চুক্তিতে রাজি না হলে ইরানের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

রবিবার ইরানের গণমাধ্যম জানিয়েছে, যুদ্ধ অবসানের জন্য তাদের প্রস্তাবিত আলোচনা কর্মসূচির সর্বশেষ জবাবে যুক্তরাষ্ট্র কোনও সুনির্দিষ্ট ছাড় দিতে ব্যর্থ হয়েছে ।

15 মে, 2026 শুক্রবার ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের সাউথ লন দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের উদ্দেশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (AP)
By AFP

Published : May 18, 2026 at 9:36 AM IST

ওয়াশিংটন, 18 মে: ইরানকে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । তিনি বলেছেন, ইরানকে দ্রুত একটি শান্তি চুক্তির দিকে এগিয়ে আসতে হবে, নচেৎ তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না ।

গত 28 ফেব্রুয়ারি থেকে মার্কিন ও ইজরায়েলি বাহিনী এই ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ওপর ব্যাপক হামলা শুরু করার পর থেকেই তেহরানের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে আছে ওয়াশিংটন । মধ্যপ্রাচ্যকে কাঁপিয়ে দেওয়া এবং জ্বালানির দাম আকাশছোঁয়া করে তোলা এই যুদ্ধের অবসানে অচলাবস্থা কাটাতে এবং কোনও অগ্রগতি সাধনে হিমশিম খাচ্ছে ওয়াশিংটন ।

রবিবার ট্রাম্প তাঁর 'ট্রুথ সোশ্যাল' প্ল্যাটফর্মে লেখেন, "ইরানের জন্য সময় ফুরিয়ে আসছে; তাদের এখনই দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, নতুবা তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না ।" তিনি আরও বলেন, "সময়ই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় !" এই যুদ্ধের ফলে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী' কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে ৷ শান্তিকালীন সময়ে যে পথ দিয়ে বিশ্বের মোট তেল রফতানির প্রায় 20 শতাংশ পরিবাহিত হয় । এছাড়া এই যুদ্ধ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইজরায়েল ও লেবাননকে একটি প্রাণঘাতী পার্শ্ব-সংঘাতেও জড়িয়ে ফেলেছে ।

ট্রুথ সোশালে করা ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি পোস্ট (ট্রুথ সোশালের স্ক্রিনশট)

হিজবুল্লার পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ইরানের ধর্মভিত্তিক সরকার ট্রাম্পের সঙ্গে কোনও বৃহত্তর শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর আগে লেবাননে একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়েছে । অন্যদিকে, নিজের শর্তে কোনও চুক্তি মেনে নিতে তেহরানের অস্বীকৃতিতে ট্রাম্প বেশ হতাশ ।

রবিবার ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর এক আধিকারিক জানান, ইজরায়েল ও লেবাননের মধ্যে যুদ্ধবিরতি বর্ধিত করার বিষয়ে সমঝোতা হওয়া সত্ত্বেও, গত সপ্তাহান্তে হিজবুল্লা ইজরায়েল এবং সেখানে মোতায়েন ইজরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে প্রায় 200টি গোলা বা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে ।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রবিবার দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে ইজরায়েলি বাহিনীর নতুন হামলায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দু'জন শিশুও রয়েছে । লেবাননের কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইজরায়েলি হামলায় লেবাননে এ পর্যন্ত 2,900-এরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন ৷ এর মধ্যে গত 17 এপ্রিল যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে নিহত হয়েছেন 400 জন ।

সুনির্দিষ্ট ছাড় দিতে ব্যর্থ যুক্তরাষ্ট্র

গত 8 এপ্রিল ওয়াশিংটন ও তেহরান একটি যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলেও, শান্তি আলোচনা বর্তমানে স্থবির হয়ে পড়েছে এবং বিক্ষিপ্ত হামলা অব্যাহত রয়েছে । রবিবার ইরানের সংবাদমাধ্যমগুলো জানায়, যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে আলোচনার জন্য ইরান যে প্রস্তাবিত অ্যাজেন্ডা পেশ করেছিল, তার জবাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনও সুনির্দিষ্ট বা দৃশ্যমান ছাড় দিতে ব্যর্থ হয়েছে ।

