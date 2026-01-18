গ্রিনল্যান্ড কিনতে বাধা, ইউরোপের 8 দেশের উপর 10 শতাংশ শুল্ক আরোপ ট্রাম্পের
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড দ্বীপটি কিনতে চান ৷ তাতে বাধা দিয়েছে ইউরোপের কয়েকটি দেশ ৷ তাই শুল্ক আরোপই একমাত্র সমাধান বলে মনে করছেন তিনি ৷
Published : January 18, 2026 at 10:48 AM IST
নুক (গ্রিনল্যান্ড), 18 জানুয়ারি: শুল্কই অস্ত্র আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ! গ্রিনল্যান্ড দখল করতে মরিয়া ট্রাম্প এবার ইউরোপের আটটি দেশের উপর 10 শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করলেন ৷ আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে এই শুল্ক কার্যকর হবে ৷ এই দেশগুলি তাঁর গ্রিনল্যান্ড কেনার বিরোধিতা করেছিল ৷ তাই এই পদক্ষেপ ৷
প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে ট্রাম্পের নজর রয়েছে ডেনমার্কের দিকে ৷ সম্প্রতি সেই দাবি ফের তুলেছেন তিনি ৷ এদিকে তাঁর এই দখলদারির তীব্র বিরোধিতা করেছে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস এবং ফিনল্যান্ড ৷ তাই এই দেশগুলির উপর আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর 10 শতাংশ শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ৷
স্থানীয় সময় শনিবার ফ্লোরিডায় ওয়েস্ট পাম বিচে তাঁর গল্ফ ক্লাব থেকে এই ঘোষণা করেন ট্রাম্প ৷ পাশাপাশি সোশাল মিডিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, 1 জুনের মধ্যে গ্রিনল্যান্ড সম্পূর্ণরূপে কিনে নেওয়ার কোনও চুক্তি না হলে সেদিন থেকে এই শুল্ক বেড়ে 25 শতাংশে পৌঁছবে ৷
গ্রিনল্যান্ড কেনার সমর্থনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সওয়াল, দেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গ্রিনল্যান্ড অধিকার করা অবশ্য প্রয়োজন ৷ এদিকে উত্তর মেরুর কাছে অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্ক শাসিত এলাকা ৷ এখানকার বাসিন্দারা ডেনমার্কের বাসিন্দা বলে পরিচিত ৷ এই দেশটি ন্যাটো গোষ্ঠীর মিত্র দেশ ৷
ট্রুথ সোশালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, "আমেরিকা অবিলম্বে (গ্রিনল্যান্ড নিয়ে) ডেনমার্ক এবং এই দেশগুলির (ইউরোপের দেশগুলি) সঙ্গে সমঝোতা করতে চায় ৷ এই দেশগুলির (ইউরোপের) জন্য আমরা কত কিছু করেছি ৷" তাঁর এই পদক্ষেপের ফলে ন্যাটো-অন্তর্ভুক্ত সদস্য দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক তিক্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক মহল ৷
Donald J. Trump Truth Social Post 11:19 AM EST 01.17.26— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 17, 2026
We have subsidized Denmark, and all of the Countries of the European Union, and others, for many years by not charging them Tariffs, or any other forms of remuneration. Now, after Centuries, it is time for Denmark to give…
আগামী মঙ্গলবার 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম'-এ যোগ দিতে সুইৎজারল্যান্ডে যাবেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ সেখানে আমদানি শুল্ক চাপানো এই ইউরোপীয় দেশগুলির নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতে পারে ৷ এদিকে মাত্র দু'সপ্তাহ পরেই দেশগুলির উপর আরোপ করা 10 শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে ৷ তাঁর এই পদক্ষেপে অবাক হয়ে গিয়েছেন ডেনমার্কের বিদেশমন্ত্রী কার্স লুকে রাসমুসেন ৷ গত সপ্তাহেই ওয়াশিংটনে তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট ইতিবাচক আলোচনা হয়েছিল বলে জানান মন্ত্রী ৷
আমেরিকার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ
ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে দ্বীপের বাসিন্দারা ৷ শনিবার রাজধানী নুক-এ কনকনে ঠান্ডা, বৃষ্টি উপেক্ষা করে বরফজমা রাস্তায় মিছিল করেন তাঁরা ৷ অন্যদিকে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনেও গ্রিনল্যান্ডের পতাকা হাতে রাস্তায় হেঁটেছেন বহু মানুষ ৷ তাঁরা ট্রাম্পের ফতোয়াকে কটাক্ষ করে স্লোগান দেন 'মেক আমেরিকা স্মার্ট এগেন' এবং 'হ্যান্ডস অফ' ৷ ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের পতাকা হাতে এক বিক্ষোভকারী এলিস রিচি সংবাদসংস্থা 'দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস'কে বলেন, "এটা সারা বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৷ এরকম আরও ছোট ছোট দেশ আছে ৷ সেগুলি বিক্রির জন্য নয় ৷"
ট্রাম্পের যুক্তি, গ্রিনল্যান্ডে বিশ্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের বিপুল সম্ভার রয়েছে ৷ সেদিকে নজর আছে চিন ও রাশিয়ারও ৷ প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, এই আর্কটিক দ্বীপটি তিনি যে কোনও মূল্যে করায়ত্ত করবেন ৷
এবার আমেরিকার এই রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট যা চান, তা হাসিল করতে সেনা অভিযানের বাইরে এই শুল্ক আরোপই একমাত্র সমাধান, মনে করেন ট্রাম্প ৷ গত শুক্রবার হোয়াইট হাউজে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, এর আগে ইউরোপীয় দেশগুলিকে ওষুধের উপর শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ৷ তেমন হলে আবারও সেই পথে হাঁটতে দ্বিধা বোধ করবেন না ৷ ট্রাম্প বলেন, "গ্রিনল্যান্ডের জন্য আমি সেটা ফের করতে পারি ৷" এদিকে মার্কিন সেনার মোকাবিলায় ডেনমার্ক সারা গ্রিনল্যান্ডে সেনার উপস্থিতি আরও জোরদার করেছে ৷ তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে মিত্র দেশগুলি ৷