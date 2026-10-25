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ইরানে কালই হামলার সম্ভাবনা, আবার সুন্দর চুক্তিও হতে পারে ; মিড টার্মের ভোট দিয়ে বার্তা ট্রাম্পের

President Donald Trump on Iran Strike: যে কোনও দিন ইরানের উপর হামলা করতেই পারে আমেরিকা, সম্ভাবনা জিইয়ে রাখলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷

President Donald Trump exits his vehicle as he arrives to cast his early-voting ballot for the 2026 midterm elections at the Palm Beach County Supervisor of Elections Office in West Palm
শনিবার ফ্লোরিডায় মিডটার্ম নির্বাচনে ভোট দিয়ে বেরচ্ছেন সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ছবি: এপি)
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By ANI

Published : October 25, 2026 at 2:34 PM IST

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ফ্লোরিডা, 25 অক্টোবর: কালই ইরানের উপর হামলা চালাতে পারে আমেরিকা ৷ স্থানীয় সময় শনিবার এই সম্ভাবনার কথা জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ আমেরিকায় মিড টার্ম নির্বাচন চলছে ৷ ফ্লোরিডায় সকাল সকাল ভোট দিয়ে এই মন্তব্য করেন প্রেসিডেন্ট ৷

চলতি বছরের 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ পরে আমেরিকা ও ইজরায়েলের জোটবদ্ধভাবে আক্রমণের কথা প্রকাশ্যে আসে ৷ তখন থেকে ইরানকে ঘিরে সংঘাত চলছে মধ্যপ্রাচ্যে ৷ যদিও মাঝে কয়েক মাস আমেরিকা কোনও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়নি ৷ বারবারই পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইরান-আমেরিকা সমঝোতার প্রসঙ্গ উঠলেও আদতে দুই পক্ষ সাম্প্রতিককালে মুখোমুখি হয়নি ৷

এদিন ভোট দিয়ে বেরনোর সময় সাংবাদিকরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে প্রশ্ন করে আমেরিকা কি ইরানের উপর হামলা চালাতে পারে ? তখন প্রেসিডেন্ট বলেন, "আপনারা কী মনে করেন, আমি আপনাদের সেটা বলব ? হতে পারে আগামিকাল... সম্ভাবনা আছে ৷ আবার এমন সম্ভাবনাও আছে যে, আমাদের মধ্যে একটা বড়, সুন্দর চুক্তি হল ৷ তারা চুক্তি করতে চায়, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, তারা কি চুক্তিটি মেনে চলতে পারবে ?"

তিনি বলেন, "আমরা একটা দুর্দান্ত কাজ করেছি ৷ আমাদের নৌসেনা এবং সেনাবাহিনী দারুণ কাজ করেছে ৷ তারা ইরানের প্রতিটি যুদ্ধবিমানকে ধ্বংস করে দিয়েছে ৷ 259 টি জাহাজ সমুদ্রের তলায় পাঠিয়ে দিয়েছে ৷ এখন সেখানে শুধু রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি ৷"

এদিকে ইরান এর মধ্যে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় নতুন করে কোনও চুক্তি করার আগ্রহ দেখায়নি ৷ বরং আইআরজিসি সমর্থিত সংবাদসংস্থা তাসনিম-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালী থেকে আমেরিকা নৌসেনার অবরোধ তুলে নিলে তারা জলপথ খুলে দিতে পারে, এমন কোনও অনুরোধ ওয়াশিংটনকে করেনি তেহরান ৷ সৌদি আরব থেকে এই ধরনের খবর ছড়াচ্ছে এবং তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর ৷

এদিকে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে চলা সংঘাত সমাধানের রাস্তা বের হবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ তিনি জানান, দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ থামলে ওয়াশিংটন দু'দেশের সঙ্গেই বাণিজ্য করবে ৷

TAGGED:

US IRAN CONFLICT
PRESIDENT TRUMP IRAN STRIKE
আমেরিকা ইরান সংঘাত
IRAN STRAIT OF HORMUZ
হরমুজ প্রণালী বন্ধ

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