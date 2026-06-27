মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলির পরিষেবায় কর চাপালে 100% শুল্ক দিতে হবে, ট্রাম্পের হুমকি

মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলির পরিষেবায় কর চাপালে 100% শুল্ক দিতে হবে, ট্রাম্পের হুমকি
ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন যে, আমেরিকার প্রযুক্তি সংস্থাগুলির উপর ডিজিটাল কর চাপালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো সমস্ত পণ্যের উপর 100% শুল্ক আরোপ করা হবে।
Published : June 27, 2026 at 11:26 AM IST
ওয়াশিংটন, 27 জুন: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার প্রযুক্তি সংস্থাগুলির উপর ডিজিটাল করের বিরুদ্ধে তার অবস্থান আরও কঠোর করেছেন। শুক্রবার তিনি সতর্ক করে বলেছেন যে, কোনও দেশ মার্কিন সংস্থাগুলির উপর ডিজিটাল পরিষেবা কর (ডিএসটি) আরোপ করলে, আমেরিকায় পাঠানো সমস্ত পণ্যের উপর 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। তিনি আরও বলেন, এই শুল্ক বর্তমান যেকোনও বাণিজ্য চুক্তির অতিরিক্ত হিসেবে আরোপ করা হবে।
ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন যে, বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ মার্কিন সংস্থাগুলির উপর ডেবিটস সার্ভিস ট্যাক্স আরোপের বিষয়ে আলোচনা করছে এবং কিছু দেশ এটি বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে।
Numerous European Countries have been discussing the imminent implementation of a Digital Services Tax on American Companies. Some of these Countries are close to actually doing this. Please let this statement serve to represent that any Country that imposes such a Tax will… pic.twitter.com/LYSZwZFgRT— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 26, 2026
ডোনাল্ড ট্রাম্প কী বলেছেন?
তিনি বলেছেন যে, যদি কোনও দেশ এই ধরনের কর আরোপ করে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে এর পাল্টা ব্যবস্থা নেবে। ট্রাম্প লিখেছেন যে, যে কোনও দেশ এই কর আরোপ করলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো সমস্ত পণ্যের উপর অবিলম্বে 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, এই শুল্ক সেই দেশের সঙ্গে থাকা সমস্ত বাণিজ্য চুক্তিকে বাতিল করে দেবে, সেগুলি কার্যকর থাকুক বা স্বাক্ষরিত হোক। যদি কোনও দেশ এই পদক্ষেপ নেয়, তবে এই 100 শতাংশ শুল্ক অবিলম্বে আরোপ করা হবে।
মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলির পরিষেবায় কর আরোপের বিরোধিতা
ট্রাম্প মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলির উপর অন্যান্য দেশের আরোপিত কর ও বিধি-নিষেধের বারবার বিরোধিতা করেছেন। গত আগস্টে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি কোনও দেশ মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলির উপর এ ধরনের কর বা বিধি-নিষেধ আরোপ করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র নতুন শুল্ক আরোপ করবে। তিনি যুক্তি দেন যে, এ ধরনের কর ও বিধি-নিষেধগুলি বিশেষভাবে মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলির ক্ষতি বা তাদের প্রতি বৈষম্য করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আগে সতর্কতা
ট্রাম্পের সর্বশেষ এই সতর্কতা এমন এক সময়ে এসেছে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তির চূড়ান্ত অনুমোদনের সময়সীমা 4 জুলাই। এই চুক্তির অধীনে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা বেশিরভাগ পণ্যের উপর 15 শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করা হবে। বেশ কয়েক মাস আলোচনার পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিটি সম্পন্ন করে। স্কটল্যান্ডে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকের পর এই চুক্তিটি হয়। তবে, এই চুক্তিতে ডিএসটি (ডেবিটস সার্ভিস ট্যাক্স) বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এটি এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে অন্যতম বড় বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।