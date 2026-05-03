ইরানের নয়া শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করবে না যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প

ইরানের নয়া শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করবে না যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প
ইরানের সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে যে, মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের কাছে তেহরান 14 দফা প্রস্তাব জমা দিয়েছে । এরপরেই ট্রাম্পের এই মন্তব্যটি সামনে আসে ।
Published : May 3, 2026 at 9:13 AM IST
ওয়েস্ট পাম বিচ, 3 মে: ইরানের একটি নতুন শান্তি প্রস্তাব পর্যালোচনা করার আগে তার সফলতার সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । ঠিক এমন সময়েই তেহরানের এক বরিষ্ঠ সামরিক আধিকারিক ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, নতুন করে সংঘাত শুরু হওয়ার বিষয়টি এখন সম্ভাব্য ।
ইরানের সংবাদ সংস্থা 'তাসনিম' ও 'ফার্স' জানিয়েছিল যে, তেহরান মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের কাছে 14-দফা বিশিষ্ট একটি প্রস্তাব পেশ করেছে ৷ আর এর পরপরই ট্রাম্পের পক্ষ থেকে এমন হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য সামনে এসেছে । তাসনিম জানিয়েছে, এই প্রস্তাবের বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে রয়েছে সংঘাতের অবসান ঘটানো এবং কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী'-র জন্য একটি নতুন রূপরেখা বা কাঠামো তৈরি করা ।
ট্রাম্প তাঁর নিজস্ব সোশাল মিডিয়া 'ট্রুথ সোশাল'-এ লিখেছেন, "ইরান এইমাত্র আমাদের কাছে যে পরিকল্পনাটি পাঠিয়েছে, আমি শীঘ্রই তা পর্যালোচনা করব । তবে আমার মনে হয় না যে এটি গ্রহণযোগ্য হবে; কারণ গত 47 বছরে তারা মানবজাতি ও বিশ্বের প্রতি যেসব অপকর্ম করেছে, তার জন্য তারা এখনও যথেষ্ট বড় মূল্য চুকিয়ে দেয়নি ।"
ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচে সাংবাদিকদের দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে রাজি হননি যে, ঠিক কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে এই ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক অভিযান শুরু হতে পারে ।
তিনি বলেন, "যদি তারা কোনও অসংযত আচরণ বা খারাপ কাজ করে আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করব । তবে হ্যাঁ, এমনটা ঘটার একটি সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে । কিন্তু এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না ৷"
গত ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল কর্তৃক শুরু হওয়া এই যুদ্ধ 8 এপ্রিল থেকে স্থগিত অবস্থায় রয়েছে ৷ এর মাঝে পাকিস্তানে একবার শান্তি আলোচনার আয়োজন করা হলেও তা ব্যর্থ হয়েছিল ।
শনিবার ইরানের সামরিক বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ডের এক বরিষ্ঠ আধিকারিক মহম্মদ জাফর আসাদি বলেন, "ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নতুন করে সংঘাত বাঁধার বিষয়টি এখন বেশ সম্ভাব্য ।"
ফার্স সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি আরও বলেন, "বিভিন্ন প্রমাণে দেখা গিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের কোনও প্রতিশ্রুতি বা চুক্তির প্রতিই শ্রদ্ধাশীল বা দায়বদ্ধ নয় ।"
ইরানের উপ-বিদেশমন্ত্রী কাজেম গারিবাআবাদি তেহরানে অবস্থানরত কূটনীতিকদের উদ্দেশে বলেন, "কূটনীতির পথ বেছে নেওয়া হবে, নাকি সংঘাতপূর্ণ ও মুখোমুখি অবস্থানের নীতিই বজায় রাখা হবে; সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার বলটি এখন যুক্তরাষ্ট্রের কোর্টেই (হাতে) রয়েছে । ইরান উভয় পথের জন্যই পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে ।"
চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'অ্যাক্সিওস' এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল যে, ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে পুনরায় আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ।
