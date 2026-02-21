ETV Bharat / international

সুপ্রিম রায়ে ক্ষুব্ধ, শীঘ্রই নয়া শুল্ক আরোপের ঘোষণা ট্রাম্পের

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখন বিশ্বব্যাপী শুল্ক 10 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 15 শতাংশ করেছেন । শীঘ্রই নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ।

us president donald trump
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 21, 2026 at 11:30 PM IST

ওয়াশিংটন, 21 ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক হার থেকে রেহাই নেই । শনিবার তিনি বলেছেন যে, অবিলম্বে কার্যকরভাবে দেশগুলির উপর বিশ্বব্যাপী শুল্ক হার 10 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 15 শতাংশ করা হচ্ছে ।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের রায়েরও সমালোচনা করেছেন । যা গত বছর তাঁর আরোপিত ব্যাপক শুল্ক বাতিল করেছিল । ট্রাম্প তার সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে বলেছেন যে, শুক্রবারের 10 শতাংশ থেকে 15 শতাংশে শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অনেক মাস ধরে চিন্তাভাবনার পর, গতকাল জারি করা হাস্যকর, দুর্বলভাবে লিখিত এবং অসাধারণভাবে আমেরিকা বিরোধী শুল্কের সিদ্ধান্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ, বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ পর্যালোচনার ভিত্তিতে করা ।

তিনি আরও লেখেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বহু মাস ধরে চিন্তাভাবনার পর গতকাল জারি করা হাস্যকর, দুর্বলভাবে লেখা এবং অসাধারণভাবে আমেরিকা-বিরোধী শুল্কের সিদ্ধান্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ, বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ পর্যালোচনার ভিত্তিতে, দয়া করে এই বিবৃতিটি উপস্থাপন করুন যে আমি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে, অবিলম্বে কার্যকরভাবে, দেশগুলির উপর 10 শতাংশ বিশ্বব্যাপী শুল্ক বৃদ্ধি করব । আগামী অল্প কয়েক মাসের মধ্যে, ট্রাম্প প্রশাসন নতুন এবং আইনত অনুমোদিত শুল্ক নির্ধারণ এবং জারি করবে, যা আমেরিকাকে আবার মহান করে তোলার আমাদের অসাধারণ সফল প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে - আগের চেয়েও মহান !!! এই বিষয়ে আপনার মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ । প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প ।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে তার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডার প্রতি একটি বড় ধাক্কা, প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস কর্তৃক লিখিত রায়ে শুক্রবার মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন জাতির উপর ট্রাম্প কর্তৃক আরোপিত শুল্ক অবৈধ এবং রাষ্ট্রপতি ব্যাপক শুল্ক আরোপের সময় তার কর্তৃত্ব অতিক্রম করেছেন ।

