদের নৌবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছি, আন্তর্জাতিক জলসীমায় এমন প্রতিটি জাহাজকে খুঁজে বের করতে ও আটকে দিতে, যা ইরানকে মাশুল দিয়ে যাতায়াত করেছে ৷ এই অবৈধ মাশুল দিচ্ছে, এমন কেউ গভীর সমুদ্রে নিরাপদ চলাচলের সুযোগ পাবে না ৷"

TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ BLOCKADE
US IRAN WAR
IRAN STRAIT OF HORMUZ
PRESIDENT DONALD TRUMP ON IRAN
STRAIT OF HORMUZ

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.