গ্রিনল্যান্ড দখলের ফাটল ইরান যুদ্ধে চওড়া হয়েছে, ন্যাটোকে কাগুজে বাঘ কটাক্ষ ট্রাম্পের

ন্যাটোর তীব্র সমালোচনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ পাশাপাশি উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়েও মুখ খুললেন ট্রাম্প ৷

6 এপ্রিল, 2026 ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসের জেমস এস. ব্র্যাডি প্রেস ব্রিফিং রুমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সংঘাত নিয়ে বক্তব্য রাখছেন (AFP)
By PTI

Published : April 7, 2026 at 7:48 AM IST

ওয়াশিংটন, 7 এপ্রিল: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা বা 'ন্যাটো'র (NATO) তীব্র সমালোচনা করেছেন । তিনি এই সামরিক জোট এবং দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার মতো অন্যান্য মিত্র দেশগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে, ইরান যুদ্ধের সময় তারা যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা করতে ব্যর্থ হয়েছে ।

সোমবার হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন । তার এই বক্তব্য এমন এক সময়ে, যখন ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুটে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ওয়াশিংটন সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ৷

ট্রাম্পের কথায়, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ ন্যাটো জোটের ওপর এমন এক গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে, যা আমার মন থেকে কখনওই মুছে যাবে না ।" মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, ন্যাটো জোটের সঙ্গে তার মতপার্থক্য মূলত তখন থেকেই শুরু হয়েছে যখন গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের বিষয়ে তার প্রস্তাবটি ন্যাটো প্রত্যাখ্যান করেছিল ।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সত্যিটা জানতে চাইলে বলছি—এর সবকিছুর শুরু হয়েছিল গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করেই ৷ আমরা গ্রিনল্যান্ড চাই । কিন্তু তারা আমাদের সেটা দিতে চায় না । আর তাই আমি বলে দিলাম, 'বিদায়, বিদায়' ৷" সাংবাদিকদের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, "ন্যাটো হল একটি কাগুজে বাঘ, যাকে (রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির) পুতিন বিন্দুমাত্র ভয় পান না ।"

ইরান যুদ্ধের প্রসঙ্গে ট্রাম্পের অভিযোগ, ন্যাটো সদস্য দেশগুলো আসলে যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা না করার জন্যই যেন উঠে পড়ে লেগেছিল । তিনি বলেন, "দেখুন, আমরা ন্যাটো জোটের দ্বারস্থ হয়েছিলাম । আমি খুব জোরালোভাবে কোনও দাবি জানাইনি ৷ আমি কেবল বলেছিলাম, আচ্ছা, আপনারা যদি সহায়তা করতে চান, তবে তা খুবই ভালো কথা ৷"

কিন্তু ট্রাম্প জানান তাঁকে বলা হয়েছিল, "না, না, না—আমরা কোনও সহায়তা করব না ৷" অবশ্য তিনি কার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করেননি ।

ট্রাম্প আরও জানান যে, যুক্তরাষ্ট্র যখন ইতিমধ্যেই যুদ্ধে জয়লাভ করে ফেলেছে, ঠিক তার পরেই ন্যাটো সদস্য দেশগুলো এখন তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের এবং সহায়তার প্রস্তাব দেওয়ার চেষ্টা করছে । তাঁর কথায়, "বুধবার তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে ৷ হঠাৎ করেই এখন তারা সহায়তা পাঠাতে চাইছে । জাপান আমাদের সহায়তা করেনি, অস্ট্রেলিয়া আমাদের সহায়তা করেনি, দক্ষিণ কোরিয়া আমাদের সহায়তা করেনি—আর এরপর যদি ন্যাটোর কথায় আসি—তবে বলতে হয়, ন্যাটোও আমাদের সহায়তা করেনি ৷"

ট্রাম্প আরও উল্লেখ করেন, "উত্তর কোরিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে জাপানকে সুরক্ষা দিতে আমাদের 50,000 সৈন্য সেখানে মোতায়েন রয়েছে ৷ আর কিম জং উনের হুমকি থেকে আমাদের সুরক্ষা দিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় আমাদের 45,000 সৈন্য অবস্থান করছে ৷"

ট্রাম্প আরও জানান যে, উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে তার সম্পর্ক 'খুবই ভালো' ৷ এই বিষয়ে তিনি বলেন, "কিন্তু আমাদের 45,000 সৈন্যরা বিপদের মুখে রয়েছে ৷ তারা ঠিক কিম জং উনের দোরগোড়ায় অবস্থান করছে, যার হাতে রয়েছে বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র ৷ এমনটা কখনওই ঘটা উচিত ছিল না ৷ যদি কোনও একজন প্রেসিডেন্ট আমি অবশ্য সেই প্রেসিডেন্টের নাম উল্লেখ করব না, বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমি তাকে পছন্দই করি ৷ কিন্তু যদি কোনও একজন প্রেসিডেন্ট তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতেন, তবে কিম জং-উনের হাতে আজ পারমাণবিক অস্ত্র থাকত না; কিন্তু তারা সবাই নিজেদের কাজ যথাযথভাবে করতে ভয় পায় ৷"

NATO - 1949 সালে গঠিত 32 সদস্যের একটি রাজনৈতিক ও সামরিক জোট হল উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (ন্যাটো) ৷ যা সদস্য দেশগুলোর স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সম্মিলিত প্রতিরক্ষার (অনুচ্ছেদ 5) অঙ্গীকারবদ্ধ । ব্রাসেলস-ভিত্তিক এই সংস্থাটি উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপকে সংযুক্ত করে এবং এর সাম্প্রতিক সদস্যদের মধ্যে ফিনল্যান্ড (2023) অন্তর্ভুক্ত । ন্যাটো আটলান্টিক জোট হিসেবেও পরিচিত ৷

