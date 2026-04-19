ETV Bharat / international

ইরানকে ফের সমঝোতার বার্তা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের, ইসলামাবাদে দ্বিতীয় বৈঠকের তোড়জোড়

আমেরিকার সেনা হরমুজ প্রণালী থেকে না-সরলে কোনও চুক্তি সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে ইরান ৷ এরপর ফের চুক্তি নিয়ে আলোচনার বার্তা দিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷

Strait Of Hormuz
ইরানে হরমুজ প্রণালী (ফাইল ছবি : এপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 19, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেহরান ও ওয়াশিংটন, 19 এপ্রিল: ফের ইসলামাবাদে সমঝোতা বৈঠক করবে ইরান ও আমেরিকা ৷ রবিবার সন্ধ্যায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছেন, "আমরা ওদের সঙ্গে একটা স্বচ্ছ এবং যুক্তিযুক্ত ডিল করতে চাই ৷ এবং আমি আশা করি, এটা ওরা শুনবে ৷" ইরান যদি এই চুক্তিতে রাজি না-হয়, সেই হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ৷

শনিবার হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় দু'টি ভারতীয় জাহাজকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় রেভোলিউশনারি গার্ডস ৷ এর ফলে একটি জাহাজের জানলার কাচ ভেঙে গিয়েছে ৷ এই ঘটনায় কাছাকাছি থাকা আরও কয়েকটি জাহাজ ইরান উপসাগরের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গিয়েছে ৷

এই ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লিখেছেন, "ইরান ঠিক করে নিয়েছে ওরা গুলি চালাবে ৷ গতকাল হরমুজ প্রণালীতে গুলি ছুড়েছে ৷ যুদ্ধবিরত সম্পূর্ণ লঙ্ঘিত হয়েছে ৷ ফরাসি জাহাজ এবং ব্রিটেনের একটি জাহাজকে লক্ষ্য করেও গুলি চালানো হয়েছে ৷"

এরপরই তিনি লেখেন, "আমার প্রতিনিধিরা পাকিস্তানের ইসলামাবাদে যাচ্ছেন ৷ সেখানে আগামিকাল সন্ধ্যায় তাঁরা সমঝোতার জন্য থাকবেন ৷" ইরানের জন্য তাঁর বার্তা, "ওরা যদি না-শোনে, তাহলে ইরানের প্রত্যেকটি বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে সেতু- সবকিছু ধ্বংস করে দেবে আমেরিকা ৷ আর কোনও সহ্য নয় ৷" এই উপলক্ষ্যে ফের সাজ সাজ রব পাকিস্তানের রাজধানীতে ৷ সোমবার আমেরিকার তরফে সমঝোতাকারী প্রতিনিধিদের জল পৌঁছবে সেখানে ৷ তাই আঁটসাঁট নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে ইসলামাবাদে ৷

শুক্রবার রাতে ইরান জানায়, তারা আপাতত লেবাননে যুদ্ধ বিরতির কথা ভেবে হরমুজ প্রণালী খুলে দিচ্ছে ৷ কিন্তু আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন তারপরই জানায়, ইরান হরমুজ প্রণালী খুললেও আমেরিকার নৌসেনা হরমুজ প্রণালীতে থাকবে ৷ এর মধ্যে গতকাল হরমুজ প্রণালীতে দু'টি ভারতীয় জাহাজকে নিশানা করে গুলি চালায় রেভোলিউশনারি গার্ডস ৷ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে ভারত সরকার ৷ ঘটনার পরপরই নয়াদিল্লিতে ভারতে ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. মহম্মদ ফাথালিকে তলব করেছিল বিদেশ মন্ত্রক ৷

এদিকে গতকালই ইরান সাফ জানিয়ে দিয়েছে, সমঝোতা থেকে তারা বহুদূরে ৷ কারণ আমেরিকা যতক্ষণ না হরমুজ প্রণালী থেকে নৌসেনার অবরোধ উঠিয়ে নিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও চুক্তি সম্ভব নয় ৷ ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাঘের ঘালিবাফ দেশের দূরদর্শনে জাতির উদ্দেশে ভাষণে জানান, ওয়াশিংটনের সঙ্গে কথাবার্তা এগিয়েছে ৷ কিন্তু মাঝে অনেক ফাঁক রয়ে গিয়েছে এবং কতগুলি মৌলিক বিষয়ে বোঝাপড়া হওয়া বাকি ৷ ঘালিবাফ বলেন, "আমরা চূড়ান্ত আলোচনা থেকে এখনও অনেকটা দূরে রয়েছি ৷"

TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ CRISIS
US IRAN PORTS BLOCKADE
IRAN CLOSES HORMUZ
IRAN WAR
US IRAN WAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.