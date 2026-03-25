ETV Bharat / international

পারমাণবিক অস্ত্র না রাখার বিষয়ে সম্মত ইরান, যুক্তরাষ্ট্রকে বিশাল উপহার দিয়েছে: ট্রাম্প

উপহারের বিষয় সম্পর্কে খোলসা করে না বললেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, ইরানের নেতৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রকে হরমুজ প্রণালী ও তেলের প্রবাহ সংক্রান্ত একটি 'তাৎপর্যপূর্ণ পুরস্কার' দিয়েছে ।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ফাইল ছবি - AP)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 25, 2026 at 9:11 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ওয়াশিংটন, 25 মার্চ: ইরান কখনওই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না বলে সম্মত হয়েছে ৷ হরমুজ প্রণালী সংক্রান্ত একটি 'গুরুত্বপূর্ণ উপহার' পাঠিয়েছে ৷ মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তিন সপ্তাহ ধরে চলা যুদ্ধে নিজেদের বিজয় দাবি করার পরপরই তিনি এমন ঘোষণা করেছেন ৷

মঙ্গলবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সামনে ট্রাম্প দাবি করেন যে, ইরান একটি চুক্তি করতে অত্যন্ত আগ্রহী ৷ যে আলোচনার নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, বিদেশসচিব মার্কো রুবিও, মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনার ।

ট্রাম্প আরও জানান যে, বর্তমান ইরানি নেতৃত্বের মধ্যে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে । তাঁর কথায়, "আসলে আমাদের হাতে সেটাই এসেছে—শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন (regime change)। আপনারা জানেন, এটি শাসনব্যবস্থারই একটি পরিবর্তন ৷ কারণ বর্তমান নেতারা সেই পূর্ববর্তী নেতাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ৷ আগের নেতারা শুরুতে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন ৷"

এর আগে, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যের আলোচনা সহজতর করার বিষয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের একটি সোশাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প সমর্থন জানান । শরিফ চলমান সংঘাতের একটি পূর্ণাঙ্গ সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনার আয়োজক হওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন ।

ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির নতুন সচিব হিসেবে মার্কওয়েন মুলিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন,"আমি আগেভাগে কিছু বলতে চাই না, তবে তারা সম্মত হয়েছে যে তারা কখনওই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না ৷ ইরানি নেতৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রকে হরমুজ প্রণালী এবং তেলের প্রবাহ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপহার দিয়েছে । তারা একটি চুক্তি করতে যাচ্ছে । গতকাল তারা এমন কিছু করেছে যা সত্যিই বিস্ময়কর । তারা আমাদের একটি উপহার দিয়েছে । আর সেই উপহারটি আজ এসে পৌঁছেছে । এটি ছিল অত্যন্ত বড় একটি উপহার, যার আর্থিক মূল্য বিপুল ৷"

উপহারের বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু না জানালেও ট্রাম্প বলেন, "সেই উপহারটি ঠিক কী, তা আমি আপনাদের বলব না ৷ তবে এটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রাপ্তি এবং তারা এটি আমাদের দিয়েছে ৷ তাই আমার কাছে এর অর্থ দাঁড়াল একটাই—আমরা সঠিক মানুষদের সঙ্গেই আলোচনা করছি । না, এটি পারমাণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত কিছু ছিল না । এটি ছিল তেল ও গ্যাস সম্পর্কিত বিষয় ৷"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে বলেন যে, "ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় অর্জিত হয়েছে । আমি এ কথা বলতে পছন্দ করি না । আমরা এতে জয়ী হয়েছি । এই যুদ্ধে আমরা জিতে গিয়েছি... বিষয়টা এমন নয় যে আমরা এমন কোনও যুদ্ধে জিতছি যেখানে প্রতিপক্ষের কোনও নৌবাহিনী নেই, বিমানবাহিনী নেই—আসলে তাদের কিছুই নেই । অথচ আমাদের বিমানগুলো আক্ষরিক অর্থেই তেহরান এবং তাদের দেশের অন্যান্য অংশের ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে । এ ব্যাপারে তারা কিছুই করতে পারছে না ৷"

তিনি আরও বলেন যে, "যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে—যে সক্ষমতা মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারত । আমরা এটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি । তাদের পারমাণবিক সক্ষমতাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছি । আমরা যদি ওই হামলা (বি-2 বোমারু বিমান ব্যবহার করে) না চালাতাম, তবে ওই হামলার মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই তারা পারমাণবিক অস্ত্র হাতে পেয়ে যেত । তারা নিশ্চিতভাবেই একটি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করে ফেলত এবং নিঃসন্দেহে সেই অস্ত্র ব্যবহার করত—ইজরায়েল-সহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের ওপরই তারা সেটি প্রয়োগ করত ৷"

এই বিষয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ জানান, ইতিহাসে আর কখনওই কোনও আধুনিক সামরিক শক্তিকে এত দ্রুত ও এমন ঐতিহাসিক মাত্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়নি ৷ প্রথম দিন থেকেই তাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ।

তাঁর কথায়, "ইতিহাসে আর কখনওই কোনও আধুনিক সামরিক শক্তিকে—আর ইরানের তো একটি আধুনিক সেনাবাহিনী, আধুনিক নৌবাহিনী, আধুনিক বিমানবাহিনী, আধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, দক্ষ নেতৃত্ব এবং বিশাল সব বাঙ্কার ছিল—এমনভাবে আগে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়নি । বিপুল ও অপ্রতিরোধ্য মারণশক্তির মুখে প্রথম দিন থেকেই পরাজিত হয়ে কোনও আধুনিক সামরিক শক্তি এর আগে কখনওই এত দ্রুত ও এমন ঐতিহাসিক মাত্রায় ধ্বংস হয়ে যায়নি ৷"

TAGGED:

IRAN ISRAEL US WAR
STRAIT OF HORMUZ CRISIS
US ON IRAN
ইরান সম্পর্কে ট্রাম্প
TRUMP ON IRAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.