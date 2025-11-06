বাণিজ্য-হুমকি দিয়ে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামিয়েছেন, ফের দাবি ট্রাম্পের

বাণিজ্য-হুমকি দিয়ে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামিয়েছেন, ফের দাবি ট্রাম্পের
গত কয়েকমাসে একাধিকবার ভারত ও পাকিস্তান-সহ কয়েকটি যুদ্ধ থামানোর দাবি করেছেন ট্রাম্প ৷ এমনকী এই কারণে শান্তিতে নোয়েল পুরস্কারও দাবি করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷
By PTI
নিউইয়র্ক, 6 নভেম্বর: ফের ভারত-পাক যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে কৃতিত্ব দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ আরও একবার জানালেন, তাঁর হুমকির জন্যই ভারত ও পাকিস্তানের শান্তি সমঝোতা হয়েছে ৷
ট্রাম্পের দাবি, গত মে মাসে তিনি দুই পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশী দেশকে হুমকি দিয়েছিলেন, যদি তারা সামরিক সংঘাত অব্যাহত রাখে তবে বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করা হবে ৷ এর আগেও অবশ্য একাধিকবার ট্রাম্প এই বক্তব্য পেশ করেছেন ৷ ভারত অবশ্য ট্রাম্পের এই মধ্যস্থতার বিষয়টি বারবার খারিজ করে দিয়েছে ৷
বুধবার ফ্লোরিডায় আমেরিকার বিজনেস ফোরামের একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মিয়ামিতে ভাষণ দেন ট্রাম্প ৷ সেখানে তিনি দাবি করেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক সামরিক সংঘাতের সময় আটটি যুদ্ধ বিমান গুলি করে নামানো হয়েছিল ৷ তবে সেগুলি কোন দেশের ছিল তা নির্দিষ্ট করে বলেননি ট্রাম্প। এর আগে পর্যন্ত, ট্রাম্প দাবি করে এসেছেন, সংঘর্ষের সময় মোট সাতটি বিমানকে গুলি করে নামানো হয়েছিল। এবার বললেন আটটি যুদ্ধবিমানের কথা ৷
এদিন প্রেসিডেন্ট জানান, আট মাসের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা মোট আটটি যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে কসোভোর সঙ্গে সার্বিয়া এবং কঙ্গোর সঙ্গে রুয়ান্ডার যুদ্ধও। এরপরই তিনি বলেন, "পাকিস্তান এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কথা বলছিলাম ৷ পরে জানতে পারলাম তাদের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে ৷ তাদের এই যুদ্ধে আটটি যুদ্ধ বিমান গুলি করে নামানো হয়েছিল।"
এরপরই ট্রাম্পের দাবি, "আমি বলেছিলাম, শান্তি স্থাপন করতে রাজি না হলে আমি কোনও বাণিজ্য চুক্তি করব না। দুই দেশই তখন বলেছিল, তারা এই শর্ত মানবে না। কারণ দু'দেশের সংঘাতের সঙ্গে বাণিজ্যের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ আমি বলেছিলাম, এই সংঘাতের সঙ্গে সবকিছুরই সম্পর্ক আছে। স্পষ্ট জানিয়েছিলাম, দুটি দেশই পারমাণবিক দিক থেকে শক্তিধর। আর তাই যুদ্ধের পরিস্থিতি বজায় থাকলে আমি বাণিজ্য করব না। " এরই সঙ্গে তিনি বলেন, "একদিন পরে, আমি একটি ফোন পাই, সেখানে বলা হয় তারা শান্তি স্থাপন করেছে। এরপর আমি বাণিজ্যের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। শুল্ক আরোপের বিষয়টি না থাকলে, এটা কখনওই হত না ৷"
10 মে যখন ট্রাম্প সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছিলেন, ভারত ও পাকিস্তান ওয়াশিংটনের মধ্যস্থতায় দীর্ঘ আলোচনার পর পূর্ণ ও প্রাথমিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে ৷ ট্রাম্প আরও দাবি করেন, দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। ভারত অবশ্য ধারাবাহিকভাবে কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের দাবি খারিজ করে দিয়েছে। 22 এপ্রিলের পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার প্রতিশোধ নিতে ভারত 6 মে রাতে অপারেশন সিঁদুর শুরু করে ৷ এরপর টানা চার দিন ধরে তীব্র ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ভারত ও পাকিস্তান 10 মে সংঘাতের অবসান ঘটাতে একটি সমঝোতায় পৌঁছয়।
মায়ামিতে ট্রাম্প আরও জানান, তিনি ইজরায়েল ও ইরান, মিশর ও ইথিওপিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান এবং কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের মধ্যে সংঘাত সমাধানেও সহায়তা করেছেন। তাঁর কথায়, "এরা সকলেই যুদ্ধে লিপ্ত ছিল ৷ কিছু যুদ্ধ 32 বছর ধরে চলছিল। একটি চলছিল 38 বছর ধরে । আমি এক ঘন্টার মধ্যে এর কিছু সমাধান করে ফেলেছি। জাতিসঙ্গ থেকে কোনও সাহায্য পাইনি ৷" তিনি আরও জানান, বিশ্বজুড়ে আমেরিকা শক্তির মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করছে কারণ তারা জানে যে কোনও দেশ তাদের সঙ্গে সংঘাতে জড়াতে রাজি হবে না ৷
