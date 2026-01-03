ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা, প্রেসিডেন্ট মাদুরো এখন আমেরিকার কবজায়; জানালেন ট্রাম্প

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা, প্রেসিডেন্ট মাদুরো এখন আমেরিকার কবজায়; জানালেন ট্রাম্প
দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সম্পর্কটা মোটেই ভোলা যাচ্ছিল না ৷ এদিন ভোরে ভেনেজুয়েলার উপর হামলা চালায় মার্কিন সেনা ৷
Published : January 3, 2026 at 3:52 PM IST
কারাকাস, 3 জানুয়ারি: ভেনেজুয়েলা প্রেসিডেন্ট এখন আমেরিকার কবজায় ! শনিবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ভেনেজুয়েলা এবং তার নেতাদের উপর বিশাল হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী ৷ এরপর দেশের প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে ভেনেজুয়েলা থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
এদিকে দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশের ভাইস-প্রেসিডেন্ট দেশের সরকারি টিভি চ্যানেলে জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী এই মুহূর্তে কোথায় আছেন, তা সরকার জানে না ৷
ভারতীয় সময় অনুযায়ী এদিন ভোরে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের উপর দিয়ে একের পর একে মার্কিন সেনার বিমান উড়ে যাচ্ছিল ৷ বিমানগুলি খুব নীচ দিয়ে যাচ্ছিল ৷ এর সঙ্গে সঙ্গে কমপক্ষে সাতটি বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায় ৷
The United States of America has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.… pic.twitter.com/5AiUVzcO0A— ANI (@ANI) January 3, 2026
দীর্ঘদিন ধরেই দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল ৷ এরপর আচমকা এদিন ভেনেজুয়েলার রাজধানীতে হামলা চালায় আমেরিকার সেনাবাহিনী ৷ দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো আমেরিকার বিরুদ্ধে দেশের নাগরিক ও সেনার পরিকাঠামোগুলির উপর হামলা চালানোর অভিযোগ তোলেন ৷
কারাকাসে বিস্ফোরণে আগে দেশের প্রশাসন আমেরিকার বাণিজ্যিক বিমানগুলির উপর দেশের আকাশসীমায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ৷ কিন্তু সেসব তোয়াক্কা না-করেই রাজধানী কারাকাসের সাতটি জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে মার্কিন সেনা ৷