হরমুজের পর নর্থ সি ! ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফা নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

হরমুজের পর নর্থ সি ! ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফা নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প
ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের পদ টালমাটাল ? তাঁর ইস্তফার জল্পনা উসকে দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ৷ উল্লেখ করলেন নর্থ সি'র প্রসঙ্গ ৷
By ANI
Published : June 21, 2026 at 9:21 PM IST
লন্ডন, 21 জুন: ভেনেজুয়েলা-ইরানের পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরবর্তী নিশানা কি নর্থ সি ? তেমনই ইঙ্গিত মিলল তাঁর সাম্প্রতিক পোস্টে ৷ ভারতীয় সময় সোমবার সন্ধ্যায় ট্রুথ সোশালে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লিখেছেন, 'ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে চলেছেন কিয়ের স্টারমার ৷'
এর কারণ হিসাবে তিনি অভিবাসন ও শক্তিসম্পদ সামলাতে ব্যর্থ হওয়াই উল্লেখ করেছেন ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, "দু'টো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- অভিবাসন এবং শক্তিসম্পদের (নর্থ সি ওয়েলের ভাণ্ডার খুলে দেওয়া !) নিয়ন্ত্রণ একেবারেই পারেননি ৷ আমি তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই !"
ভৌগোলিক দিক দিয়ে নর্থ সি বা উত্তর সাগর গুরুত্বপূর্ণ ৷ পশ্চিম থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত ব্রিটেন, উত্তরে নরওয়ে, পূর্বে ডেনমার্ক, দক্ষিণ-পূর্বে নেদারল্যান্ডের মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগরের অংশ নর্থ সি নামে পরিচিত ৷ পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সমৃদ্ধ এই সমুদ্র অংশ থেকে তেল খনন করে ব্রিটেন ও বাকি দেশগুলি ৷
ব্রিটেনের সংবাদপত্র 'দ্য অবজার্ভার'-এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী স্টারমার ইস্তফা দিতে পারেন ৷ ব্রিটেনের রাজনীতিতে এই জল্পনা চলছিলই ৷ সম্ভবত সোমবারই তিনি পদত্যাগ করবেন অথবা কবে ইস্তফা দেবেন তা ঘোষণা করবেন বলে খবর ছড়িয়েছে ৷ যদিও একটি সরকারি সূত্র দাবি করেছে, প্রধানমন্ত্রী মন দিয়ে তাঁর প্রশাসনিক কাজকর্ম করে চলেছেন ৷ ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, কয়েক মাস ধরেই স্টারমার চাপে ছিলেন ৷ গত শুক্রবার লেবার পার্টির বিরোধী মুখ অ্যান্ডি বার্নহ্যাম একটি সংসদীয় আসনে জয়ী হন ৷ এরপর এই চাপ আরও বেড়েছে ৷
এই জল্পনা উসকে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর পোস্টের মাধ্য়মে ৷ সংবাদসংস্থা রয়টার্স 'দ্য অবজার্ভার'কে উল্লেখ করে জানিয়েছে, স্টারমার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে চেকার্স কাউন্ট্রির বাড়িতে আলোচনা করছেন ৷ এই আলোচনায় তাঁর সঙ্গে রয়েছেন লেবার পার্টির সিনিয়র নেতারাও ৷
গত শুক্রবার স্টারমার জানিয়েছিলেন, তাঁর পথে যে চ্যালেঞ্জই আসুক না-কেন, তিনি তার মোকাবিলায় লড়াই চালিয়ে যাবেন ৷ লেবার পার্টির কাছে তাঁর আর্জি, দলের অন্দরে লড়াই করে নিজেদের শেষ করবেন না ৷
এদিকে, জি-7 বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে মৌ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও ফের শান্তি স্থাপন নিয়ে আলোচনায় বসেছে আমেরিকা ও ইরান ৷ এই আলোচনা চলছে সুইৎজারল্যান্ডের পাহাড়ি রিসর্ট শহর লেক লুসানের কাছে এই আলোচনা চলছে ৷ মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের তরফে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ৷ আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স, ট্রাম্পের জামাই জারেড কুশনার এবং স্টিভ উইটকফ ৷ অন্যদিকে, ইরানের তরফে রয়েছেন, দেশের সংসদীয় স্পিকার মহম্মদ বাঘের কালিবাফ এবং বিদেশ মন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি ৷