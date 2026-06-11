আজ রাতেই ইরানে বড়সড় হামলা ! তেল-গ্যাসের বাজার দখলের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

আজ রাতেই ইরানে বড়সড় হামলা ! তেল-গ্যাসের বাজার দখলের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
ইরানের সঙ্গে সমঝোতা হচ্ছে না কিছুতেই ৷ তাই দেশটির তেল-গ্যাসের বাজার দখলে বড় হামলার পথে হাঁটতে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷
By PTI
Published : June 11, 2026 at 8:50 PM IST
ওয়াশিংটন ডিসি, 11 জুন: ফের বড়সড় হামলার হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এর সঙ্গে তেহরানের বিপুল তেল ও গ্যাসের বাজার দখল করবেন বলেও জানিয়ে দিয়েছেন ৷ যেভাবে ভেনেজুয়েলার তেলের বাজার করায়ত্ত করেছে আমেরিকা ৷ তবে এই হুমকি এই প্রথম নয়, বারবার এমন ধ্বংসাত্মক হুমকি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ৷
আজ রাতেই ইরানে সেই ব্যাপক হামলা চালাবে মার্কিন সেনা, হুমকি ট্রাম্পের ৷ গত 28 ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমেরিকা ও ইজরায়েল ৷ মাঝে দু'মাস সেই যুদ্ধ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল ৷ কিন্তু চলতি সপ্তাহের শুরুতেই ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ইজরায়েল ৷ পরে অবশ্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শাসানিতে এই হামলা বন্ধ করতে বাধ্য হন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷
গত কাল রাতে দ্বিতীয় বার ইরানের উপকূলীয় এলাকাগুলিতে হামলা চালিয়েছে আমেরিকার সেনাবাহিনী ৷ এরপর এদিন আমেরিকার স্থানীয় সময় সকালে প্রেসিডেন্ট তাঁর সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশালে পোস্ট করেন, "আজ না হলেও সেদিন খুব বেশি দিন দূরে নেই, আমেরিকা ইরানের খার্গ দ্বীপ দখল করবে ৷ সঙ্গে অন্যসব গুরুত্বপূর্ণ তৈল পরিকাঠামোগুলিও ৷"
এর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট কোনও রাখঢাক না করেই জানিয়েছেন, "ইরানের সমগ্র তেল ও গ্যাসের বাজার নিয়ে নেব আমরা ৷ যেমনটা হয়েছিল ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রে ৷ আর এখন তো ভেনেজুয়েলা ও আমেরিকা ভালোই কাজ করছে ৷" এর সঙ্গে পোস্টে তিনি এও দাবি করেছেন, ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলে কিছু নেই ৷ দেশের, নৌবাহিনী, বায়ুসেনা, রেডার, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্ট-এর মতো আক্রমণের বেশিরভাগই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ সঙ্গে প্রতিরোধ ব্যবস্থাও ৷
ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে বরাবরই বিরোধিতা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ৷ ইরান কোনও পরমাণু অস্ত্র তৈরি বা নিজেদের কাছে রাখতে পারবে না বলে নিদান দিয়েছিলেন তিনি ৷ তাই ইরানের উপর আমেরিকার এই হামলা বলে দাবি করে এসেছেন প্রেসিডেন্ট ৷
পারস্য উপসাগরে কুয়েত ও সৌদি আরবে আমেরিকার সেনাঘাঁটির অন্য়পারে অবস্থিত ইরানের খার্গ দ্বীপ ৷ এই কৌশলী জায়গা দিয়েই 90 শতাংশ তেল রফতানি করে ইরান ৷ দেশের তৈল শিল্পের হৃদপিণ্ড এই কৌশলী দ্বীপটি ৷ খার্গ দিয়ে সহজেই ইরানের মূল ভূখণ্ডে পৌঁছনো যায়, দূরত্ব মাত্র 33 কিলোমিটার ৷
একটি সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "আমরা আগামিকালই চলে যেতে পারি ৷ আমাদের সেনারা পৌঁছে যাবে ৷ কিন্তু আমি সরাসরি যুদ্ধ করতে চাই না ৷ কিন্তু আমি যদি চাই, তাহলে একটা ছোটখাটো সেনা-দলকে পাঠিয়ে ওই জায়গাটা দখল করে নিতে পারি ৷"
গতকাল আমেরিকা ইরানের উপকূলীয় বান্দার আব্বাস, সিরিক, কেশম ও হেনগাম দ্বীপে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনা ৷ এর পাল্টা জবাবে ইরানও বাহারিন, জর্ডন, কুয়েতে আমেরিকার সেনাঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ৷ যদিও এই দেশগুলির তরফে বিশদে কিছু জানানো হয়নি ৷ এই পরিস্থিতিতে আবারও হরমুজ প্রণালী বন্ধ করেছে ইরানের আইআরজিসি ৷ কোনও জাহাজা হরমুজ পেরনোর চেষ্টা করলে তার উপর হামলা হবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছে ইরানের বাহিনী ৷