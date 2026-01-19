'বোর্ড অফ পিস'-এ যোগ দিন, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি দিয়ে আর্জি ট্রাম্পের

'বোর্ড অফ পিস'-এ যোগ দিন, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি দিয়ে আর্জি ট্রাম্পের
ইজরায়েলি অভিযানের দুই বছরে গাজা কার্যত বিধ্বস্ত ৷ গাজায় শান্তি ফেরাতে ও বিশ্বের অন্যান্য সংঘাত সমাধানে এই বোর্ড কাজ করবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷
Published : January 19, 2026 at 10:42 AM IST
নয়াদিল্লি, 19 জানুয়ারি: 'বোর্ড অফ পিস'-এর অংশ হওয়ার জন্য ভারতকে আমন্ত্রণ জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এই বোর্ড গাজায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংঘাতের সমাধানের জন্য কাজ করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷ রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে রীতিমতো চিঠি দিয়ে এই বোর্ডের সদস্য হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ট্রাম্প ৷ ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর সোশাল মিডিয়ায় ট্রাম্পের পাঠানো সেই চিঠিটি পোস্টও করেছেন ৷
মোদিকে লেখা সেই চিঠিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি সুসংহত করার জন্য একটি অত্যন্ত ঐতিহাসিক ও মহৎ প্রচেষ্টা ৷ একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংঘাত সমাধানের জন্য নয়া পন্থা অবলম্বনে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে এই বোর্ডে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে ৷ এটি তাঁর জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয় বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প । প্রসঙ্গত, গাজা উপত্যকায় ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বিতীয় পর্বের অংশ হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই বোর্ডের কথা ঘোষণা করেন ।
Honored to convey @POTUS invitation to Prime Minister @narendramodi to participate in the Board of Peace which will bring lasting peace to Gaza. The Board will support effective governance to achieve stability and prosperity! pic.twitter.com/HikLnXFFMp— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) January 18, 2026
গত অক্টোবরে ইজরায়েল এবং জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনায় সম্মত হয়েছিল । ট্রাম্প বেশ কয়েকজন বিশ্বনেতাকে একই ধরনের চিঠি পাঠিয়েছেন । ট্রাম্পের 'বোর্ড অফ পিস'-কে গাজা এবং তার বাইরে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনার জন্য একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে ওয়াশিংটন ৷ যা থেকে জল্পনা তৈরি হয়েছে, এই বোর্ড অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংঘাতের বিষয়েও নিজেদের মতো পদক্ষেপ নিতে পারে ।
মূলত, এই নতুন সংস্থাকে গাজাকে পুনর্গঠনের জন্য শাসনব্যবস্থা তদারকি এবং তহবিল সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ৷ কারণ ইজরায়েলি সামরিক অভিযানের দুই বছরে গাজা কার্যত বিধ্বস্ত ৷ এক্স-এর একটি পোস্টে সার্জিও গোর বলেছেন, 'বোর্ড অফ পিস'-এ অংশগ্রহণের জন্য মোদিকে ট্রাম্পের আমন্ত্রণ পৌঁছে দিতে পেরে তিনি সম্মানিত ৷ তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, গাজায় স্থায়ী শান্তি আনতে পারবে এই বোর্ড ।
আমেরিকার রাষ্ট্রদূত বলেন, "এই বোর্ড স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য কার্যকর শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করবে ।" মোদিকে লেখা চিঠিতে ট্রাম্প গাজা সংঘাত অবসানের জন্য তাঁর গত 29 সেপ্টেম্বরের একটি পরিকল্পনা এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আনার জন্য তাঁর 20-দফা রোডম্যাপের কথাও উল্লেখ করেছেন ।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেছেন যে, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে ৷ একই সঙ্গে, তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত ও সমর্থন জানিয়েছে বলেও দাবি ট্রাম্পের । তিনি লিখেছেন, "এখন সময় এসেছে এই সমস্ত স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার । এই পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'বোর্ড অফ পিস', যা সবচেয়ে প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড হিসাবে উঠে আসবে ৷ একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত হবে ।"
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেছেন, এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে বিশেষ একটি গোষ্ঠীকে একত্রিত করা ৷ যারা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিতে প্রস্তুত ৷ ট্রাম্প বলেছেন, "আমরা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অংশীদারদের একত্রিত করব ৷ যাদের বেশিরভাগই অত্যন্ত সম্মানিত বিশ্বনেতা ।"