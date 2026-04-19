ইরানকে ফের সমঝোতার বার্তা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের, ইসলামাবাদে দ্বিতীয় বৈঠকের তোড়জোড়

ইরানকে ফের সমঝোতার বার্তা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের, ইসলামাবাদে দ্বিতীয় বৈঠকের তোড়জোড়
আমেরিকার সেনা হরমুজ প্রণালী থেকে না-সরলে কোনও চুক্তি সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে ইরান ৷ এরপর ফের চুক্তি নিয়ে আলোচনার বার্তা দিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
Published : April 19, 2026 at 8:52 PM IST
তেহরান ও ওয়াশিংটন, 19 এপ্রিল: ফের ইসলামাবাদে সমঝোতা বৈঠক করবে ইরান ও আমেরিকা ৷ রবিবার সন্ধ্যায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছেন, "আমরা ওদের সঙ্গে একটা স্বচ্ছ এবং যুক্তিযুক্ত ডিল করতে চাই ৷ এবং আমি আশা করি, এটা ওরা শুনবে ৷" ইরান যদি এই চুক্তিতে রাজি না-হয়, সেই হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ৷
শনিবার হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় দু'টি ভারতীয় জাহাজকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় রেভোলিউশনারি গার্ডস ৷ এর ফলে একটি জাহাজের জানলার কাচ ভেঙে গিয়েছে ৷ এই ঘটনায় কাছাকাছি থাকা আরও কয়েকটি জাহাজ ইরান উপসাগরের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গিয়েছে ৷
" ...we’re offering a very fair and reasonable deal, and i hope they take it because, if they don’t, the united states is going to knock out every single power plant, and every single bridge, in iran. no more mr. nice guy..." - president donald j. trump pic.twitter.com/L4wQMJfGE6— The White House (@WhiteHouse) April 19, 2026
এই ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লিখেছেন, "ইরান ঠিক করে নিয়েছে ওরা গুলি চালাবে ৷ গতকাল হরমুজ প্রণালীতে গুলি ছুড়েছে ৷ যুদ্ধবিরত সম্পূর্ণ লঙ্ঘিত হয়েছে ৷ ফরাসি জাহাজ এবং ব্রিটেনের একটি জাহাজকে লক্ষ্য করেও গুলি চালানো হয়েছে ৷"
এরপরই তিনি লেখেন, "আমার প্রতিনিধিরা পাকিস্তানের ইসলামাবাদে যাচ্ছেন ৷ সেখানে আগামিকাল সন্ধ্যায় তাঁরা সমঝোতার জন্য থাকবেন ৷" ইরানের জন্য তাঁর বার্তা, "ওরা যদি না-শোনে, তাহলে ইরানের প্রত্যেকটি বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে সেতু- সবকিছু ধ্বংস করে দেবে আমেরিকা ৷ আর কোনও সহ্য নয় ৷" এই উপলক্ষ্যে ফের সাজ সাজ রব পাকিস্তানের রাজধানীতে ৷ সোমবার আমেরিকার তরফে সমঝোতাকারী প্রতিনিধিদের জল পৌঁছবে সেখানে ৷ তাই আঁটসাঁট নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে ইসলামাবাদে ৷
Qalibaf: Trump had 9 goals:— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 19, 2026
forcing Iran’s surrender
finishing Iran within 3 days
regime change
seizing oil
destroying missile capabilities
launching a ground attack
bringing in armed separatist groups
creating unrest
opening the Strait of Hormuz.
and achieved none! He failed. pic.twitter.com/6VUmu33paP
শুক্রবার রাতে ইরান জানায়, তারা আপাতত লেবাননে যুদ্ধ বিরতির কথা ভেবে হরমুজ প্রণালী খুলে দিচ্ছে ৷ কিন্তু আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন তারপরই জানায়, ইরান হরমুজ প্রণালী খুললেও আমেরিকার নৌসেনা হরমুজ প্রণালীতে থাকবে ৷ এর মধ্যে গতকাল হরমুজ প্রণালীতে দু'টি ভারতীয় জাহাজকে নিশানা করে গুলি চালায় রেভোলিউশনারি গার্ডস ৷ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে ভারত সরকার ৷ ঘটনার পরপরই নয়াদিল্লিতে ভারতে ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. মহম্মদ ফাথালিকে তলব করেছিল বিদেশ মন্ত্রক ৷
এদিকে গতকালই ইরান সাফ জানিয়ে দিয়েছে, সমঝোতা থেকে তারা বহুদূরে ৷ কারণ আমেরিকা যতক্ষণ না হরমুজ প্রণালী থেকে নৌসেনার অবরোধ উঠিয়ে নিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও চুক্তি সম্ভব নয় ৷ ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাঘের ঘালিবাফ দেশের দূরদর্শনে জাতির উদ্দেশে ভাষণে জানান, ওয়াশিংটনের সঙ্গে কথাবার্তা এগিয়েছে ৷ কিন্তু মাঝে অনেক ফাঁক রয়ে গিয়েছে এবং কতগুলি মৌলিক বিষয়ে বোঝাপড়া হওয়া বাকি ৷ ঘালিবাফ বলেন, "আমরা চূড়ান্ত আলোচনা থেকে এখনও অনেকটা দূরে রয়েছি ৷"