রাশিয়া-ইউক্রেন তিন দিনের যুদ্ধবিরতি, ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

রাশিয়া-ইউক্রেন তিন দিনের যুদ্ধবিরতি, ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের
9 মে থেকে 11 মে পর্যন্ত রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে তিন দিনব্যাপী যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
By PTI
Published : May 9, 2026 at 3:40 PM IST
ওয়াশিংটন, 9 মে: তিন দিনের যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন, দাবি করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ভারতীয় সময় শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশাল-এ প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন, রাশিয়া ও ইউক্রেন তিন দিনের যুদ্ধবিরতি এবং বন্দি বিনিময়ের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে ৷
তিনি আরও লেখেন, "রাশিয়া ও ইউক্রেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বড় অংশীদারি ছিল ৷ দু'দেশই ভিক্ট্রি-ডে উদযাপন করছে ৷ এই বিরতিতে একে অপরের কাছে 1 হাজার বন্দি প্রত্যর্পণ করবে দু'দেশই ৷ এই অনুরোধ সরাসরি আমিই করেছিলাম ৷ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি দু'জনেই এই চুক্তিতে রাজি হয়েছেন ৷ আশাকরি, এই সাময়িক বিরতি দুই দেশের মধ্যেকার দীর্ঘ, বিধ্বংসী এবং কঠিন যুদ্ধের পরিসমাপ্তির সূচনা করবে ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সংঘাত শেষের আলোচনা চলছে ৷ প্রতিদিনই আমরা কিছুটা এগোচ্ছি ৷"
হোয়াইট হাউজ থেকে বেরিয়ে ভার্জিনিয়া গলফ ক্লাবে নৈশভোজের জন্য যাওয়ার সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, "আমি বললাম আর প্রেসিডেন্ট পুতিন রাজি হয়ে গেলেন ৷ প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি রাজি হয়ে গেলেন- সঙ্গে সঙ্গে ৷" তিনি আরও বলেন, "আমাদের কাছে খুব অল্প সময় রয়েছে ৷ এর মধ্যে অন্তত তারা মানুষ মারবে না ৷ এটা খুবই ভালো খবর ৷"
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝟱.𝟬𝟴.𝟮𝟲 𝟬𝟮:𝟬𝟬 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 9, 2026
I am pleased to announce that there will be a THREE DAY CEASEFIRE (May 9th, 10th, and 11th) in the War between Russia and Ukraine. The Celebration in Russia is for Victory Day but, likewise,…
এর আগে শুক্রবার ও শনিবার যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেছিল রাশিয়া ৷ কিন্তু সেই উদ্যোগ দ্রুত ভেস্তে যায় ৷ দু'পক্ষই একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে ৷ চলতি সপ্তাহের শুরুতে এভাবেই আরও একবার এই চুক্তি বাতিল হয়ে গিয়েছিল ৷ সেবার ইউক্রেন একতরফা যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দ্রুত ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল ৷
জেলেনস্কি জানিয়েছেন, এই আলোচনা প্রক্রিয়ায় কীভাবে অংশগ্রহণ করা হবে তা ঠিক করার ক্ষেত্রে নিজেদের বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার বিষয়টিও আংশিকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে ৷ এই সংঘাতের পুরো সময় জুড়ে ইউক্রেন যুদ্ধবন্দিদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিকে তাদের একটি প্রধান দাবি হিসেবে তুলে ধরেছে ৷
তিনি টেলিগ্রামে লেখেন, "রেড স্কোয়ারের চেয়ে আমাদের কাছে সেই ইউক্রেনীয় যুদ্ধবন্দিদের জীবন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যাঁদের আমরা ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারব ৷" প্রতি বছর রাজধানী মস্কোর রেড স্কোয়ারে রাশিয়া 'বিজয় দিবস' উদযাপন করে এবং সেই উপলক্ষে প্রথাগত সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন হয়ে থাকে ৷