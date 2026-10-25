ইরানে কালই হামলার সম্ভাবনা, আবার সুন্দর চুক্তিও হতে পারে ; মিড টার্মের ভোট দিয়ে বার্তা ট্রাম্পের

ইরানে কালই হামলার সম্ভাবনা, আবার সুন্দর চুক্তিও হতে পারে ; মিড টার্মের ভোট দিয়ে বার্তা ট্রাম্পের
President Donald Trump on Iran Strike: যে কোনও দিন ইরানের উপর হামলা করতেই পারে আমেরিকা, সম্ভাবনা জিইয়ে রাখলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷
By ANI
Published : October 25, 2026 at 2:34 PM IST
ফ্লোরিডা, 25 অক্টোবর: কালই ইরানের উপর হামলা চালাতে পারে আমেরিকা ৷ স্থানীয় সময় শনিবার এই সম্ভাবনার কথা জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ আমেরিকায় মিড টার্ম নির্বাচন চলছে ৷ ফ্লোরিডায় সকাল সকাল ভোট দিয়ে এই মন্তব্য করেন প্রেসিডেন্ট ৷
চলতি বছরের 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ পরে আমেরিকা ও ইজরায়েলের জোটবদ্ধভাবে আক্রমণের কথা প্রকাশ্যে আসে ৷ তখন থেকে ইরানকে ঘিরে সংঘাত চলছে মধ্যপ্রাচ্যে ৷ যদিও মাঝে কয়েক মাস আমেরিকা কোনও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়নি ৷ বারবারই পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইরান-আমেরিকা সমঝোতার প্রসঙ্গ উঠলেও আদতে দুই পক্ষ সাম্প্রতিককালে মুখোমুখি হয়নি ৷
এদিন ভোট দিয়ে বেরনোর সময় সাংবাদিকরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে প্রশ্ন করে আমেরিকা কি ইরানের উপর হামলা চালাতে পারে ? তখন প্রেসিডেন্ট বলেন, "আপনারা কী মনে করেন, আমি আপনাদের সেটা বলব ? হতে পারে আগামিকাল... সম্ভাবনা আছে ৷ আবার এমন সম্ভাবনাও আছে যে, আমাদের মধ্যে একটা বড়, সুন্দর চুক্তি হল ৷ তারা চুক্তি করতে চায়, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, তারা কি চুক্তিটি মেনে চলতে পারবে ?"
তিনি বলেন, "আমরা একটা দুর্দান্ত কাজ করেছি ৷ আমাদের নৌসেনা এবং সেনাবাহিনী দারুণ কাজ করেছে ৷ তারা ইরানের প্রতিটি যুদ্ধবিমানকে ধ্বংস করে দিয়েছে ৷ 259 টি জাহাজ সমুদ্রের তলায় পাঠিয়ে দিয়েছে ৷ এখন সেখানে শুধু রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি ৷"
এদিকে ইরান এর মধ্যে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় নতুন করে কোনও চুক্তি করার আগ্রহ দেখায়নি ৷ বরং আইআরজিসি সমর্থিত সংবাদসংস্থা তাসনিম-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালী থেকে আমেরিকা নৌসেনার অবরোধ তুলে নিলে তারা জলপথ খুলে দিতে পারে, এমন কোনও অনুরোধ ওয়াশিংটনকে করেনি তেহরান ৷ সৌদি আরব থেকে এই ধরনের খবর ছড়াচ্ছে এবং তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর ৷
এদিকে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে চলা সংঘাত সমাধানের রাস্তা বের হবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ তিনি জানান, দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ থামলে ওয়াশিংটন দু'দেশের সঙ্গেই বাণিজ্য করবে ৷