বন্ধু মোদির সঙ্গে খুব ভালো কথা হয়েছে : ট্রাম্প

বন্ধু মোদির সঙ্গে খুব ভালো কথা হয়েছে : ট্রাম্প
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন ভারতের সঙ্গে আমেরিকার কথোপকথন ৷ মোদির পর এবার সেই বিষয়টি প্রকাশ্যে জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷
By PTI
Published : April 17, 2026 at 9:25 AM IST
ওয়াশিংটন, 17 এপ্রিল: মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত চলাকালীন মোদির সঙ্গে কথোপকথন নিয়ে মুখ খুললেন ট্রাম্প ৷ শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর খুবই ভালো কথোপকথন হয়েছে । তিনি মঙ্গলবার দুই নেতার মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার কথা উল্লেখ করছিলেন । তারপর ফের শুক্রবার দু'জনের মধ্যে কথা হয়েছে বলে জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷
কর কমানোর বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠকে ভাষণ দিতে লাস ভেগাসের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, "নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আমার খুব ভালো কথা হয়েছে ৷ আমার ভারতের বন্ধু এবং তিনি দারুণ কাজ করছেন । আমাদের মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার একটি কথোপকথন হয়েছে ৷"
দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে এবং পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে মতামত বিনিময় করতে মঙ্গলবার ট্রাম্প মোদিকে ফোন করেছিলেন । পশ্চিম এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত । গত 7 এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে । তারা ওয়াশিংটনের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় অংশ নেয় ৷ এই সময় ওয়াশিংটন জোর দিয়ে বলে যে, তেহরানকে অবশ্যই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের কাজ থেকে সরে আসতে হবে । তবেই কোনও চুক্তি সম্ভব ৷
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলের (গ্যাস) দাম আকাশ ছুঁয়েছে ৷ কারণ হরমুজ প্রণালীর সমুদ্রপথ অবরোধ করে রেখেছে ইরান ৷ যে প্রণালী দিয়ে বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের এক-পঞ্চমাংশের প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে । মঙ্গলবার ট্রাম্প ও মোদির মধ্যের টেলিফোন আলাপের সময়, দুই নেতাই হরমুজ প্রণালীকে উন্মুক্ত ও নিরাপদ রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দেন ।
ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সের্গেই গোরের তথ্যমতে, 40 মিনিটব্যাপী এই কথোপকথনের সমাপ্তি ঘটে ট্রাম্পের একটি উক্তির মাধ্যমে ৷ যেখানে তিনি মোদিকে বলেন, "আমরা সবাই আপনাকে ভালোবাসি ।"
গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এই টেলিফোন আলাপটি ছিল দুই নেতার মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো যোগাযোগ । তবে পাকিস্তানে ইরান-আমেরিকা শান্তি বৈঠককে কটাক্ষ করেছে ভারত ৷ পাকিস্তানের এই মধ্য়স্থতা যে দালালি ছাড়া আর কিছু নয় এবং তাদের মতো ভারত যে এই ধরনের কাজ করে না সেটা মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি নিয়ে আয়োজিত একটি বৈঠকে আগেই জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