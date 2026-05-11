ETV Bharat / international

পছন্দ হয়নি, সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য; ইরানের শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

ইরানের প্রস্তাবকেই এবার পুরোপুরি উড়িয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ যদিও ইরানের প্রস্তাবের বিস্তারিত কোনও তথ্য জানাননি তিনি ৷

TRUMP on IRAN PROPOSAL
ইরানের শান্তি প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের (এপি)
author img

By PTI

Published : May 11, 2026 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ওয়াশিংটন, 11 মে: মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত আবহে ইরানের তরফে পাঠানো প্রস্তাব সম্পূর্ণ খারিজ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ কয়েক মাস ধরে চলা যুদ্ধের অবসানের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দিয়েছিল ইরান ৷ সেই প্রস্তাবকেই এবার পুরোপুরি উড়িয়ে দিলেন তিনি ৷

যদিও ইরানের প্রস্তাবের বিস্তারিত কোনও তথ্য জানাননি ট্রাম্প ৷ তবে এমন সময়ে ট্রাম্প এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যখন রিপাবলিকান দলের এক শীর্ষ নেতা তাঁকে এই যুদ্ধের বিকল্প বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন ৷

রবিবার ট্রাম্প ইরানের এই প্রস্তাবটি পেয়েছিলেন । তখনই মনে করা হয়েছিল যে, এই প্রস্তাবটি হয়তো ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের অবসানে একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে কাজ করতে পারে । গত 28 ফেব্রুয়ারি এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যার ফলে বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহের অন্যতম প্রধান সমুদ্রপথটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ৷ বেশ কয়েকটি দেশে জ্বালানি সংকটও দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যেই ।

রবিবার নিজের 'ট্রুথ সোশ্যাল' প্ল্যাটফর্মের এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, "আমি ইরানের প্রতিনিধিদের পাঠানো চিঠি পড়লাম । এটি আমার পছন্দ হয়নি ৷ এটি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ৷"

এর আগে, ট্রাম্প তেহরানের বিরুদ্ধে গত প্রায় 50 বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে খেলা করা বা চালাকি করার অভিযোগ করেছিলেন । তিনি আরও যোগ করেন, "তারা আর হাসাহাসি করার সুযোগই পাবে না ৷" এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, "তাদের চিঠি আমার পছন্দ হয়নি । এটি অনুচিত । তাদের দেওয়া জবাবটিও আমার মনঃপুত হয়নি ।" তবে ইরানের জবাবে ঠিক কী লেখা ছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে তিনি অস্বীকৃতি জানান । পরিবর্তে বলেন, "গত 47 বছর ধরে তারা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে একই ধরনের চালাকির আশ্রয় নিয়ে আসছে ।"

এদিকে, রিপাবলিকান সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম মন্তব্য করেছেন যে, ট্রাম্পের এখন সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত । 'এক্স' প্ল্যাটফর্মের এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, "ইরানের সন্ত্রাসবাদী শাসকগোষ্ঠীর আচরণে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে একটি কূটনৈতিক সমাধানের পথ খোঁজার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই । তবে আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে তাদের অব্যাহত হামলা, মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের মিত্রদের ওপর তাদের লাগাতার আক্রমণ এবং সর্বোপরি আমেরিকার কূটনৈতিক প্রস্তাবের জবাবে তাদের দেওয়া সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য প্রতিক্রিয়া—সব মিলিয়ে আমার মতে, এখন কৌশল পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করার সময় এসেছে ।"

ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহুর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এটি অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ একটি কথোপকথন ছিল । আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বেশ ভালো ।" তবে তিনি এও যোগ করেন যে, ইরানের সঙ্গে আলোচনার বিষয়টি "সম্পূর্ণ আমার এখতিয়ারভুক্ত বিষয়; এখানে অন্য কারও হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই ।"

TAGGED:

TRUMP REJECTS IRAN PEACE PROPOSAL
DONALD TRUMP ON IRAN
ইরানের শান্তি প্রস্তাব
ডোনাল্ড ট্রাম্প
TRUMP ON IRAN PROPOSAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.