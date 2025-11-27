হোয়াইট হাউসের অদূরে গুলিবিদ্ধ দুই ন্যাশনাল গার্ড; সন্ত্রাসবাদী হামলা, দাবি ট্রাম্পের
দেশে সন্ত্রাস কার্যকলাপের পর ফের ট্রাম্পের গলায় অভিবাসীদের বের করে দেওয়ার সুর ৷ এই ঘটনার মূল্য চোকাতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷
Published : November 27, 2025 at 10:23 AM IST
ওয়াশিংটন, 27 নভেম্বর: হোয়াইট হাউস থেকে মাত্র কিছুটা দূরেই বন্দুকবাজের হামলা ৷ ঘটনায় দুই ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ন্যাশনাল গার্ডের কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে খবর ৷ আর বুধবারের এই ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড বলেই দাবি করেছেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ঘটনায় আটক এক বিদেশী ৷
এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল এবং ওয়াশিংটনের মেয়র মুরিয়েল বাউসার জানিয়েছেন, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর গুরুতর আহত অবস্থায় দুই ন্যাশনাল গার্ডকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । অন্যদিকে, গুলি চালনার ঘটনা প্রসঙ্গে ট্রাম্প জানান, হোয়াইট হাউসের কাছে দুই ন্যাশনাল গার্ডের উপর গুলি চালানোর ঘটনায় সন্দেহভাজনের তালিকায় রয়েছে তালিবানদের কাছ থেকে পালিয়ে আসা এক আফগান ব্যক্তি । মার্কিন প্রেসিডেন্ট সরাসরি এই ঘটনাকে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' বলেও অভিহিত করেছেন ।
গুলি প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেছেন, "এই ঘটনার ফলে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ এটি অত্যন্ত ঘৃণ্য সন্ত্রাসের ঘটনা ৷ এটি আমাদের সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে সংগঠিত একটি অপরাধ । এর মূল্য চোকাতে হবে ৷ আমি আপনাদের পাশে আছি ৷" একই সঙ্গে ট্রাম্প বলেছেন, "প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে আফগানিস্তান থেকে আসা প্রত্যেককে ভালো করে আমাদের এখন দেখতে হবে ৷"
একই সঙ্গে ফের একবার তিনি অভিবাসীদের বিষয়টি নিয়েও সরব হয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, "আমাদের অবশ্যই যেকোনও দেশ থেকে আসা বিদেশী যারা আমাদের দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের অপসারণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ৷ যদি তারা আমাদের দেশকে ভালোবাসতে না পারে, তাহলে আমরাও তাদের চাই না ।"
ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন যে, হোয়াইট হাউস থেকে কিছু দূরে গুলি চালানোর পর যে ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে সে একজন বিদেশী নাগরিক ৷ ট্রাম্পের দাবি, "ওই ব্যক্তি আফগানিস্তান থেকে আমাদের দেশে প্রবেশ করেছিল ।" তবে ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের উপর গুলি চালানোর ঘটনা এমন সময়ে ঘটেছে যখন দেশের রাজধানী-সহ অন্যান্য শহরগুলিতে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি কয়েকমাস ধরে জল্পনা তৈরি করেছে ৷ আদালতে লড়াই এবং ট্রাম্প প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা অপরাধ বা সমস্যা মোকাবিলায় সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও বিতর্ককে উস্কে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি । এই হামলার পর ট্রাম্পের নিজের দেশেই সামরিক বাহিনীর বিতর্কিত ব্যবহার, অভিবাসন ইস্যু এবং আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধ, সব প্রসঙ্গই উঠে আসছে ।
ওয়াশিংটন ডিসি পুলিশের প্রধান জেফ্রি ক্যারল জানিয়েছেন, এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য তদন্তকারীদের হাতে আসেনি ৷ আক্রমণকারী আচমকাই এসে সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে । আধিকারিকদের মতে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি একজন আফগান নাগরিক ৷ 2021 সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিল সে ৷ তখন থেকে ওয়াশিংটনেই বসবাস করত ৷ অভিযুক্তের নাম রহমানউল্লাহ লাকানওয়াল বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে তদন্তকারীরা এখনও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না ৷
আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বাইডেন প্রশাসনের আমলে 29 বছর বয়সি ওই আফগান নাগরিক 2021 সালে 'অপারেশন অ্যালিস ওয়েলকাম'-এর মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিল ৷ লাকানওয়ালের বাড়িওয়ালা ক্রিস্টিনা উইডম্যান জানিয়েছেন, তার স্ত্রী এবং পাঁচ সন্তানকে নিয়ে সিয়াটল থেকে প্রায় 127 কিলোমিটার উত্তরে ওয়াশিংটনের বেলিংহামের উদ্দেশে গিয়েছিল সে ৷
পশ্চিম ভার্জিনিয়ার গভর্নর প্যাট্রিক মরিসে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছিলেন, গুলিবিদ্ধ হয়ে দুই সেনাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে ৷ যদিও পরে তিনি সেই বিবৃতি খারিজ করে বলেছেন, তাদের অবস্থা সম্পর্কে এখনও কোনও স্পষ্ট রিপোর্ট তাঁর হাতে আসেনি ৷ গুলি চালানোর পর ট্রাম্প প্রশাসন দ্রুত আরও 500 ন্যাশনাল গার্ডকে ওয়াশিংটনে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে । প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ জানান যে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁকে অতিরিক্ত সেনা পাঠাতে বলেছেন । সরকারের সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, শহরে কর্মরত যৌথ টাস্ক ফোর্সে বর্তমানে প্রায় 2,200 সেনা কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন ।
অন্যদিকে, প্রত্যক্ষদর্শী মাইকেল রায়ানের দাবি, ঘটনার সময় রাস্তার ওপারে ছিলেন ৷ সেই সময় বিকট শব্দ শুনতে পান ৷ এরপরই অন্যদের দেখাদেখি সেও দৌড়তে শুরু করে। তিনি বলেন, "ফিরে আসার পর দেখি একজন ব্যক্তি মাটিতে পড়ে আছে ৷ তাকে ঘিরে বেশ কয়েকজন সেনা কর্মী দাঁড়িয়ে ছিল ৷ খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল ৷" গুলি চালানোর পরপরই মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসা এমা ম্যাকডোনাল্ড জানান, তিনি এবং তাঁর এক বন্ধু ক্যাফেতে অন্যদের সঙ্গে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ঢুকে পড়েন ৷ কয়েক মিনিট পরে তিনি দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় ন্যাশনাল গার্ডের এক সদস্যকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷
