গ্রিনল্যান্ড কিনতে বাধা, ইউরোপের 8 দেশের উপর 10 শতাংশ শুল্ক আরোপ ট্রাম্পের

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড দ্বীপটি কিনতে চান ৷ তাতে বাধা দিয়েছে ইউরোপের কয়েকটি দেশ ৷ তাই শুল্ক আরোপই একমাত্র সমাধান বলে মনে করছেন তিনি ৷

President Donald Trump points after arriving at Palm Beach International Airport on Air Force One, Friday, Jan. 16, 2026, in West Palm Beach, Fla
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের (ছবি: এপি)
By AP (Associated Press)

Published : January 18, 2026 at 10:48 AM IST

নুক (গ্রিনল্যান্ড), 18 জানুয়ারি: শুল্কই অস্ত্র আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ! গ্রিনল্যান্ড দখল করতে মরিয়া ট্রাম্প এবার ইউরোপের আটটি দেশের উপর 10 শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করলেন ৷ আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে এই শুল্ক কার্যকর হবে ৷ এই দেশগুলি তাঁর গ্রিনল্যান্ড কেনার বিরোধিতা করেছিল ৷ তাই এই পদক্ষেপ ৷

প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে ট্রাম্পের নজর রয়েছে ডেনমার্কের দিকে ৷ সম্প্রতি সেই দাবি ফের তুলেছেন তিনি ৷ এদিকে তাঁর এই দখলদারির তীব্র বিরোধিতা করেছে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস এবং ফিনল্যান্ড ৷ তাই এই দেশগুলির উপর আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর 10 শতাংশ শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ৷

স্থানীয় সময় শনিবার ফ্লোরিডায় ওয়েস্ট পাম বিচে তাঁর গল্ফ ক্লাব থেকে এই ঘোষণা করেন ট্রাম্প ৷ পাশাপাশি সোশাল মিডিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, 1 জুনের মধ্যে গ্রিনল্যান্ড সম্পূর্ণরূপে কিনে নেওয়ার কোনও চুক্তি না হলে সেদিন থেকে এই শুল্ক বেড়ে 25 শতাংশে পৌঁছবে ৷

গ্রিনল্যান্ড কেনার সমর্থনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সওয়াল, দেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গ্রিনল্যান্ড অধিকার করা অবশ্য প্রয়োজন ৷ এদিকে উত্তর মেরুর কাছে অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্ক শাসিত এলাকা ৷ এখানকার বাসিন্দারা ডেনমার্কের বাসিন্দা বলে পরিচিত ৷ এই দেশটি ন্যাটো গোষ্ঠীর মিত্র দেশ ৷

ট্রুথ সোশালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, "আমেরিকা অবিলম্বে (গ্রিনল্যান্ড নিয়ে) ডেনমার্ক এবং এই দেশগুলির (ইউরোপের দেশগুলি) সঙ্গে সমঝোতা করতে চায় ৷ এই দেশগুলির (ইউরোপের) জন্য আমরা কত কিছু করেছি ৷" তাঁর এই পদক্ষেপের ফলে ন্যাটো-অন্তর্ভুক্ত সদস্য দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক তিক্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক মহল ৷

আগামী মঙ্গলবার 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম'-এ যোগ দিতে সুইৎজারল্যান্ডে যাবেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ সেখানে আমদানি শুল্ক চাপানো এই ইউরোপীয় দেশগুলির নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতে পারে ৷ এদিকে মাত্র দু'সপ্তাহ পরেই দেশগুলির উপর আরোপ করা 10 শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে ৷ তাঁর এই পদক্ষেপে অবাক হয়ে গিয়েছেন ডেনমার্কের বিদেশমন্ত্রী কার্স লুকে রাসমুসেন ৷ গত সপ্তাহেই ওয়াশিংটনে তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট ইতিবাচক আলোচনা হয়েছিল বলে জানান মন্ত্রী ৷

People protest against US with flags of Greenland in hand
আমেরিকার বিরুদ্ধে গ্রিনল্যান্ডের পতাকা হাতে মিছিল (ছবি: এপি)

আমেরিকার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে দ্বীপের বাসিন্দারা ৷ শনিবার রাজধানী নুক-এ কনকনে ঠান্ডা, বৃষ্টি উপেক্ষা করে বরফজমা রাস্তায় মিছিল করেন তাঁরা ৷ অন্যদিকে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনেও গ্রিনল্যান্ডের পতাকা হাতে রাস্তায় হেঁটেছেন বহু মানুষ ৷ তাঁরা ট্রাম্পের ফতোয়াকে কটাক্ষ করে স্লোগান দেন 'মেক আমেরিকা স্মার্ট এগেন' এবং 'হ্যান্ডস অফ' ৷ ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের পতাকা হাতে এক বিক্ষোভকারী এলিস রিচি সংবাদসংস্থা 'দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস'কে বলেন, "এটা সারা বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৷ এরকম আরও ছোট ছোট দেশ আছে ৷ সেগুলি বিক্রির জন্য নয় ৷"

ট্রাম্পের যুক্তি, গ্রিনল্যান্ডে বিশ্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের বিপুল সম্ভার রয়েছে ৷ সেদিকে নজর আছে চিন ও রাশিয়ারও ৷ প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, এই আর্কটিক দ্বীপটি তিনি যে কোনও মূল্যে করায়ত্ত করবেন ৷

এবার আমেরিকার এই রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট যা চান, তা হাসিল করতে সেনা অভিযানের বাইরে এই শুল্ক আরোপই একমাত্র সমাধান, মনে করেন ট্রাম্প ৷ গত শুক্রবার হোয়াইট হাউজে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, এর আগে ইউরোপীয় দেশগুলিকে ওষুধের উপর শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ৷ তেমন হলে আবারও সেই পথে হাঁটতে দ্বিধা বোধ করবেন না ৷ ট্রাম্প বলেন, "গ্রিনল্যান্ডের জন্য আমি সেটা ফের করতে পারি ৷" এদিকে মার্কিন সেনার মোকাবিলায় ডেনমার্ক সারা গ্রিনল্যান্ডে সেনার উপস্থিতি আরও জোরদার করেছে ৷ তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে মিত্র দেশগুলি ৷