এর জবাবে জাতিসংঘের ইরান মিশন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডারের প্রসঙ্গ টেনে আনে এবং শনিবার ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, ইরানের নিজস্ব পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র "ভণ্ডামিপূর্ণ আচরণ" করছে । জাতিসংঘের পারমাণবিক নজরদারি সংস্থার সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের মাত্রার ওপর কোনও আইনি বিধিনিষেধ ছিল না - যতক্ষণ পর্যন্ত তা আইএইএ (IAEA)-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় ৷ যেমনটি ইরানের ক্ষেত্রে ঘটেছিল ।"
যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ইরান হরমুজ প্রণালীর ওপর নিজেদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে ৷ এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেল, গ্যাস ও সারের সরবরাহ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে । অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রও ইরানের বন্দরগুলোর ওপর পাল্টা অবরোধ আরোপ করেছে ।
বর্তমানে তেলের দাম যুদ্ধের আগের সময়ের তুলনায় প্রায় 50 শতাংশ বেশি ।
ইরানের সংসদের ডেপুটি স্পিকার আলি নিকজাদ জানিয়েছেন, এই জলপথটি পরিচালনার লক্ষ্যে বর্তমানে একটি খসড়া আইন বিবেচনাধীন রয়েছে । প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী, সংগৃহীত টোলের 30 শতাংশ সামরিক অবকাঠামো উন্নয়নে এবং বাকি অংশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হবে ।
তিনি বলেন, "পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের চেয়ে হরমুজ প্রণালী পরিচালনা করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।"
এদিকে, শনিবার লেবাননে সংঘাত অব্যাহত ছিল । সেখানে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লার সঙ্গে একটি পৃথক যুদ্ধবিরতি চুক্তি থাকা সত্ত্বেও ইজরায়েল বেশ কয়েকটি প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে ।
ইজরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলীয় লেবাননের নয়টি গ্রাম থেকে বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার সতর্কবার্তা জারির পর তারা হিজবুল্লার ডজনখানেক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে ।
লেবাননের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা 'ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি' (NNA) জানিয়েছে, এই হামলাগুলোতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ।
অন্যদিকে, হিজবুল্লা দাবি করেছে যে, তারা ইজরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি পাল্টা হামলা চালিয়েছে ।
ইজরায়েলি হামলার একটি ঘটনা ঘটে 'ইয়ারুন' গ্রামে ৷ ইজরায়েলি সেনাবাহিনী এটিকে একটি ধর্মীয় ভবন হিসেবে উল্লেখ করলেও, হামলার ফলে ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।
ফরাসি ক্যাথলিক দাতব্য সংস্থা 'ল'ওভ্রে দ'ওরিয়ঁ' (L'Oeuvre d'Orient) জানিয়েছে, ইজরায়েলি সেনারা 'সালভাতোরিয়ান সিস্টার্স' নামক একটি গ্রিক-ক্যাথলিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একটি কনভেন্ট বা মঠ "ধ্বংস" করে দিয়েছে । উল্লেখ্য, ওই দাতব্য সংস্থাটি এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ।
ইরানের ওপর যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব
ওয়াশিংটনে আইনপ্রণেতারা এ নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন যে, যুদ্ধ শুরুর বিষয়ে কংগ্রেসের অনুমোদন নেওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বা 'ডেডলাইন' ট্রাম্প লঙ্ঘন করেছেন কি না ।
প্রশাসনের আধিকারিকরা যুক্তি দিচ্ছেন যে, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার ফলে 60 দিনের সেই সময়সীমা বা 'কাউন্টডাউন' সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে গিয়েছিল; আর সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেই কেবল কংগ্রেসের অনুমোদনের প্রয়োজন হত । তবে বিরোধী ডেমোক্র্যাটরা প্রশাসনের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন ।
এদিকে ইরানে যুদ্ধের অর্থনৈতিক কুপ্রভাব ক্রমশ তীব্র হচ্ছে; তেলের রফতানি সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং মূল্যস্ফীতির হার 50 শতাংশেরও বেশি ছাড়িয়ে গিয়েছে ।
তেহরানের বাসিন্দা 40 বছর বয়সী আমির, দেশের বাইরে অবস্থানরত এএফপি (AFP)-এর এক প্রতিবেদককে বলেন, "সবাই পরিস্থিতি সহ্য করে টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু... শেষমেশ তারা আর পেরে উঠছে না, ভেঙে পড়ছে ।" আমরা এখনও অর্থনৈতিক প্রভাবের খুব একটা আঁচ পাইনি, কারণ সবার কাছেই কিছুটা সঞ্চয় ছিল । দুর্দিনের জন্য তাদের কাছে কিছু সোনা ও ডলার গচ্ছিত ছিল । যখন সেই সঞ্চয় ফুরিয়ে যাবে, তখন পরিস্থিতি বদলে যাবে ।"