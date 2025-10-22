পুতিনের সঙ্গে বৈঠক আদতে সময় নষ্ট : ট্রাম্প

পুতিনের সঙ্গে বৈঠক আদতে সময় নষ্ট : ট্রাম্প
পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের এই দ্বিধা ইউরোপীয় নেতাদের জন্য স্বস্তির ৷ তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনাও আপাতত বন্ধ ৷
Published : October 22, 2025 at 11:03 AM IST
ওয়াশিংটন, 22 অক্টোবর: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন না ট্রাম্প ৷ কারণ হিসাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার জানিয়েছেন, পুতিনের সঙ্গে বৈঠক আদতে সময় নষ্টের সামিল ৷ সময়ের অপচয় হোক তা তিনি চাইছেন না । ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ থামানোর প্রচেষ্টার ক্ষেত্র হিসাবেই এই বৈঠকে বসার কথা ছিল ট্রাম্প-পুতিনের ৷
হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের কথা ট্রাম্প আগেই ঘোষণা করেছিলেন ৷ সোমবার ট্রাম্পের বিদেশসচিব মার্কো রুবিও এবং রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের মধ্যে ফোনে কথা হওয়ার পর সেই সিদ্ধান্তে কার্যত সিলমোহর দেওয়া হয় ৷ ট্রাম্প বলেন, "আমি একটা ব্যর্থ বৈঠক করতে চাই না ৷ আমি সময় নষ্ট করতেও চাই না, এখন দেখা যাক কী হয় ।"
মঙ্গলবার রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী লাভরভ স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাশিয়া প্রাথমিক যুদ্ধবিরতির বিরোধী । এদিকে, ট্রাম্প সারা বছর ধরে যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করে চলেছেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি আলোচনার আগে যুদ্ধবিরতি হওয়া উচিত কি না এবং প্রায় চার বছরের যুদ্ধে রাশিয়ার দখলকৃত জমি ইউক্রেন ফিরে পেতে পারে কি না সেই সব বিষয় ।
পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের দ্বন্দ্ব সম্ভবত ইউরোপীয় নেতাদের জন্য স্বস্তির কারণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ যারা পুতিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান দখলের চেষ্টা করার সময় কূটনীতিতে সময় নষ্ট করার অভিযোগ করেছিলেন । ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি প্রেসিডেন্ট এবং জার্মান চ্যান্সেলর-সহ একাধিক রাষ্ট্র নেতারা জানিয়েছেন, তারা শান্তির বিনিময়ে রাশিয়ান বাহিনীর দখলকৃত জমিতে ইউক্রেনকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করার যে কোনও চাপের স্পষ্ট বিরোধিতা করছেন ৷ ট্রাম্প সম্প্রতি এই পরামর্শও দিয়েছিলেন ।
ইউরোপীয় নেতারা এই ধরণের পদক্ষেপের বৈধতা এবং পরিণতি সম্পর্কে বেশ কিছু সন্দেহজনক বিষয়ও তুলে ধরেছেন ৷ উল্লেখ্য, আমেরিকা এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট অগস্টে আলাস্কায় শেষবার সাক্ষাৎ করেছিলেন ৷ কিন্তু সেই বৈঠক 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের মাধ্যমে শুরু হওয়া যুদ্ধের অবসান ঘটানোর ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে পারেনি । ক্রেমলিনও ট্রাম্প এবং পুতিনকে আবার একত্রিত করার জন্য তাড়াহুড়ো করছে বলে মনে করছে না ওয়াকিবহল মহল ৷ ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ মঙ্গলবার জানিয়েছেন, বৈঠকের আগে প্রস্তুতি প্রয়োজন ৷ ট্রাম্প অবশ্য জানিয়েছেন, আগামী দিনে বৈঠকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি মঙ্গলবার একটি টেলিগ্রাম পোস্টে বলেছেন, "আমাদের এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে ৷ সবরকম চাপই শুধু শান্তির দিকে পরিচালিত করবে ৷" তিনি উল্লেখ করেছেন, পুতিন কূটনীতিতে ফিরে এসেছেন এবং গত সপ্তাহে ট্রাম্পকে ফোন করেছিলেন ৷ কিন্তু চাপ কিছুটা কমার পরই রাশিয়ানরা কূটনীতি ছেড়ে দেওয়া এবং কথা স্থগিত করার চেষ্টা শুরু করে ৷ বুধবার, ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুটের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে মনে করা হচ্ছে । সামরিক জোট ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহের সমন্বয় করছে, যার মধ্যে অনেকগুলি কানাডা এবং ইউরোপীয় দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিনেছে ।