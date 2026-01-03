ETV Bharat / international

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা, প্রেসিডেন্ট মাদুরো এখন আমেরিকার কবজায়; জানালেন ট্রাম্প

দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সম্পর্কটা মোটেই ভোলা যাচ্ছিল না ৷ এদিন ভোরে ভেনেজুয়েলার উপর হামলা চালায় মার্কিন সেনা ৷

ভেনেজুয়েলায় আমেরিকার বিমান হামলা (ছবি: এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 3, 2026 at 3:52 PM IST

কারাকাস, 3 জানুয়ারি: ভেনেজুয়েলা প্রেসিডেন্ট এখন আমেরিকার কবজায় ! শনিবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ভেনেজুয়েলা এবং তার নেতাদের উপর বিশাল হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী ৷ এরপর দেশের প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে ভেনেজুয়েলা থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷

এদিকে দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশের ভাইস-প্রেসিডেন্ট দেশের সরকারি টিভি চ্যানেলে জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী এই মুহূর্তে কোথায় আছেন, তা সরকার জানে না ৷

ভারতীয় সময় অনুযায়ী এদিন ভোরে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের উপর দিয়ে একের পর একে মার্কিন সেনার বিমান উড়ে যাচ্ছিল ৷ বিমানগুলি খুব নীচ দিয়ে যাচ্ছিল ৷ এর সঙ্গে সঙ্গে কমপক্ষে সাতটি বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায় ৷

দীর্ঘদিন ধরেই দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল ৷ এরপর আচমকা এদিন ভেনেজুয়েলার রাজধানীতে হামলা চালায় আমেরিকার সেনাবাহিনী ৷ দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো আমেরিকার বিরুদ্ধে দেশের নাগরিক ও সেনার পরিকাঠামোগুলির উপর হামলা চালানোর অভিযোগ তোলেন ৷

কারাকাসে বিস্ফোরণে আগে দেশের প্রশাসন আমেরিকার বাণিজ্যিক বিমানগুলির উপর দেশের আকাশসীমায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ৷ কিন্তু সেসব তোয়াক্কা না-করেই রাজধানী কারাকাসের সাতটি জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে মার্কিন সেনা ৷

