'দেখুন ভারতের সুদ কত কম, আর্থিক বৃদ্ধি 7 শতাংশ', আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে তুলোধনা ট্রাম্পের
President Trump on India Low Interest Rates: চারদিনের এশিয়া সফর শেষে দেশে ফিরে প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির কথা উত্থাপন করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷
Published : November 21, 2026 at 4:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 নভেম্বর: কম হারের সুদের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হয়েছে ৷ এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে নিজের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে তুলোধনা করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ অতি-সম্প্রতি চিনের শেনঝেন শহরে এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (এপিইসি)-র সম্মেলনে যোগ দিয়ে দেশে ফিরেছেন তিনি ৷
চার দিনের এশিয়া সফর থেকে ফিরেই শুক্রবার ওয়াশিংটনে সাংবাদিক বৈঠকে ফেডারেল রিজার্ভের ঋণের উপর উচ্চ হারে সুদ আরোপ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ট্রাম্প ৷ তিনি সওয়াল করেন, আমেরিকার অর্থনীতিও 15-20 শতাংশ বৃদ্ধি হতে পারে, যদি ফেডারেল রিজার্ভ তাদের সুদের পরিমাণ কমিয়ে দেয় ৷
#WATCH | Washington, DC: US President Donald Trump says, "If you look at India, they have low interest rates and they have a 7% GDP. We'd have a 14%, 15%, maybe even a 20% GDP..."— ANI (@ANI) November 20, 2026
(Source: The White House) pic.twitter.com/1AAbhdyFZG
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "এখানে সুদের হার অত্যন্ত বেশি, কারণ আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিয়ে রাজনীতি হয় ৷ আমি চেয়ারম্যানকে এর জন্য দোষ দিচ্ছি না, আমাদের ফেডারেল ব্যাঙ্ক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, এই বিষয়টিকে দোষ দিচ্ছি ৷" এই ভাষণে তিনি ফেডারেল রিজার্ভ-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান অ্যালান গ্রিনস্প্যানের অর্থনৈতির নীতির প্রশংসাও করেন ৷
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেন, "আপনারা ভারতকে দেখুন, ওদের সুরে হার কত কম ৷ কিন্তু আর্থিক বৃদ্ধির হার 7 শতাংশ ৷ আমাদেরও 14, 15, হয়তো 20 শতাংশ জিডিপি হতে পারে ৷"
ট্রাম্প জানান, আমেরিকার আর্থিক বৃদ্ধি মাত্র 4 শতাংশ ৷ কিন্তু নির্দিষ্ট করে কোন সময় থেকে কোন সময়ের মধ্যে এই বৃদ্ধি তা উল্লেখ করেননি তিনি ৷ ভারত বা আমেরিকা কোনও দেশের ক্ষেত্রেই পরিসংখ্যানটির জন্য নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমার উল্লেখ করেননি প্রেসিডেন্ট ৷ আবার আমেরিকার আর্থিক বৃদ্ধি অর্জনের জন্য সুদের হার কতটা কমাতে হবে, সে বিষয়েও কিছু বলেননি তিনি ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিযোগ, পুরোপুরি ফেডারেল রিজার্ভকে কেন্দ্র করে ৷ দেশের অর্থনীতিতে আর্থিক বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিক্রিয়া কী হয়, সেদিকে ৷
ট্রাম্পের অভিযোগ, সরকার যখন অর্থনীতির উন্নতি ও ভালো পরিসংখ্যানের কথা বলে, তখনই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়িয়ে দেয় ৷ তাঁর মতে, দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হলে ফেডারেল রিজার্ভ ঋণ দেওয়ার মতো ভালো অবস্থায় পৌঁছায় এবং কম সুদে ঋণ দিতে পারে ৷ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেন, "আপনার কাছে ভালো পরিসংখ্যান থাকলে, আপনার ঋণ দেওয়ার যোগ্যতাও বৃদ্ধি পায় ৷"
#WATCH | Washington, DC: US President Donald Trump says, "Last night we returned home from one of the most successful presidential visits to Asia in American history... In four days, I met more than 20 world leaders, secured 2 new trade deals, and about 10 others are coming very… pic.twitter.com/r5pYahfUKp— ANI (@ANI) November 20, 2026
কিন্তু ফেডারেল ব্যাঙ্ক 'তীব্র রাজনৈতিক' বলে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কড়া সমালোচনা করেন ট্রাম্প ৷ তাঁর এই আক্রমণের সমর্থনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফাই দেন, তিনি পুরো প্রতিষ্ঠানেরই সামগ্রিক সমালোচনা করেছেন, আলাদা করে কোনও ব্যক্তি বিশেষের নয় ৷