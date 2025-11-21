যুদ্ধে ইতি ! আমেরিকার 28 দফা প্রস্তাবে সায় রাশিয়া-ইউক্রেনের

যুদ্ধে ইতি ! আমেরিকার 28 দফা প্রস্তাবে সায় রাশিয়া-ইউক্রেনের
কিয়েভ সেনাবাহিনী ছয় লক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেও সম্মত ৷ ডনবাস অঞ্চল রাশিয়ার কাছে হস্তান্তরও করবে ইউক্রেন ৷
Published : November 21, 2025 at 11:00 AM IST
ওয়াশিংটন, 21 নভেম্বর: পূর্ব ডনবাস অঞ্চল রাশিয়ার কাছে হস্তান্তর করছে ইউক্রেন ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থিত 28 দফা শান্তি পরিকল্পনার অন্যতম ছিল এই চুক্তি ৷ সেই অনুযায়ী ইউক্রেন জানিয়েছে তারা ডনবস অঞ্চল রাশিয়াকে দিতে প্রস্তুত ৷
এরই সঙ্গে জানা গিয়েছে, কিয়েভ তার সেনাবাহিনী ছয় লক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেও সম্মত হয়েছে ৷ পাশাপাশি ইউক্রেনকে রক্ষা করার জন্য ইউরোপীয় যুদ্ধবিমান পোল্যান্ডে থাকলেও, ইউক্রেনে কোনও ন্যাটো সেনা মোতায়েন করা হবে না । ইতিমধ্যে রাশিয়াকে জি-8 গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ৷ ট্রাম্প এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছেন বলে মার্কিন আধিকারিক সূত্রে খবর । হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট জানিয়েছেন, রাশিয়া এবং ইউক্রেন দুই দেশের জন্যই এটি ভালো পরিকল্পনা ৷
ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও প্রায় এক মাস ধরে রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে এই পরিকল্পনা এবং প্রস্তাব নিয়ে কাজ করছিলেন বলেও জানিয়েছে হোয়াইট হাউস ৷ লিভিট আরও জানিয়েছেন, এই পরিকল্পনায় মস্কোর কোনও সর্বোচ্চ দাবি নেই ৷ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, তিনি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ট্রাম্পের সঙ্গে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে চলেছেন ৷ তিনি বলেন, "এই চুক্তি অবশ্যই আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই একটি মর্যাদাপূর্ণ শান্তি নিয়ে আসবে ।" জেলেনস্কি কিয়েভে মার্কিন সেনা সচিব ড্যানিয়েল ড্রিসকলের নেতৃত্বে পেন্টাগনের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গেও দেখা করেছেন বলে খবর ।
মার্কিন পরিকল্পনা অনুযায়ী, ক্রিমিয়া, লুগানস্ক এবং ডোনেটস্ককে রাশিয়ার অধীন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে ৷ কিয়েভ এখনও আংশিকভাবে লুগানস্ক এবং ডোনেটস্ককে ধরে রেখেছে ৷ 2014 সালে রাশিয়া ক্রিমিয়াকে তাদের সঙ্গে যুক্ত করে । ডোনেটস্কে ইউক্রেন যে অঞ্চলগুলি থেকে সরে এসেছে সেগুলিকে অসামরিক অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করা হবে ৷ যেখানে রাশিয়ার বাহিনী প্রবেশ করবে না ৷ ইউক্রেনের জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক কেন্দ্র, যা 2022 সালের মার্চ মাস থেকে রুশ বাহিনীর দখলে রয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি কর্তৃপক্ষ এর তত্ত্বাবধান করবে এবার ৷ পাশাপাশি এর থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ রাশিয়া এবং ইউক্রেন নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে ৷
রাশিয়ার সেনাবাহিনী ইউক্রেনের প্রায় এক পঞ্চমাংশ এলাকা দখল করে আছে ৷ এর বেশিরভাগ অংশ বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চল । ইউক্রেন বলেছে, তারা কখনই তাদের জমিতে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করবে না ৷ তবে কূটনৈতিক পথেই তারা হাঁটতে চাইছে ৷ কূটনৈতিক পদক্ষেপেই এই জমি তারা ফিরে পাবে বলেও আশা করছে ৷ খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী, ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছয় লক্ষে নামিয়ে আনতে হবে ৷ ইউক্রেনে সেনা মোতায়েন না করার ক্ষেত্রে ন্যাটোকেও জানানো হবে ৷ দেশটিকে তার নিজস্ব সংবিধান এবং জোটের আইন উভয় দ্বারা ন্যাটোতে যোগদান থেকে বিরত রাখা হবে ।
প্রস্তাবিত চুক্তির অধীনে, প্রায় চার বছরের কঠোর নিষেধাজ্ঞার পর রাশিয়াকে বিশ্ব অর্থনীতিতে ফের অন্তর্ভুক্ত করা হবে ৷ G8 গোষ্ঠীতে ফিরে আসার অনুমতিও দেওয়া হবে । তবে শর্ত হিসাবে রাশিয়া প্রতিবেশী দেশগুলিতে আক্রমণ করবে না এবং ন্যাটোকে আরও প্রসারিত করা হবে না । তবে রাশিয়া যদি ফের ইউক্রেনে হামলা চালায় তবে সমস্ত নিষেধাজ্ঞাগুলি আবারও লাগু হবে ৷ পরিকল্পনার বিষয়বস্তু দেখে এটা স্পষ্ট যে মস্কো এটি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ৷ কিন্তু মার্কিন কর্তারা দৃঢ়ভাবে তা অস্বীকার করেছেন ৷ তারা বলেছেন, উইটকফ, রুবিও, ইউক্রেন এবং মস্কোর সঙ্গে কয়েক সপ্তাহের আলোচনার পরই সর্বসম্মতিতে এটি তৈরি হয়েছে । হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর থেকে, ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে ট্রাম্পের অবস্থান নাটকীয়ভাবে এদিক-ওদিক পরিবর্তিত হয়েছে ।