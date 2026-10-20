সীমান্ত বন্ধ করুন ! ফ্রান্সের চরম সংকটে প্রেসিডেন্ট মাঁকরকেই 'দায়ী' করলেন ট্রাম্প

সীমান্ত বন্ধ করুন ! ফ্রান্সের চরম সংকটে প্রেসিডেন্ট মাঁকরকেই 'দায়ী' করলেন ট্রাম্প
Donald Trump on France Protest: ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুক্তি, ইউরোপীয় সরকারগুলি তাদের সীমান্ত রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এখন অভিবাসন নীতির পরিণাম ভোগ করছে ।
Published : October 20, 2026 at 2:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 অক্টোবর: ফ্রান্সের অস্থিরতার জন্য অভিবাসীদের দায়ী করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ রবিবার (আমেরিকার স্থানীয় সময় অনুযায়ী) ওয়াংশিটনে তিনি বলেন, ‘‘ইমানুয়েল (ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁকর) আমার একজন বন্ধু । আমি তাঁকে অনেক আগে বলেছিলাম, আপনি ফ্রান্সে একটি বড় ভুল করছেন । আপনি বিশ্বের সবাইকে আসতে দিচ্ছেন । পুরো বিশ্ব আসতে চলেছে ।’’
ট্রাম্প মনে করেন প্য়ারিস অচিরেই মুসলিম সংখ্যাধিক্যের একটি শহরে পরিণত হবে ৷ এটা আঁচ করতে পেরে আগেই ফরাসি প্রেসিডেন্টকে সেদেশের সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি ইমানুয়েলকে বলেছিলাম আপনার সীমান্ত বন্ধ করে দিতে...আমরা আমাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছি । তিনি করেননি ৷’’
প্যারিস-সহ ফ্রান্সের একাধিক শহরের অবস্থা এখন অগ্নিগর্ভ ৷ মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গত শনিবার থেকে বিক্ষোভ শুরু হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা হিংসাত্মক চেহারা নিয়েছে ৷ যার জেরে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেখানে ৷ সোমবার প্যারিস-সহ অন্যান্য শহরে আংশিক কারফিউ জারির ঘোষণা করা হয় । সেই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ৷ এই পরিস্থিতির জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউরোপের দেশগুলিকেই দায়ী করেছেন ৷ তাঁর দাবি, ইউরোপীয় সরকারগুলো তাদের সীমান্ত রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে ৷ এখন তারা তাদের অভিবাসন নীতির পরিণাম ভোগ করছে ।
ফ্রান্সে বিক্ষোভের সূত্রপাত কী কারণে হল ?
এই বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল স্কুলগুলির পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে । পরবর্তীতে তা জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি, অসাম্য এবং সরকারি সেবার মান কমে যাওয়ার মতো বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী ক্ষোভে রূপান্তরিত হয় ৷ কয়েকটি জায়গায় বিক্ষোভ হিংসাত্মক হয়ে ওঠে ৷ লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে ।
এই আন্দোলনের সূচনা হয় সেপ্টেম্বরে, প্যারিসের শ্রমজীবী অধ্যুষিত শহরতলিগুলোর হাইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাত ধরে । তারা শিক্ষক সংকট, অতিরিক্ত শিক্ষার্থীপূর্ণ ও জরাজীর্ণ স্কুল ভবন এবং কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগের প্রতিবাদ জানিয়েছিল । স্কুলগুলোর পরিস্থিতি নিয়ে শুরু হওয়া প্রাথমিক ধর্মঘট কিছু দাবি পূরণের পর শেষ হলেও, এই ক্ষোভ সারা দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ।
এরপর এই বিক্ষোভগুলো আরও বড় একটি সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয় । বিক্ষোভকারীরা খাদ্য, জ্বালানি ও শক্তির ক্রমবর্ধমান মূল্য, সরকারি ব্যয় সংকোচন, বৈষম্য এবং প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁকরের সরকারের প্রতি তাঁদের হতাশার কথা তুলে ধরেন । অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভে অংশ নিলেও, একটি অংশ ভিড়ের সুযোগ নিয়ে দোকানপাটে লুটপাট চালায়, যানবাহন ও ভবনে অগ্নিসংযোগ করে এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে । ফরাসি কর্তৃপক্ষ এই হিংসার বড় অংশের জন্য উগ্র-বামপন্থী, চরমপন্থী গোষ্ঠী এবং অপরাধী চক্রকে দায়ী করেছে ।
.@POTUS on the France riots: "Paris is going to be a Muslim city very soon, and that wasn't the deal... Emmanuel should've closed his borders a long time ago. I told him to do it." https://t.co/Ep8mzgPVq8— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 19, 2026
'কারফিউ, জরুরি অবস্থা'
প্যারিস ও ফ্রান্সের অন্যান্য কিছু শহরে পরিস্থিতি এখনও অস্থির । ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণমন্ত্রী পুলিশি নিয়ন্ত্রণ হারানোর কথা জানিয়েছেন ৷ যদিও প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়ান লেকর্নু জরুরি অবস্থা জারির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি । সোমবার প্যারিসে পর্যটকরা এই বিশৃঙ্খলার আঁচ পান ৷ একদল শিক্ষার্থী বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় লুভর মিউজিয়াম বন্ধ রাখতে হয় । এদিকে, প্যারিসে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস সেখানকার আমেরিকান নাগরিকদের বিক্ষোভস্থল এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে ।
