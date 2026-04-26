গণতন্ত্রে হিংসার স্থান নেই, হোয়াইট হাউসে হামলার নিন্দা করে বন্ধু ট্রাম্পের সুস্বাস্থ্য কামনায় মোদি

নৈশভোজে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা রাখার সময় গুলি চলার ঘটনা ঘটে ৷ অভিযুক্তের পরিচয় প্রকাশ্যে আনলেন প্রেসিডেন্ট ৷ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে পোস্ট মোদির ৷

SHOT IN WHITE HOUSE DINNER
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 26, 2026 at 8:52 AM IST

Updated : April 26, 2026 at 9:52 AM IST

ওয়াশিংটন, 26 এপ্রিল: হোয়াইট হাউসে সংবাদদাতাদের বার্ষিক নৈশভোজ চলাকালীন বন্দুকবাজের হামলা ৷ শনিবার রাতের এই ঘটনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-সহ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । তাৎক্ষণিকভাবে কারও আহত হওয়ার কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷

এই ঘটনার পর ট্রাম্প একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, গোলাগুলির সন্দেহভাজন ব্যক্তি হলেন ক্যালিফোর্নিয়ার টরেন্সের বাসিন্দা 31 বছর বয়সী কোল টমাস অ্যালেন । সিক্রেট সার্ভিস তাকে থামানোর আগে সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছে একাধিক অস্ত্র ছিল । একজন আধিকারিক গুলিবিদ্ধ হলেও তিনি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে থাকায় সুরক্ষিত ছিলেন । ট্রাম্প বলেন, "তাকে খুব কাছ থেকে একটি শক্তিশালী বন্দুক দিয়ে গুলি করা হয়েছিল এবং জ্যাকেটটি তার কাজ করেছে ।"

ঘটনার নিন্দা করে এক্স পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি লিখেছেন, "ওয়াশিংটন ডিসির একটি হোটেলে সাম্প্রতিক নিরাপত্তাজনিত ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, ফার্স্ট লেডি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নিরাপদ ও অক্ষত আছেন জেনে আমি স্বস্তি পেয়েছি । আমি তাঁদের অব্যাহত নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি । গণতন্ত্রে সহিংসতার কোনও স্থান নেই এবং এর দ্ব্যর্থহীন নিন্দা করা অবশ্যই উচিত ।"

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘটনাটি সেই বলরুমের বাইরে ঘটেছে, যেখানে ট্রাম্প এবং অন্যান্য অতিথিরা বসে ছিলেন । তবে ঠিক কী ঘটেছিল, তা তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার নয় ।

SHOT AT WHITE HOUSE CORRESPONDENTS DINNER
গুলি চলার পর তৎপর সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা (AP)

ওয়াশিংটন হিলটন হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে সিক্রেট সার্ভিস এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা দ্রুত ছুটে আসেন ৷ সেই সময় 'বুরাটা সালাদ' ভোজনে ব্যস্ত শত শত অতিথি টেবিলের নিচে আশ্রয় নেন । কেউ একজন চিৎকার করে বলে ওঠেন, "পথ ছাড়ুন, স্যার !" অন্যরা চিৎকার করে সবাইকে নিচে ঝুঁকে পড়ার বা আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেন । ট্রাম্পকে মঞ্চ থেকে সরিয়ে নেওয়ার সময় হলের এক কোণ থেকে সমবেত কণ্ঠে "গড ব্লেস আমেরিকা" ধ্বনি শোনা যেতে থাকে । ট্রাম্প মুহূর্তের জন্য পড়ে গিয়েছিলেন ৷ মনে হচ্ছিল তিনি সম্ভবত হোঁচট খেয়েছিলেন ৷ তবে সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সহায়তা করেন ।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এক আধিকারিক নিশ্চিত করেছেন যে, সেখানে একজন বন্দুকধারী ছিল ৷ তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কোনও তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি । সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তা বলয়ের আওতাভুক্ত সকল আধিকারিককেই সেখান থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয় । আয়োজকরা নৈশভোজের অনুষ্ঠানটি পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করছিলেন ।

উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে কেউ কেউ জানান, তারা সম্ভবত পাঁচ থেকে আট রাউন্ড গুলির শব্দ শুনেছেন । ব্যাঙ্কোয়েট হলটিতে সেই সময় শত শত বিশিষ্ট সাংবাদিক, তারকা এবং জাতীয় নেতারা ট্রাম্পের বক্তৃতার অপেক্ষায় ছিলেন ৷ এই ঘটনার পর তা তাৎক্ষণিকভাবে খালি করে ফেলা হয় । ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা ভবনের ভেতরে চলে যান ৷ এই সময় অতিথিদের ভবন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি । হোটেলের বাইরেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর করা হয় ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ট্রাম্প, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ এবং বিদেশসচিব মার্কো রুবিও-সহ ট্রাম্প প্রশাসনের আরও অনেক শীর্ষ নেতা ।

SHOT AT WHITE HOUSE CORRESPONDENTS DINNER
হোয়াইট হাউসের নৈশভোজে হামলার পরের ছবি (AP)

এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির পর অনুষ্ঠানটি পুনরায় শুরু হওয়ার প্রস্তুতি চলছিল বলে খবর । ট্রাম্পের ফিরে আসার প্রস্তুতি হিসেবে পরিবেশনকারীরা পুনরায় ন্যাপকিন ভাঁজ করছিলেন এবং জলের গ্লাসগুলো ভরছিলেন । আরেকজন কর্মী প্রেসিডেন্টের নির্ধারিত বক্তৃতার জন্য তাঁর 'টেলিপ্রম্পটার' প্রস্তুত করছিলেন । বলরুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অতিথিদের অনেক ভাঙা থালা-বাসন ও কাঁচের টুকরোর ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয় ।

হোটেলের বাইরে ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলেন ৷ এ সময় মাথার ওপর দিয়ে হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে ।

সাধারণত হিলটন হোটেলে (যেখানে বছরের পর বছর ধরে এই নৈশভোজের আয়োজন হয়ে আসছে) হোয়াইট হাউস সংবাদদাতাদের নৈশভোজ চলাকালীনও সাধারণ অতিথিদের জন্য হোটেলটি খোলা থাকে । সাধারণত নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরো হোটেলের পরিবর্তে কেবল বলরুমটির ওপরই বেশি নিবদ্ধ থাকে এবং যারা সরাসরি নৈশভোজে অংশ নিচ্ছেন না, তাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা তল্লাশি বা যাচাই-বাছাইয়ের বিষয়টি কিছুটা শিথিল থাকে । গত কয়েক বছরে, এই পরিস্থিতির ফলে লবি এবং অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়েছে ৷ যার মধ্যে এমন সব বিক্ষোভও অন্তর্ভুক্ত, যেখানে নিরাপত্তা কর্মীরা ব্যানার প্রদর্শনকারী বা বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী অতিথিদের সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ।

ঘটনার পরপরই, মার্কিন অ্যাটর্নি জেনিন পিরো হোটেল থেকে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও পোস্ট করেন এবং বলেন, "গোলাগুলির শব্দ শোনার পর আমাকে বলরুম থেকে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে । বর্তমানে সিক্রেট সার্ভিস এই ভবন তথা এই হোটেলের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে । আমি এইমাত্র মেয়র মুরিয়েল বাউসারের সঙ্গে কথা বললাম । তিনি ঘটনাস্থলে আসছেন ৷ (পুলিশ) প্রধান জেফরি ক্যারলও রওনা হয়েছেন । তিনি এখানে পৌঁছনো মাত্রই দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন ।"

Last Updated : April 26, 2026 at 9:52 AM IST

