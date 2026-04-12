হরমুজ প্রণালীতে মাশুল নেবে না ইরান, জাহাজ আটকাবে আমেরিকার নৌসেনা; হুমকি ট্রাম্পের
হরমুজ প্রণালীতে কোনও জাহাজ প্রবেশ করলে বা কোনও জাহাজ সেখান থেকে বেরতে চাইলে, তাকে আমেরিকার নৌবাহিনীর মুখে পড়তে হবে, জানিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷
Published : April 12, 2026 at 9:03 PM IST
ওয়াশিংটন, 12 এপ্রিল: একুশ ঘণ্টা আলোচনার পরেও হরমুজ প্রণালী খুলতে রাজি হয়নি ইরান ৷ তাই এবার এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ নিয়ন্ত্রণ করবে আমেরিকা, ভারতীয় সময় রবিবার সন্ধ্যায় ট্রুথ সোশালে হুমকি দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
তিনি স্পষ্ট করেছেন, আমেরিকার নৌসেনা অবিলম্বে হরমুজ প্রণালীতে মোতায়েন হবে ৷ কোনও জাহাজ হরমুজ প্রণালীতে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে আটকাবে নৌবাহিনী ৷ প্রণালী থেকে বেরতে চাইলেও তাকে নৌসেনার মুখোমুখি হতে হবে ৷
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟴:𝟱𝟯 𝗔𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟭𝟮.𝟮𝟲— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 12, 2026
Iran promised to open the Strait of Hormuz, and they knowingly failed to do so. This caused anxiety, dislocation, and pain to many people and Countries throughout the World. They…
গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে হামলা চালায় ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ এর পাল্টা উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির মার্কিন সেনাঘাঁটিকে নিশানা করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান ৷ পাশাপাশি কৌশলী জলপথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয় ইরান ৷ এই জলপথ দিয়ে বিশ্বের 20 শতাংশ জ্বালানি পরিবাহিত হয় ৷ তাই সঙ্কীর্ণ কিন্তু উপসাগরীয় দেশগুলিতে যাওয়ার এই জলপথ বন্ধ হওয়ায় সারা বিশ্বে তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার ইরানকে এই জলপথ খোলার জন্য হুমকি দিয়েছেন ৷ কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি ৷
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟴:𝟱𝟮 𝗔𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟭𝟮.𝟮𝟲— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 12, 2026
So, there you have it, the meeting went well, most points were agreed to, but the only point that really mattered, NUCLEAR, was not. Effective immediately, the United States Navy,…
গত মঙ্গলবার 7 এপ্রিল পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় দু'সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় ইরান ও আমেরিকা ৷ গত শনিবার, 11 এপ্রিল এই বিরতি স্থায়ী করতে ইসলামাবাদে পৌঁছয় ইরান ও আমেরিকার প্রতিনিধি দল ৷ শনিবার রাতভর আলোচনার পর কোনও সমাধান না-পেয়ে রবিবার সকালে ইসলামাবাদ থেকে আমেরিকায় ফিরে গিয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ও তাঁর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল এবং ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাঘের ঘালিবাফ ও ইরানের বাকি সদস্যরা ৷
হরমুজ প্রণালীকে আন্তর্জাতিক জলপথ হিসাবে দাবি করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ কিন্তু ইরান এর নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে একেবারেই নারাজ ৷ তাদের পাল্টা দাবি, এই জলপথ আন্তর্জাতিক নয়, সম্পূর্ণ ইরানের আঞ্চলিক ৷ তাই এই পথে একমাত্র ইরানের শাসন খাটবে ৷
এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধের মধ্যে ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা অভিযোগ তুলেছিল যে রেভোলিউশনারি গার্ডস এই জলপথ দিয়ে অর্থের বিনিময়ে জাহাজ যাতায়াত করতে দিচ্ছে ৷ এই শান্তি বৈঠক হওয়ার আগেও ট্রাম্প এই বিষয়ে একাধিক পোস্ট করেছিলেন ৷ ইরান ইঙ্গিত দিয়েছিল, যুদ্ধের আগে যেভাবে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করা যেত, ইজরায়েল-আমেরিকার আক্রমণের পর এই জলপথ দিয়ে চলাচলে কোনও কিছুই আগের মতো থাকবে না ৷
'ইসলামাবাদ টকস'-এর পর প্রথম মন্তব্য করে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, মার্কিন নৌসেনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ তিনি লিখেছেন, "আমাদের নৌবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছি, আন্তর্জাতিক জলসীমায় এমন প্রতিটি জাহাজকে খুঁজে বের করতে ও আটকে দিতে, যা ইরানকে মাশুল দিয়ে যাতায়াত করেছে ৷ এই অবৈধ মাশুল দিচ্ছে, এমন কেউ গভীর সমুদ্রে নিরাপদ চলাচলের সুযোগ পাবে না ৷"