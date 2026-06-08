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সিদ্ধান্ত আমি নিই, ইরানের সঙ্গে চুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই নেতানিয়াহুর: ট্রাম্প

এপ্রিলের শুরুতে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতির সবচেয়ে গুরুতর লঙ্ঘন ইরানের ৷ ইজরায়েলের দিকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার পর ট্রাম্পের মন্তব্য ঘিরে চর্চা ।

US PRESIDENT DONALD TRUMP AND ISRAEL PRIME MINISTER netanyahu
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (বাঁদিকে) ও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু (ডানদিকে) (ফাইল ছবি)
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By ANI

Published : June 8, 2026 at 11:38 AM IST

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ওয়াশিংটন, 8 জুন: যুদ্ধবিরতির পর ফের হামলায় মুখোমুখি ইরান ও ইজরায়েল ৷ এপ্রিল মাসে হওয়া যুদ্ধবিরতির পর এই প্রথম ইজরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল ইরান ৷ এই সংঘাত পরিস্থিতির মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, "ইরানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে চুক্তিই করুক না কেন, তা মেনে নেওয়া ছাড়া ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর আর কোনও বিকল্প নেই।"

রবিবার 'ফিন্যান্সিয়াল টাইমস'-কে দেওয়া এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, "নেতানিয়াহুর কোনও বিকল্প থাকবে না । সিদ্ধান্ত আমিই নিই । সব সিদ্ধান্ত আমারই । তিনি [নেতানিয়াহু] সিদ্ধান্ত নেন না ।" তিনি আরও জানান, ইরানের এই হামলা আমেরিকাা-ইরান আলোচনার সমাপ্তি ঘটানোর বিষয়ে তাঁর ইচ্ছেয় কোনও পরিবর্তন আনেনি । ট্রাম্প বলেন, "চুক্তির ওপর এর কোনও প্রভাব পড়বে না ।"

IRAN ATTACK OVER ISRAEL
ইজরায়েল সেনাবাহিনীর এক্স পোস্টে ইরানের হামলার খবর নিশ্চিত করেছে (ইজরায়েল সেনাবাহিনীর এক্স পোস্ট স্ক্রিনশট)

ইজরায়েলের দিকে ইরান ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার পরপরই ট্রাম্পের এই মন্তব্য সামনে এসেছে । এপ্রিলের শুরুর দিকে সম্মত হওয়া যুদ্ধবিরতির এটিই ছিল সবচেয়ে গুরুতর লঙ্ঘন ৷ 'অ্যাক্সিওস'-এর তথ্য অনুযায়ী, নেতানিয়াহু ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছেন; 'টাইমস অফ ইজরায়েল'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্প তাঁকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে পাল্টা আক্রমণ না-করার পরামর্শ দিয়েছেন ৷

রবি ও সোমবারের মধ্যবর্তী সময়ে ইজরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ইরান । 8 এপ্রিলের যুদ্ধবিরতির পর এটিই ছিল ইরানের প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র হামলা । ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ) জানিয়েছে, "ইরান থেকে ইজরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার বিষয়টি শনাক্ত হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন এলাকায় সতর্কতামূলক সাইরেন বাজানো হয় । ইরানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করেছে আইডিএফ এবং এই হুমকি মোকাবিলায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে ।"

'ইউরো নিউজ'-এর দেওয়া তথ্য অনুসারে, এই হামলায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি । ইজরায়েলি বিমানবাহিনী (আইএএফ) নিশ্চিত করেছে যে ইরান থেকে ইজরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছিল ৷ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয়ভাবে সেই হুমকি প্রতিহত করছে এবং 'হোম ফ্রন্ট কমান্ড' জনগণের জন্য নিরাপত্তা নির্দেশিকা জারি করেছে ।

IRAN ATTACK OVER ISRAEL
ইরানের হামলার খবর নিশ্চিত করেছে ইজরায়েল সেনাবাহিনী (ইজরায়েল সেনাবাহিনীর এক্স পোস্ট স্ক্রিনশট)

আইডিএফ 'এক্স' পোস্টে লিখেছে, "আইডিএফ শনাক্ত করেছে যে কিছুক্ষণ আগে ইরান থেকে ইজরায়েল রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে । হুমকি মোকাবিলায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কাজ করছে । গত কয়েক মিনিটের মধ্যে, হোম ফ্রন্ট কমান্ড সংশ্লিষ্ট এলাকার মোবাইল ফোনগুলোতে সরাসরি প্রাথমিক নির্দেশিকা পাঠিয়েছে ।"

ইজরায়েল তেহরানের বিরুদ্ধে এই হামলার মাধ্যমে 'মারাত্মক ভুল' করার অভিযোগ এনেছে । ইজরায়েলি সামরিক বাহিনীর তথ্যমতে, মোট 11টি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছিল এবং সেগুলোর সবকটিই প্রতিহত করা হয়েছে ৷ এতে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি । ইজরায়েলি সামরিক প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আয়াল জামির অঙ্গীকার করেছেন যে, সবুজ সংকেত পাওয়া মাত্রই সেনাবাহিনী শত্রুর ওপর জোরদার আঘাত হানবে ।

এর পরপরই সোমবার সকালে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী জানায় যে তারা পশ্চিম ও মধ্য ইরানে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে ৷ একই সময়ে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন তেহরান, তাবরিজ ও ইসফাহান শহরে বিস্ফোরণের খবর দেয় ।

ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ) 'এক্স' পোস্টে জানায়, কিছুক্ষণ আগে ইজরায়েলি বিমান বাহিনী পশ্চিম ও মধ্য ইরানে অবস্থিত ইরানের 'সন্ত্রাসী শাসনব্যবস্থা'র সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলোতে আঘাত হেনেছে ।

ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন তিনটি শহরে বিস্ফোরণের খবর দিয়েছে । এএফপি-র তথ্য অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন টেলিগ্রামে জানিয়েছে যে তেহরান, তাবরিজ ও ইসফাহানে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে ।

এদিকে, তেহরানের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সেখানে অবতরণকারী সব ফ্লাইট স্থগিত করেছে । ইরানের সংবাদ সংস্থা 'মেহর' জানিয়েছে, "বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত এই বিমানবন্দরে আসা সব ফ্লাইট স্থগিত করার ঘোষণা করেছে ।" রাজধানী তেহরানের দু'টি বিমানবন্দরের একটি খামেনি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে কয়েক সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর গত এপ্রিলেই পুনরায় চালু হয়েছে ।

TAGGED:

US IRAN PEACE DEAL
DONALD TRUMP
WEST ASIA CONFLICT
ইজরায়েলে ইরানের হামলায় ট্রাম্প
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