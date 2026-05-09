রাশিয়া-ইউক্রেন তিন দিনের যুদ্ধবিরতি, ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

9 মে থেকে 11 মে পর্যন্ত রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে তিন দিনব্যাপী যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷

Russian S-400 anti-aircraft missile system launchers roll during the Victory Day military parade in Moscow, Russia, on May 9, 2025, during celebrations of the 80th anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany during the World War II. ( (AP)
মস্কোর রেড স্কোয়ারে চলছে বিজয় দিবস উদযাপন (ফাইল ছবি: এপি)
By PTI

Published : May 9, 2026 at 3:40 PM IST

ওয়াশিংটন, 9 মে: তিন দিনের যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন, দাবি করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ভারতীয় সময় শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশাল-এ প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন, রাশিয়া ও ইউক্রেন তিন দিনের যুদ্ধবিরতি এবং বন্দি বিনিময়ের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে ৷

তিনি আরও লেখেন, "রাশিয়া ও ইউক্রেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বড় অংশীদারি ছিল ৷ দু'দেশই ভিক্ট্রি-ডে উদযাপন করছে ৷ এই বিরতিতে একে অপরের কাছে 1 হাজার বন্দি প্রত্যর্পণ করবে দু'দেশই ৷ এই অনুরোধ সরাসরি আমিই করেছিলাম ৷ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি দু'জনেই এই চুক্তিতে রাজি হয়েছেন ৷ আশাকরি, এই সাময়িক বিরতি দুই দেশের মধ্যেকার দীর্ঘ, বিধ্বংসী এবং কঠিন যুদ্ধের পরিসমাপ্তির সূচনা করবে ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সংঘাত শেষের আলোচনা চলছে ৷ প্রতিদিনই আমরা কিছুটা এগোচ্ছি ৷"

হোয়াইট হাউজ থেকে বেরিয়ে ভার্জিনিয়া গলফ ক্লাবে নৈশভোজের জন্য যাওয়ার সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, "আমি বললাম আর প্রেসিডেন্ট পুতিন রাজি হয়ে গেলেন ৷ প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি রাজি হয়ে গেলেন- সঙ্গে সঙ্গে ৷" তিনি আরও বলেন, "আমাদের কাছে খুব অল্প সময় রয়েছে ৷ এর মধ্যে অন্তত তারা মানুষ মারবে না ৷ এটা খুবই ভালো খবর ৷"

এর আগে শুক্রবার ও শনিবার যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেছিল রাশিয়া ৷ কিন্তু সেই উদ্যোগ দ্রুত ভেস্তে যায় ৷ দু'পক্ষই একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে ৷ চলতি সপ্তাহের শুরুতে এভাবেই আরও একবার এই চুক্তি বাতিল হয়ে গিয়েছিল ৷ সেবার ইউক্রেন একতরফা যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দ্রুত ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল ৷

জেলেনস্কি জানিয়েছেন, এই আলোচনা প্রক্রিয়ায় কীভাবে অংশগ্রহণ করা হবে তা ঠিক করার ক্ষেত্রে নিজেদের বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার বিষয়টিও আংশিকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে ৷ এই সংঘাতের পুরো সময় জুড়ে ইউক্রেন যুদ্ধবন্দিদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিকে তাদের একটি প্রধান দাবি হিসেবে তুলে ধরেছে ৷

তিনি টেলিগ্রামে লেখেন, "রেড স্কোয়ারের চেয়ে আমাদের কাছে সেই ইউক্রেনীয় যুদ্ধবন্দিদের জীবন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যাঁদের আমরা ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারব ৷" প্রতি বছর রাজধানী মস্কোর রেড স্কোয়ারে রাশিয়া 'বিজয় দিবস' উদযাপন করে এবং সেই উপলক্ষে প্রথাগত সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন হয়ে থাকে ৷

