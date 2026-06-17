'শান্তি চুক্তি চূড়ান্ত হয়নি', ইরানের সঙ্গে ফের যুদ্ধ শুরুর হুমকি ট্রাম্পের

'শান্তি চুক্তি চূড়ান্ত হয়নি', ইরানের সঙ্গে ফের যুদ্ধ শুরুর হুমকি ট্রাম্পের
গত সোমবারই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানালেন ইরানের সঙ্গে মউ চুক্তি সম্পূর্ণ ৷ শুধু আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর বাকি ৷ এদিকে ফ্রান্সের জি-7 বৈঠকে অন্য সুর তাঁর গলায় ৷
By ANI
Published : June 17, 2026 at 8:12 PM IST
এভিয়া (ফ্রান্স), 17 জুন: যুদ্ধ বন্ধে শান্তি চুক্তি করতে চলেছে ইরান ও আমেরিকা ৷ তার মাত্র 48 ঘণ্টা আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, দু'দেশের মধ্যে মউ এখনও চূড়ান্ত হয়নি ৷ ফ্রান্সের জি-7 সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ইরানকে ফের বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দিলেন তিনি ৷
ফ্রান্সের স্থানীয় সময় বুধবার সকালে ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসি'র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ সেখানে তিনি জোর দিয়ে জানান, ইরানের সঙ্গে এই মউ চুক্তি যদি তাঁর পছন্দ না হয়, তাহলে আমেরিকা ফের বোমা হামলার পথে হাঁটবে ৷
সাংবাদিকরা প্রেসিডেন্টকে আমেরিকা-ইরান চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন করেন ৷ তখনই ট্রাম্প বলেন, "এখনও চূড়ান্ত হয়নি ৷ এটা মউ চুক্তি এবং আমার যদি এই চুক্তি পছন্দ না-হয়, তাহলে আমরা ফের ওদের (ইরান) নিশানা করে গুলি চালাব ৷ ওদের মাথায় বোমা ফেলব ৷ ওদের আচরণ আমার পছন্দ না-হলে, আমরা ওদের মাথার ঠিক মধ্যিখানে বোমা মেরে ধ্বংস করে দেব ৷ ঠিকাছে ? কারণ, গত 47 বছর ধরে ওরা দুর্ব্যবহার করে চলেছে ৷"
গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের রাজধানী তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ আমেরিকার মদতেই এই হামলা চালিয়েছিল তারা ৷ এরপর মাঝে মাসদুয়েক যুদ্ধ কিছুটা স্তিমিত হয়েছিল ৷ কিন্তু জুনের শুরুতে ইজরায়েল ইরানে ফের হামলা চালায় ৷ পরে আমেরিকাও ইরানে হরমুজ উপকূলীয় এলাকাগুলিতে বোমা বর্ষণ করতে থাকে ৷ ফের হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানিবাহী জাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড কোর (আইআরসিজি) ৷
#WATCH | Évian-les-Bains, France: On deal with Iran, US President Donald Trump says, " the text is not final, it's a memorandum of understanding (mou). if i don't like it, we will go back to shooting at them, dropping bombs on their heads. if i don't like it, if they don't behave,… pic.twitter.com/hprojEtp0n— ANI (@ANI) June 17, 2026
এই যুদ্ধ শুরুর পরপরই হরমুজ প্রণালী বন্ধের ঘোষণা করেছিল ইরান ৷ পরে আমেরিকা এই কৌশলী জলপথ অবরোধ করে ৷ এই জলপথ দিয়ে বিশ্বের 20 শতাংশ জ্বালানি সরবরাহ হয়ে থাকে ৷ তাই হরমুজ প্রণালী বন্ধ হওয়ায় সারা বিশ্বে জ্বালানির দাম হুহু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ পাশাপাশি জ্বালানি সঙ্কটও দেখা দিয়েছে ৷
এই পরিস্থিতিতে গত 11 জুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফের হুমকি দেন, তিনি ইরানে বড়সড় হামলা চালাবেন এবং দেশটাকে ধ্বংস করে দেবেন ৷ এরপরই ইরানের সঙ্গে শান্তি চুক্তির বিষয়টি সামনে আসে ৷ দু'দেশের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তান এই চুক্তির কথা ঘোষণা করে ৷ গত সোমবার ট্রাম্প ঘোষণা করেন ইরানের সঙ্গে চুক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে ৷