ফার্স সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, ওয়াশিংটন আলোচনার জন্য পাঁচ-দফা বিশিষ্ট একটি তালিকা পেশ করেছে । ওই তালিকায় অন্যতম একটি দাবি হল - ইরানকে তার পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর মধ্যে মাত্র একটি চালু রাখার অনুমতি দেওয়া হবে এবং দেশটির কাছে মজুত থাকা উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করতে হবে ।

ফার্স সংবাদ সংস্থার তথ্যমতে, ওয়াশিংটন ইরানের বিদেশে বাজেয়াপ্ত সম্পদের এমনকি 25 শতাংশও অবমুক্ত করতে কিংবা যুদ্ধের সময় ইরানের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোনও অর্থ প্রদান করতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে । এদিকে, 'মেহর' সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে: "যুক্তরাষ্ট্র নিজে কোনও দৃশ্যমান ছাড় না দিয়েই এমন সব ছাড় আদায় করতে চাইছে, যা তারা যুদ্ধের সময়ও অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল ৷ আর এই মনোভাবই আলোচনার ক্ষেত্রে একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি করবে ।"

রবিবার এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে নতুন করে অস্থিরতা দেখা দেয় । কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আবুধাবি আমিরশাহীর একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অদূরে ড্রোন হামলার ফলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৷ তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি এবং পারমাণবিক বিকিরণের মাত্রার ওপরও এর কোনও প্রভাব পড়েনি বলে তারা নিশ্চিত করেছে ।

ইরানের মদতপুষ্ট এবং ড্রোনে সজ্জিত বেশ কিছু সশস্ত্র গোষ্ঠী বর্তমানে ইরাকে অবস্থান করছে; অন্যদিকে ইয়েমেনে তেহরানের মিত্রশক্তি অর্থাৎ হুথি বিদ্রোহীরাও যুদ্ধকালীন ব্যবহারের উপযোগী উন্নতমানের ড্রোন বা ইউএভি (UAV) নিজেদের দখলে রেখেছে ।

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার শান্তি আলোচনায় পাকিস্তান সক্রিয়ভাবে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে আসছে । এরই ধারাবাহিকতায়, পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি রবিবার তেহরানে ইরানের প্রধান আলোচক এবং পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাঘের গালিবাফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । এই আলোচনার পরপরই সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে গালিবাফ মন্তব্য করেন যে, ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যুদ্ধংদেহী অবস্থান সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলকেই অস্থিতিশীল করে তুলেছে ।

তিনি বলেন, "এই অঞ্চলের কোনও কোনও সরকার এমনটা বিশ্বাস করত যে, এখানে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি তাদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে ৷ কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের এই উপস্থিতি কেবল নিরাপত্তা প্রদানেই ব্যর্থ নয়, বরং তা বরং উল্টো নিরাপত্তাহীনতারই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ।"

চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে অনুষ্ঠিত এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ সম্মেলনে ট্রাম্প এবং তাঁর চিনা সমকক্ষ শি জিনপিং ইরানের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন ৷ তবে মনে হচ্ছে, ইরান ইস্যুতে সেই আলোচনায় উল্লেখযোগ্য কোনও অগ্রগতি সাধিত হয়নি ।

ট্রাম্প জানিয়েছেন যে, শি জিনপিং তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে ইরানের জন্য কোনও ধরনের সামরিক সহায়তা প্রদানের প্রস্তুতি নিচ্ছে না চিন । অন্যদিকে, ইরান প্রসঙ্গে শুক্রবার দেওয়া এক বিবৃতিতে চিনের বিদেশ মন্ত্রক বলেছে যে, "সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণের রুট বা শিপিং লেনগুলো যত দ্রুত সম্ভব পুনরায় উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত ।"

