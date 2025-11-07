ETV Bharat / international

'মোদি মহান মানুষ, আমার বন্ধু'; আগামী বছর ভারত সফরে আসার ইঙ্গিত ট্রাম্পের !

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গলায় ফের প্রধানমন্ত্রী মোদির স্তুতি ৷ আমার খুব ভালো বন্ধু সম্বোধন করে আগামী বছর ভারতে আসার কথা জানালেন ট্রাম্প ৷

Donald Trump travel to India
আগামী বছর ভারত সফরে আসছেন ট্রাম্প ! (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 7, 2025 at 10:20 AM IST

2 Min Read
ওয়াশিংটন, 7 নভেম্বর: আগামী বছর ভারত সফরে আসতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তিনি নিজেই সে কথা জানিয়েছেন ৷ একই সঙ্গে ট্রাম্প জানিয়েছেন, নয়াদিল্লির সঙ্গে আলোচনা ভালো চলছে ।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনা এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা কীভাবে এগিয়ে চলেছে এই প্রশ্নের জবাবে ওভাল অফিসে ট্রাম্প বলেন, "দারুণ, ভালো আলোচনা চলছে ।" ট্রাম্প এও দাবি করেছেন, ভারত মূলত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে ৷ তিনি বলেন, "নরেন্দ্র মোদি আমার একজন বন্ধু ৷ আমাদের মধ্যে কথা চলছে ৷ তিনি চাইছেন আমি ভারতে যাই । আমি যাব ।" একই সঙ্গে, এর আগে ভারতে আসার প্রসঙ্গও টেনেছেন ট্রাম্প ৷ তাঁর কথায়, "প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে আমার সেখানে দুর্দান্ত সফর হয়েছিল ৷ তিনি নিজেও একজন দুর্দান্ত মানুষ। আমি যাব ৷"

তবে কি পরের বছরই তিনি ভারতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন ? এই প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, "হ্যাঁ, হতে পারে ।" 2024 সালের ডেলাওয়্যারের উইলমিংটনে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ভারত নয়াদিল্লিতে কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনের জন্য অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের আমন্ত্রণ জানাতে চলেছে ৷ তবে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই সম্মেলনের তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি ।

অন্যদিকে, এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ট্রাম্প ফের একবার ভারত-পাক যুদ্ধে তিনি মধ্যস্থতা করেছিলেন বলে দাবি করেন ৷ তাঁর দাবি, গত মে মাসে বাণিজ্য চুক্তিকে ব্যবহার করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে পেরেছিলেন । ট্রাম্প বলেন, "আমি যে আটটি যুদ্ধের অবসান করেছি, তার মধ্যে পাঁচ বা ছয়টি যুদ্ধ শুল্কের জেরে বন্ধ হয়েছিল । আমি উদাহরণ দিতে পারি, আপনি ভারত ও পাকিস্তানের দিকে তাকালে দেখবেন, তারা যুদ্ধ শুরু করেছিল ৷ তারা দুটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ ৷ দুই দেশের যুদ্ধে মোট আটটি যুদ্ধ বিমান গুলি করে নামানো হয়েছিল । গোলাগুলি তো চলছিলই ৷"

এরপরই ট্রাম্প বলেন, "আমি বলেছিলাম, শোনো, তোমরা যদি যুদ্ধ করতে চাও, আমি তোমাদের উপর শুল্ক আরোপ করব । তারা উভয়েই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল ৷ যদিও তারা এতে খুশি হয়নি ৷ তবে 24 ঘণ্টার মধ্যে, আমি যুদ্ধের মীমাংসা করতে পেরেছিলাম ৷ যদি আমার হাতে শুল্ক অস্ত্র না থাকত, তাহলে আমি সেই যুদ্ধের মীমাংসা করতে পারতাম না ৷" ট্রাম্প শুল্ককে কার্যত জাতীয় প্রতিরক্ষার অস্ত্র হিসাবেও বর্ণনা করেছেন ।

TRUMP INDIA VISIT
TRUMP TALK MODI
ভারত সফরে আসছেন ট্রাম্প
US INDIA RELATION
DONALD TRUMP TRAVEL TO INDIA

