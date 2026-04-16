লেবানন-ইজরায়েল 10 দিনের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে, ঘোষণা ট্রাম্পের

যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

লেবানন-ইজরায়েল 10 দিনের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে, ঘোষণা ট্রাম্পের
Published : April 16, 2026 at 11:05 PM IST

ওয়াশিংটন, 16 এপ্রিল: লেবানন-ইজরায়েল যুদ্ধের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে ছেন। ট্রাম্পের মতে, এই অঞ্চলে উত্তেজনা কমানোর লক্ষ্যে ইজরায়েল ও লেবানন 10 দিনের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই যুদ্ধবিরতি মার্কিন সময় বিকেল 5টা থেকে কার্যকর হবে। ইজরায়েলি হামলায় নিহত লেবাননের নাগরিকের সংখ্যা 2196 জনে পৌঁছানোর প্রেক্ষাপটে এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণাটি আসে।

ইজরায়েল ও ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহ জঙ্গি গোষ্ঠীর মধ্যে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের পর, মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে লেবানন ও ইজরায়েল কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো সরাসরি কূটনৈতিক আলোচনা করেছে। ট্রাম্পের দাবি, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও অন্যদেরকে ইজরায়েল ও লেবাননের সঙ্গে স্থায়ী শান্তি অর্জনে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

34 বছর পর ইজরায়েলি ও লেবানিজ নেতাদের বৈঠক

ট্রাম্প জানান, বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিওর উপস্থিতিতে 34 বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো দুই দেশ ওয়াশিংটনে মিলিত হয়েছে। তিনি বলেন, "আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং বিদেশমন্ত্রী রুবিওকে, জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের চেয়ারম্যান ড্যান রেইঙ্কের সঙ্গে, ইজরায়েল ও লেবাননের সঙ্গে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করার নির্দেশ দিয়েছি। বিশ্বজুড়ে নয়টি যুদ্ধের অবসান ঘটানো আমার জন্য সম্মানের বিষয় ছিল এবং এটি হবে আমার দশম যুদ্ধ।"

ইজরায়েল-লেবানন নেতাদের আতিথেয়তা

ট্রাম্প জানান, তিনি হোয়াইট হাউসে ইজরায়েল ও লেবাননের নেতাদের আতিথ্য দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন, যাকে তিনি কয়েক দশকের মধ্যে দুই দেশের মধ্যে প্রথম অর্থবহ আলোচনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ট্রাম্প বলেন, "আমি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউনকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যা হবে 1983 সালের পর দুই দেশের মধ্যে প্রথম অর্থবহ আলোচনা , যা অনেক দীর্ঘ সময়। উভয় পক্ষই শান্তি চায় এবং আমি আত্মবিশ্বাসী যে তা শীঘ্রই ঘটবে।"

সম্পাদকের পছন্দ

