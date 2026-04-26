গণতন্ত্রে হিংসার স্থান নেই, হোয়াইট হাউসে হামলার নিন্দা করে বন্ধু ট্রাম্পের সুস্বাস্থ্য কামনায় মোদি

গণতন্ত্রে হিংসার স্থান নেই, হোয়াইট হাউসে হামলার নিন্দা করে বন্ধু ট্রাম্পের সুস্বাস্থ্য কামনায় মোদি
নৈশভোজে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা রাখার সময় গুলি চলার ঘটনা ঘটে ৷ অভিযুক্তের পরিচয় প্রকাশ্যে আনলেন প্রেসিডেন্ট ৷ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে পোস্ট মোদির ৷
Published : April 26, 2026 at 8:52 AM IST|
Updated : April 26, 2026 at 9:52 AM IST
ওয়াশিংটন, 26 এপ্রিল: হোয়াইট হাউসে সংবাদদাতাদের বার্ষিক নৈশভোজ চলাকালীন বন্দুকবাজের হামলা ৷ শনিবার রাতের এই ঘটনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-সহ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । তাৎক্ষণিকভাবে কারও আহত হওয়ার কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷
#WATCH | US President Donald Trump and First Lady Melania Trump rushed out of the White House Correspondents' Dinner after shots were reportedly fired at the event.— ANI (@ANI) April 26, 2026
এই ঘটনার পর ট্রাম্প একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, গোলাগুলির সন্দেহভাজন ব্যক্তি হলেন ক্যালিফোর্নিয়ার টরেন্সের বাসিন্দা 31 বছর বয়সী কোল টমাস অ্যালেন । সিক্রেট সার্ভিস তাকে থামানোর আগে সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছে একাধিক অস্ত্র ছিল । একজন আধিকারিক গুলিবিদ্ধ হলেও তিনি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে থাকায় সুরক্ষিত ছিলেন । ট্রাম্প বলেন, "তাকে খুব কাছ থেকে একটি শক্তিশালী বন্দুক দিয়ে গুলি করা হয়েছিল এবং জ্যাকেটটি তার কাজ করেছে ।"
Relieved to learn that President Trump, the First Lady and Vice President are safe and unharmed following the recent security incident at a Washington DC hotel. I extend my best wishes for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be…— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026
ঘটনার নিন্দা করে এক্স পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি লিখেছেন, "ওয়াশিংটন ডিসির একটি হোটেলে সাম্প্রতিক নিরাপত্তাজনিত ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, ফার্স্ট লেডি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নিরাপদ ও অক্ষত আছেন জেনে আমি স্বস্তি পেয়েছি । আমি তাঁদের অব্যাহত নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি । গণতন্ত্রে সহিংসতার কোনও স্থান নেই এবং এর দ্ব্যর্থহীন নিন্দা করা অবশ্যই উচিত ।"
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘটনাটি সেই বলরুমের বাইরে ঘটেছে, যেখানে ট্রাম্প এবং অন্যান্য অতিথিরা বসে ছিলেন । তবে ঠিক কী ঘটেছিল, তা তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার নয় ।
ওয়াশিংটন হিলটন হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে সিক্রেট সার্ভিস এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা দ্রুত ছুটে আসেন ৷ সেই সময় 'বুরাটা সালাদ' ভোজনে ব্যস্ত শত শত অতিথি টেবিলের নিচে আশ্রয় নেন । কেউ একজন চিৎকার করে বলে ওঠেন, "পথ ছাড়ুন, স্যার !" অন্যরা চিৎকার করে সবাইকে নিচে ঝুঁকে পড়ার বা আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেন । ট্রাম্পকে মঞ্চ থেকে সরিয়ে নেওয়ার সময় হলের এক কোণ থেকে সমবেত কণ্ঠে "গড ব্লেস আমেরিকা" ধ্বনি শোনা যেতে থাকে । ট্রাম্প মুহূর্তের জন্য পড়ে গিয়েছিলেন ৷ মনে হচ্ছিল তিনি সম্ভবত হোঁচট খেয়েছিলেন ৷ তবে সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সহায়তা করেন ।