হিংসার পূর্বাভাস পেতে ও তা মোকাবিলায় ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগের মুখে সরকার শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ একই সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তারা জনগণের ক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন । ফ্রান্সে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁকরের উত্তরসূরি নির্বাচনের মাত্র ছয় মাস আগে শুরু হওয়া এই অস্থিরতা অব্যাহত থাকার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ৷ কারণ, আয়োজকরা আগামী শনিবার নতুন করে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন ।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুরক্ষার লক্ষ্যে প্যারিস, লিল ও লিওঁ-সহ বেশ কয়েকটি শহরে সোমবার সন্ধ্যা থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত আংশিক কারফিউ জারি করা হবে । প্যারিসে রাত 11টা থেকে কারফিউ জারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং রাত 8টা থেকে সব ধরনের বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।
এএফপি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, লেকর্নু বলেছেন, ‘‘আমি জনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ।’’ ইউরোপের অন্যান্য দেশেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয়েছে ৷ সপ্তাহান্তে মিলান ও বেলজিয়ামে ছোটখাটো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এবং স্পেন ও পর্তুগালেও বিক্ষোভের আঁচ বজায় রয়েছে ।
জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের প্রতিবাদে শনিবার ফ্রান্সজুড়ে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন । এটি ছিল চার সপ্তাহ ধরে চলা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়, যা শুরু হয়েছিল হাইস্কুলগুলিতে উন্নত পরিবেশের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে । শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ হিসেবে শুরু হলেও অনেক শহরেই তা হিংসাত্মক হয়ে ওঠে ৷ মুখোশধারী কিছু গোষ্ঠী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের উপর হামলা চালায়, সরকারি ভবনে জোরপূর্বক প্রবেশ করে সেগুলোর কোনও কোনোটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়, দোকানপাট লুট করে এবং গাড়ি, সাইকেল ও স্কুটারে অগ্নিসংযোগ করে ।
'চুরি যাওয়া সামগ্রী'-র তালিকা
সোমবার ফ্রান্সের ডিজিটাল বিষয়ক মন্ত্রী অ্যান লে হেনানফ, শনিবারের লুটপাটের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনলাইন পুনঃবিক্রয় প্ল্যাটফর্মগুলোকে ‘চুরি হওয়া সামগ্রী’র তালিকা সরিয়ে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন । একই সঙ্গে তিনি ভিন্টেড ও ইবে-সহ বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিদের তলব করেছেন ।
সপ্তাহান্তের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির পর অভ্যন্তরীণমন্ত্রী লরেন্ট নুনেজ পদত্যাগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ৷ তবে মাঁকর তা গ্রহণ করেননি । এদিকে হিংসা ছড়ানোর ঘটনায় আড়াই হাজারেরও বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর প্রায় এক হাজার সদস্য আহত হয়েছেন । বিক্ষোভকারীরাও আহত হয়েছেন ৷ এর মধ্যে পুলিশের ভিড় নিয়ন্ত্রণের গ্রেনেডের আঘাতে একজন বিক্ষোভকারীর হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ।
মাঁকর সরকারি পদক্ষেপের ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন ৷ উল্লেখ্য, পরিস্থিতি সামাল দিতে শনিবার 60 হাজার আইন প্রয়োগকারী সদস্যকে মোতায়েন করা হয়েছিল । বিচারমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমানিন জানিয়েছেন, সপ্তাহান্তের পর থেকে সারা দেশে 2 হাজার 513 জনেরও বেশি ব্যক্তিকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে । তিনি আরও জানান, 67 জনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে এবং কয়েক ডজন ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে ।
ডারমানিন আরও জানিয়েছেন, অপরাধীদের শনাক্ত করতে কর্তৃপক্ষ সোশাল মিডিয়ায় ফেসিয়াল রিকগনিশন প্রযুক্তি ব্যবহার করবে । অন্তত তিন হাজার দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এতে কয়েকশো মিলিয়ন ইউরো সমমূল্যের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । রবিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে মাঁকর এই ‘লাগামহীন’ হিংসার নিন্দা করেন ৷ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই হিংসাকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে অভিহিত করেছে ৷ তবে একই সঙ্গে সতর্ক করে বলেছে যে, ফ্রান্সে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার ‘অবশ্যই সুরক্ষিত রাখতে হবে’ ।
জার্মানি এই হিংসার নিন্দা করেছে৷ ফ্রান্স ভ্রমণের বিষয়ে নতুন করে নির্দেশিকা জারি করেছে ৷ তাদের আশঙ্কা, ‘‘আগামিদিনগুলোতে আরও হিংসা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না ।’’ চিনের সরকারি মিডিয়া সিসিটিভি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, চিন তাদের নাগরিকদের সতর্ক করেছে৷ ফ্রান্স ভ্রমণের সময় সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে চিনা নাগরিকদের ৷ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সতর্কতাও অবলম্বন করতে হবে ।
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