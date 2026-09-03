হরমুজের নাম বদলে ‘ট্রাম্প প্রণালী’ করার প্রস্তাব মার্কিন প্রেসিডেন্টের
ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, হরমুজ প্রণালী এখন তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷ তাই বদলানো যেতে পারে নাম ৷ পরে এমন প্রস্তাব কার্যকরের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন ৷
Published : September 3, 2026 at 3:33 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 সেপ্টেম্বর: হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে, এই যুক্তি দেখিয়ে ওই প্রণালীর নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তাঁর প্রস্তাব হরমুজের নাম পরিবর্তন করে ‘ট্রাম্প প্রণালী’ রাখা হোক ৷ বুধবার এই নিয়ে নিজের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্ট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘‘যেহেতু এখন এটি যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তাই আমাদের কি হরমুজ প্রণালীর নাম বদলে ‘ট্রাম্প প্রণালী’ রাখা উচিত ?’’
এই পরিবর্তন অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে বলে মনে করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ পরে এই সোশাল মিডিয়া পোস্ট নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ সাংবাদিকরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি সত্যিই প্রণালীটির নাম নিজের নামে করার ইচ্ছা পোষণ করেন কি না ! তখন ট্রাম্প এই ধারণাটি নাকচ করে দেন । তিনি বলেন, ‘‘না, না... এটা এমনিই বলা হয়েছিল ।’’
হরমুজ প্রণালী বিশ্বব্যাপী তেল পরিবহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ ৷ এই প্রণালীকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে ৷ এই পরিস্থিতিতেই ট্রাম্প এই মন্তব্য করেছেন । পাশাপাশি হোয়াইট হাউজে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ট্রাম্প দাবি করেন, এই জলপথটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে । প্রণালীর আশপাশে ইরানের যেসব সামরিক সরঞ্জাম পুনরায় গড়ে তোলা হচ্ছিল, মার্কিন বাহিনী সেগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে । ট্রাম্প বলেন, ‘‘আমরা হরমুজ প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করছি... মাঝেমধ্যে তারা ড্রোন গুলি করে নামিয়ে দিচ্ছে । কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, অত্যন্ত জোরালো নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ।’’
#WATCH | US President Donald Trump says, "We are controlling the Strait of Hormuz... Every once in a while, they shoot a drone and knock it down. But we have control, very strong control. They were trying to rebuild their radar systems, a missile system, and a mine drop... They… pic.twitter.com/S703PnUtQ6— ANI (@ANI) September 2, 2026
ট্রাম্পের আরও দাবি, ইরান বাহিনী রাডার ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণ করছিল ৷ এমন একটি রকেটও তৈরি করছিল, যা দিয়ে মাইন ফেলা সম্ভব । ট্রাম্পের প্রশ্ন, ‘‘কারা এমনটা করে ? আপনারা কি কখনও এমন রকেট তৈরি করেছেন, যা থেকে কিছু ফেলা যায় ? আমি তো এমন কিছুর কথা কখনও শুনিনি, কিন্তু তারা ঠিক সেটাই করছিল ।’’ ট্রাম্পের দাবি, ওই রকেট নির্মাণ যখন শেষপর্যায়ে ছিল, সেই সময় মার্কিন বাহিনী সেটি ধ্বংস করে দেয় ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও জানিয়েছেন, নতুন করে কোনও হামলার ঘটনা ঘটলে ইরানের উপর যেকোনও সময় আরও আঘাত হানতে ওয়াশিংটন প্রস্তুত রয়েছে । গতকাল রাতে অত্যন্ত জোরালো একটি হামলা চালানো হয়েছে ৷
September 2, 2026
এদিকে ইরানের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের তরফে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে হামলা চালানো হয় ৷ এতে অন্তত চারজন নিহত ও বহু মানুষ আহত হয়েছেন । যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে যে তারা এ সংক্রান্ত খবরগুলো খতিয়ে দেখছে ৷ তাদের দাবি, মার্কিন সেনাবাহিনী কখনওই অসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় না ৷
হরমুজ প্রণালী ঘিরে উত্তেজনা
সাম্প্রতিক উত্তেজনা ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যেকার সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে আবারও হরমুজ প্রণালীকে নিয়ে এসেছে । যুদ্ধের আগে বিশ্বের মোট তেল পরিবহণের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করত ৷ তাই এই পথে দীর্ঘস্থায়ী কোনও বিঘ্ন আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয় ৷ সেই নিয়ে অবগত বলেই ইরান কৌশলগতভাবে এই জলপথটি বন্ধ রেখেছে ৷ অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দরগুলোকে লক্ষ্য করে পাল্টা অবরোধ অব্যাহত রেখেছে ।
ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের হামলার ফলে সে দেশের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই নিহত হন ৷ তার পরই বর্তমান সংঘাতের সূত্রপাত হয় । এরপর হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর হামলার ঘটনায় ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়ে । নতুন করে আবার লড়াই শুরু হয় ৷ যা আবারও হরমুজ প্রণালীকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে ৷ যা নিয়ে উদ্বিগ্ন গোটা বিশ্ব ৷ অথচ ট্রাম্প ওই প্রণালীর নাম পরিবর্তনের ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত ৷
নাম পরিবর্তনে অতীতে ট্রাম্পের প্রস্তাব
যদিও নাম পরিবর্তনের এমন ভাবনা মার্কিন প্রেসিডেন্টের মাথায় এই প্রথম আসেনি ৷ এর আগেও তিনি কানাডার 'লেক অন্টারিও'-র নাম বদলে দিতে চেয়েছিলেন ৷ কানাডার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনার সময় তিনি প্রস্তাব দেন 'লেক অন্টারিও'-র নাম বদলে রাখা হোক 'লেক আমেরিকা' ৷ যদিও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নামটির পরিবর্তে এই নতুন নামটি শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি ।
September 2, 2026
তবে বুধবার ট্রাম্প উল্লেখ করেন, অ্যাপল ম্যাপস 'লেক অন্টারিও'-র নাম পরিবর্তন করে 'লেক আমেরিকা' করেছে । তিনি বলেন, ‘‘সুতরাং, গুগল ম্যাপস ও অ্যাপল ম্যাপসের মধ্যে নাম পরিবর্তনের সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এখন সম্পন্ন, অনুমোদিত এবং বাধ্যতামূলক ।’’
ট্রাম্পের আরেকটি নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ মার্কিন সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছিল । 2025 সালের জানুয়ারিতে পুনরায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর, ট্রাম্প ফেডারেল কর্তৃপক্ষ 'গালফ অফ মেক্সিকো'-কে 'গালফ অফ আমেরিকা' হিসেবে উল্লেখ করার নির্দেশ দেন । এরপর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি মানচিত্র ও নথিপত্রে এই নামটিই ব্যবহৃত হয়ে আসছে ।
মেক্সিকো এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে । তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাম যুক্তি দেন, যুক্তরাষ্ট্র কন্টিনেন্টাল শেলফ-এ নিজেদের অংশের ক্ষেত্রে এই পরিভাষাটি ব্যবহার করতে পারে ৷ বৃহত্তর জলরাশিটি আন্তর্জাতিকভাবে ‘গালফ অফ মেক্সিকো’ বা মেক্সিকো উপসাগর নামেই পরিচিত থাকবে ।
(সংবাদ সংস্থার তথ্য-সহ)