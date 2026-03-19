ইরানে বিশ্বের বৃহত্তম গ্যাস ঘাঁটিতে ইজরায়েলি হামলা, কিছুই জানতাম না বলে দাবি ট্রাম্পের

ইরানে বিশ্বের বৃহত্তম গ্যাস ঘাঁটিতে ইজরায়েলি হামলা, কিছুই জানতাম না বলে দাবি ট্রাম্পের
ইজরায়েলি হামলার পরই ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন ৷ এই হামলা সমগ্র বিশ্বের উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলেও দাবি করেছেন তিনি ৷
Published : March 19, 2026 at 1:23 PM IST
ওয়াশিংটন, 19 মার্চ: ইরানে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস ঘাঁটি 'সাউথ পার্স'-এ ইজরায়েলি হামলার বিষয়ে আমেরিকা কিছুই জানত না ! এমনটাই এবার দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আগাম কোনও তথ্য না দিয়েই ইজরায়েল এই হামলা চালিয়েছে বলে দাবি তাঁর ৷ একই সঙ্গে তিনি তেহরানকে সতর্ক করে দিয়েছেন, কাতারের জ্বালানি পরিকাঠামোয় যদি ফের হামলা চালানো হয়, তবে তার কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।
ইজরায়েলের হামলার পর ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন ৷ এই হামলা সমগ্র বিশ্বের উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলেও দাবি করেছেন তিনি ৷ এরই মাঝে ট্রাম্প এক বিবৃতি দিয়ে জানান, ইজরায়েল ইরানের সাউথ পার্স গ্যাস ঘাঁটির একটি নির্দিষ্ট অংশে হামলা চালিয়েছে ৷ তিনি আরও যোগ করেন, এই হামলার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কাতারের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ একই সঙ্গে, এ বিষয়ে তাদের কাছে আগে থেকে কোনও তথ্যও ছিল না বলেও দাবি ট্রাম্পের ।
সোশাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, "মধ্যপ্রাচ্যে যা ঘটেছে, তার জেরে ক্ষুব্ধ হয়ে ইজরায়েল ইরানের সাউথ পার্স গ্যাস ঘাঁটি নামে পরিচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে হামলা চালিয়েছে । পুরো গ্যাস ঘাঁটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট একটি অংশ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । এই নির্দিষ্ট হামলা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কোনও তথ্যই ছিল না ৷ আর কাতার কোনওভাবেই, কোনও রূপে এর সঙ্গে জড়িত ছিল না ৷ এমনকী এমন যে কিছু ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না ৷"
তিনি আরও জানিয়েছেন, পরবর্তীতে ইরান কাতারের এলএনজি (LNG) গ্যাস ঘাঁটির একটি অংশে হামলা চালায় ৷ তিনি এই হামলাকে অযৌক্তিক ও অন্যায্য হিসেবেও অভিহিত করেন । ইজরায়েল যে এই বিশাল প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রে আর কোনও হামলা চালাবে না, এমন আশ্বাস দিয়ে ট্রাম্প তেহরানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, কাতারের ওপর আর কোনও হামলা চালানো হলে আমেরিকা এর কঠোর জবাব দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না ৷ যার মধ্যে সাউথ পার্স গ্যাস ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করে সম্ভাব্য ব্যাপক মাত্রার সামরিক অভিযানও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে ।
ট্রাম্প বলেন, "দুর্ভাগ্যবশত, ইরান এই বিষয়টি কিংবা সাউথ পার্স হামলার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে অবগত ছিল না ৷ আর তাই তারা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অন্যায্যভাবে কাতারের এলএনজি গ্যাস ঘাঁটির একটি অংশে হামলা চালিয়েছে ৷ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সাউথ পার্স গ্যাস ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে ইজরায়েল আর কোনও হামলা চালাবে না ৷ যদি না ইরান নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে কোনও সম্পূর্ণ নির্দোষ রাষ্ট্রের উপর হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় । যদি এমনটি ঘটে, তবে ইজরায়েলের সহায়তা, সম্মতি থাকুক বা না থাকুক আমেরিকা সাউথ পার্স গ্যাস ক্ষেত্রের সমগ্র অংশকে এমন বিপুল শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে ধ্বংস করে দেবে, যা ইরান এর আগে কখনও দেখেনি বা প্রত্যক্ষ করেনি ।"
একইসঙ্গে তিনি এও উল্লেখ করেন, এমন ধরনের সংঘাত বৃদ্ধির সুদূরপ্রসারী পরিণতির কথা বিবেচনা করে তিনি নিজে এমন কোনও অভিযানের অনুমোদন দিতে চান না ৷ তবে ট্রাম্প দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেন, কাতারের উপর যদি পুনরায় হামলা চালানো হয়, তবে আমেরিকা কঠোর পদক্ষেপ নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না । ট্রাম্পের কথায়, "আমি এই মাত্রার হিংসা ও ধ্বংসযজ্ঞের অনুমোদন দিতে চাই না ৷ কারণ ইরানের ভবিষ্যতের উপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে ৷ তবে কাতারের এলএনজি (LNG) ঘাঁটিতে যদি আবারও হামলা চালানো হয়, তবে আমি এমন পদক্ষেপ নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না ৷"
উল্লেখ্য, বুধবার ইজরায়েলি হামলার পর ইরানও কঠোর পাল্টা জবাব দেয় ৷ কাতারের একটি প্রধান প্রাকৃতিক গ্যাস ঘাঁটিতে হামলা চালায় ৷ এদিকে, হরমুজ প্রণালীর নৌ-চলাচল এলাকা যা দিয়ে বিশ্বের মোট তেলের এক-পঞ্চমাংশ পরিবাহিত হয় তা ক্রমাগত অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম আরও পাঁচ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি 108 মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে খবর ৷ এর ফলে পেট্রল এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে । তেলের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত 'ব্রেন্ট ক্রুড'-এর দাম যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় 50 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ।