'ব্যালটে আমার নাম না থাকার জন্যই রিপাবলিকানরা হেরেছে', বললেন ট্রাম্প
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির পরাজয় নিয়ে মুখ খুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ কী কারণে তাঁর দলের প্রার্থীদের হার, কারণ ব্যাখা ট্রাম্পের ৷
By PTI
Published : November 6, 2025 at 10:06 AM IST
ওয়াশিংটন, 6 নভেম্বর: মঙ্গলবারের মেয়র নির্বাচনে হেরেছে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি ৷ এরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার জানান, ব্যালটে তাঁর অনুপস্থিতি এবং শাটডাউনের কারণেই এই হার হয়েছে রিপাবলিকানদের ।
জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর প্রথম বড় নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা আধিপত্য বিস্তার করল মার্কিন মুলুকে ৷ ডেমোক্র্যাট জোহরান মামদানি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছেন ৷ অন্যদিকে, তাঁর দলের সহকর্মী মিকি শেরিল নিউ জার্সির গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন । আরও এক ডেমোক্র্যাট অ্যাবিগেল স্প্যানবার্গার ভার্জিনিয়ার গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঘাজালা হাশমি ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ।
মেয়র নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ট্রুথ সোশালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পোস্ট করেছেন, "ট্রাম্প যেমন ব্যালটে ছিলেন না, এরই সঙ্গে শাটডাউন; এই দুটি কারণে রিপাবলিকানরা আজ নির্বাচনে হেরেছেন ৷" তবে পোলস্টারদের নাম উল্লেখ করেননি ট্রাম্প । সরকারি শাটডাউন রেকর্ড ভেঙে 36তম দিনে ঢুকেছে ৷ আরও একটি পোস্টে, ট্রাম্প ভোটার সংস্কারেরও দাবি জানিয়েছেন ।
তিনি লিখেছেন, "রিপাবলিকানরা রাজনৈতিক কৌশল বন্ধ করুন ৷ সেনেটে আইন পাশ করা এবং ভোটার সংস্কারের কাজে ফিরে আসুন ৷" ট্রাম্প অন্য একটি পোস্টে লিখেছেন, "ভোটার সংস্কার, ভোটার আইডির কাজ পাশ করার কাজে সাহায্য করুন ।"
জয়ী ঘোষণার পর মামদানি অভিবাসন নিয়ে ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ করেন ৷ এমনকী রাজনৈতিক রাজবংশের পতনের কথাও বলেন ৷ তাঁর দাবি, নির্বাচন এবং স্বৈরাচারের উপর এই জয় আশার প্রতীক । মামদানির কথায়, "একটি জাতিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশ্বাসঘাতকতার পাল্টা কীভাবে তাঁকে পরাজিত করতে হয় তা দেখাতে পেরেছে এই শহর ৷ যদি কোনও স্বৈরাচারীকে ভয় দেখানোর উপায় থাকে, তবে সেটা হল তার সেই শর্তগুলি ভেঙে ফেলা ৷ যা তাঁকে ক্ষমতায় আনতে সাহায্য করেছিল ৷" এরপর বুধবার সকালে হারের কারণ ব্যাখা করতে গিয়ে ট্রাম্প জানান, নির্বাচনের ফলাফল রিপাবলিকানদের জন্য অনুকূলে ছিল না ৷ এটা তাঁর দলের জন্যও শিক্ষা ৷
ট্রাম্প রিপাবলিকান সেনেটরদের সঙ্গে কথা বলার সময় বলেন, "আপনারা জানেন, এটাতে কোনও জয়ের আশা করা যায়নি । এটা মূলত ডেমোক্র্যাট এলাকা ছিল । কিন্তু আমি মনে করি না এটি রিপাবলিকানদের জন্য ভালো হয়েছে । তবে আমরা অনেক কিছু শিখেছি এর মধ্যে দিয়ে ৷ আমার মনে হয় আপনারা যদি পোলস্টারদের রিপোর্ট পড়েন, তাহলে বুঝবেন শাটডাউন একটা বড় কারণ ছিল ৷ রিপাবলিকানদের জন্য এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ৷ আমি ব্যালটে না থাকা সবচেয়ে বড় কারণ । কিন্তু আমি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত নই ৷"
নির্বাচনের প্রাক্কালে, ট্রাম্প ভোটারদের সতর্ক করে বলেছিলেন যে, নিউইয়র্ক সিটিতে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় হবে ৷ একই সঙ্গে মামদানি মেয়র পদে জয়ী হলে তাঁর টিকে থাকা সম্ভব নয় বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ট্রাম্প ৷