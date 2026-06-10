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দেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, H-1B ভিসা ফি বাতিল প্রসঙ্গে ট্রাম্প

আদালতের এই সিদ্ধান্ত সামনে আসার পর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, এই পদক্ষেপে দেশের ক্ষতি ৷ এই বিষয়ে পরবর্তী পরিকল্পনা জানিয়েছে হোয়াইট হাউস ৷

US President Donald Trump
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ফাইল ছবি - AP)
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By PTI

Published : June 10, 2026 at 7:15 AM IST

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ওয়াশিংটন, 10 জুন: এইচ-1বি (H-1B) ভিসার জন্য ধার্য করা 1,00,000 ডলারের ফি বাতিল করে দেওয়া ফেডারেল আদালতের আদেশের সমালোচনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । মঙ্গলবার তিনি বলেন, "এ ধরনের পদক্ষেপ দেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে ।"

নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে এনবিএ (NBA) ফাইনাল খেলা দেখার পর সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, "এই বিচারকরা সত্যিই আমাদের জন্য কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করছেন, সত্যিই অদ্ভুত আচরণ করছেন । তাঁরা আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করছেন... তাঁরা আমাদের দেশের মারাত্মক ক্ষতি করছেন ।"

ম্যাসাচুসেটসের এক ফেডারেল বিচারক সোমবার ট্রাম্প প্রশাসনের সেই আদেশটি বাতিল করে দিয়েছেন ৷ এই ভিসার মাধ্যমে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের জন্য এইচ-1বি ভিসার ফি 1 লক্ষ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছিল । ক্যালিফোর্নিয়া এবং আরও 19টি অঙ্গরাজ্য এই ফি-র বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল আদালতে ।

বস্টনের এই মামলায় অঙ্গরাজ্যগুলোর যুক্তি ছিল যে, এই নীতি প্রাথমিক ও মাধ্যমিকস্তরের শিক্ষক এবং সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে ৷ পাশাপাশি এটি অ্যাকাডেমিক গবেষণাকে ব্যাহত করবে এবং চিকিৎসাখাতে কর্মীর সংখ্যা কমিয়ে দেবে ।

সেই মামলাতেই সোমবার ফেডারেল বিচারক লিও সোরোকিন রায় দেন যে, এইচ-1বি আবেদনের জন্য ট্রাম্পের ধার্য করা 1 লক্ষ ডলারের ফি বেআইনি ৷ কারণ এর জন্য মার্কিন কংগ্রেসের কোনও অনুমোদন ছিল না ।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করে নতুন এইচ-1বি ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে 1,00,000 ডলারের ফি যুক্ত করেছিলেন ।তবে আদালতের সিদ্ধান্ত সামনে আসার পর হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানো হবে ।

এই বিষয়ে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র টেলর রজার্স বলেন, "কয়েক দশক ধরে এইচ-1বি কর্মসূচির অপব্যবহার হয়ে আসছিল এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশেষে তা সংশোধনের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ।"

রজার্স আরও বলেন, "ওয়াশিংটনের এক ফেডারেল বিচারক আগেই প্রায় একই ধরনের একটি আদেশ বহাল রেখেছিলেন এবং প্রশাসন আত্মবিশ্বাসী যে আপিলের মাধ্যমে এই আদেশটি উল্টে দেওয়া হবে ।"

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