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এক আধিকারিক নিশ্চিত করেছেন যে, সেখানে একজন বন্দুকধারী ছিল ৷ তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কোনও তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি । সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তা বলয়ের আওতাভুক্ত সকল আধিকারিককেই সেখান থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয় । আয়োজকরা নৈশভোজের অনুষ্ঠানটি পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করছিলেন ।
উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে কেউ কেউ জানান, তারা সম্ভবত পাঁচ থেকে আট রাউন্ড গুলির শব্দ শুনেছেন । ব্যাঙ্কোয়েট হলটিতে সেই সময় শত শত বিশিষ্ট সাংবাদিক, তারকা এবং জাতীয় নেতারা ট্রাম্পের বক্তৃতার অপেক্ষায় ছিলেন ৷ এই ঘটনার পর তা তাৎক্ষণিকভাবে খালি করে ফেলা হয় । ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা ভবনের ভেতরে চলে যান ৷ এই সময় অতিথিদের ভবন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি । হোটেলের বাইরেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর করা হয় ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ট্রাম্প, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ এবং বিদেশসচিব মার্কো রুবিও-সহ ট্রাম্প প্রশাসনের আরও অনেক শীর্ষ নেতা ।
এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির পর অনুষ্ঠানটি পুনরায় শুরু হওয়ার প্রস্তুতি চলছিল বলে খবর । ট্রাম্পের ফিরে আসার প্রস্তুতি হিসেবে পরিবেশনকারীরা পুনরায় ন্যাপকিন ভাঁজ করছিলেন এবং জলের গ্লাসগুলো ভরছিলেন । আরেকজন কর্মী প্রেসিডেন্টের নির্ধারিত বক্তৃতার জন্য তাঁর 'টেলিপ্রম্পটার' প্রস্তুত করছিলেন । বলরুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অতিথিদের অনেক ভাঙা থালা-বাসন ও কাঁচের টুকরোর ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয় ।
হোটেলের বাইরে ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলেন ৷ এ সময় মাথার ওপর দিয়ে হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে ।
সাধারণত হিলটন হোটেলে (যেখানে বছরের পর বছর ধরে এই নৈশভোজের আয়োজন হয়ে আসছে) হোয়াইট হাউস সংবাদদাতাদের নৈশভোজ চলাকালীনও সাধারণ অতিথিদের জন্য হোটেলটি খোলা থাকে । সাধারণত নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরো হোটেলের পরিবর্তে কেবল বলরুমটির ওপরই বেশি নিবদ্ধ থাকে এবং যারা সরাসরি নৈশভোজে অংশ নিচ্ছেন না, তাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা তল্লাশি বা যাচাই-বাছাইয়ের বিষয়টি কিছুটা শিথিল থাকে । গত কয়েক বছরে, এই পরিস্থিতির ফলে লবি এবং অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়েছে ৷ যার মধ্যে এমন সব বিক্ষোভও অন্তর্ভুক্ত, যেখানে নিরাপত্তা কর্মীরা ব্যানার প্রদর্শনকারী বা বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী অতিথিদের সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ।
ঘটনার পরপরই, মার্কিন অ্যাটর্নি জেনিন পিরো হোটেল থেকে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও পোস্ট করেন এবং বলেন, "গোলাগুলির শব্দ শোনার পর আমাকে বলরুম থেকে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে । বর্তমানে সিক্রেট সার্ভিস এই ভবন তথা এই হোটেলের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে । আমি এইমাত্র মেয়র মুরিয়েল বাউসারের সঙ্গে কথা বললাম । তিনি ঘটনাস্থলে আসছেন ৷ (পুলিশ) প্রধান জেফরি ক্যারলও রওনা হয়েছেন । তিনি এখানে পৌঁছনো মাত্রই দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন ।"