শাসকবিরোধী বিক্ষোভে ইরানে মৃত কমপক্ষে 5 হাজার, ফের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

শাসকবিরোধী বিক্ষোভে ইরানে মৃত কমপক্ষে 5 হাজার, ফের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
ইরানে খামেনেই প্রশাসন-বিরোধী বিক্ষোভে অন্তত 5 হাজার জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ অন্যদিকে অব্যাহত ট্রাম্প-ইরান হুঁশিয়ারি ও পাল্টা হুঁশিয়ারি ৷
Published : January 23, 2026 at 1:19 PM IST
তেহরান, 23 জানুয়ারি: দেশের সেনার আঙুল ট্রিগার ছুঁয়ে রয়েছে ৷ শুধু আদেশের অপেক্ষা ! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি দিলেন ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস-এর কমান্ডার ৷ এদিকে দাভোস থেকে ফেরার পথে মার্কিন প্রেসিডেন্টও পাল্টা হুঁশিয়ারি দিলেন, আমেরিকার বিশাল বাহিনী ইরানের দিকে রওনা দিয়েছে ৷
ইরানে শাসক-বিরোধী গণ-বিক্ষোভ এখন কিছুটা স্তিমিত ৷ শুক্রবার সমাজকর্মীদের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, ইরানে বিক্ষোভে কমপক্ষে 5 হাজার 2 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন তাঁরা ৷ এদিকে দু'সপ্তাহ ধরে দেশে ইন্টারনেট সংযোগ নেই ৷ বিক্ষোভ দমনে নেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে খামেনেই প্রশাসন ৷ তাই সারা দুনিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটি ৷ এমন উত্তপ্ত আবহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, ইরান আলোচনায় বসতে আগ্রহী ৷ তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন আইআরজিএস কমান্ডার ৷
ডিসেম্বরের শেষ থেকে দেশে শাসক-বিরোধী বিক্ষোভ মাথাচাড়া দিয়েছে ৷ এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভকে সমর্থন জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ বর্তমানে আমেরিকায় থাকেন ইরানের পহলভি বংশের যুবরাজ রেজ়া পেহলভি ৷ তিনি দেশে ফিরতে চান ৷ আর তাঁকে ফিরিয়ে দেশের ইসলামিক শাসনের পতন চায় বিক্ষোভকারীরা ৷
#WATCH | US President Donald Trump says, " we have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. we have a big force going toward iran. i'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely..."— ANI (@ANI) January 23, 2026
he adds, "...837 mostly young men were going… pic.twitter.com/KRSM7VPPHq
ইরানে ক্ষমতার বদল চায় আমেরিকার প্রশাসনও ৷ সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইরানে শাসক বদলের সময় এসে গিয়েছে ৷ বিক্ষোভ দমনে ইরান বিক্ষোভকারীদের ফাঁসি দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে ৷ এনিয়েও ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ৷ একজন প্রতিবাদীকেও ফাঁসি দিলে তিনি কঠোর ব্যবস্থার নেবেন ৷
সুইৎজারল্যান্ডের দাভোস থেকে ফেরার পথে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "আমাদের বিশাল সেনাবাহিনী ইরানের দিকে যাচ্ছে ৷ আমরা তাদের উপর কড়া নজর রাখছি ৷" প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, "হয়তো 837 জনকে ফাঁসি দেওয়া হবে ৷ কিন্তু তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দিলে পরিণতি কঠোর হবে ৷ আমরা ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পগুলিকে বাদাম বানিয়ে ছেড়ে ছিলাম ৷ আবারও সেরকম কিছু হবে ৷ কিন্তু এটা করার (মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার) এক ঘণ্টা আগে তারা ফাঁসি বাতিল করে দিয়েছিল ৷ এটা ভালো লক্ষণ ৷ কিন্তু আমাদের কাছে সশস্ত্র বাহিনী আছে ৷ একটা বিশাল বাহিনী নৌপথে ওইদিকে যাচ্ছে ৷ হয়তো আমাদের এটা ব্যবহার করতে হবে না ৷ দেখা যাক কী হয় !"
এদিকে বিক্ষোভ দমনে গত 8 জানুয়ারি থেকে সারা দেশে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে খামেনেই প্রশাসন ৷ এর ফলে দেশের ভিতরে ঠিক কী ঘটছে, তা ঠিকঠিক জানা সম্ভব হচ্ছে না ৷ এর মধ্যে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে বাদানুবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি ৷ আমেরিকার বিশাল সেনা মধ্যপ্রাচ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে বলে জানিয়েছেন স্বয়ং ট্রাম্প ৷ আমেরিকার হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্টস নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, 26 হাজার 800 জনকে গ্রেফতার করে আটক করা হয়েছে ৷
গত বুধবার ইরান প্রশাসন প্রথম বার বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুর হিসেব দিয়ে জানায়, 3 হাজার 117 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে 3 হাজার 427 জনকে 'শহিদ' বলে উল্লেখ করেছে ইরানের একটি সংগঠন ৷