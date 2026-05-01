চুক্তি করতে মরিয়া ইরান, তেহরানের প্রত্যাখাতের দাবি উড়িয়ে মন্তব্য ট্রাম্পের

চুক্তি করতে মরিয়া ইরান, তেহরানের প্রত্যাখাতের দাবি উড়িয়ে মন্তব্য ট্রাম্পের
ইরান-আমেরিকা যে যুদ্ধবিরতি চলছে, তা স্থায়ী করতে ইরান চুক্তি করতে চাইছে, দাবি করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
By PTI
Published : May 1, 2026 at 3:52 PM IST
ওয়াশিংটন, 1 মে: যুদ্ধবিরতিতে সমঝোতা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে ইরান ৷ স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দুপুরে ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের এ কথাই বলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এর আগে ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছে, আমেরিকা যদি আবার যুদ্ধ শুরু করে, তাহলে তারাও পাল্টা হামলা শুরু করবে ৷ কিন্তু প্রেসিডেন্ট এই হুমকি উড়িয়ে দিয়েছেন ৷
গত 8 এপ্রিল পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইরান ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয় ৷ এই বিরতি স্থায়ী করতে ইসলামাবাদে শান্তি বৈঠক হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি ৷ প্রথম বৈঠক থেকে কোনও সমাধান সূত্র বেরয়নি ৷ তবে যুদ্ধ পরিস্থিতির অবসান হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল সবপক্ষই ৷ আরও একবার দুপক্ষকে বৈঠকে বসানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান ৷ শেষমেশ প্রতিনিধি পাঠায়নি আমেরিকা ৷ এরইমধ্যে হরমুজ প্রণালী অবরোধ করে আমেরিকার নৌসেনা ৷ পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে ৷ এমনই আবহে ট্রাম্প জানালেন ইরান সমঝোতা করতে মরিয়া ৷
এদিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, তিনি কি যুদ্ধবিরতি ভেঙে ফেলার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন ? এর উত্তরে তিনি বলেন, "আমি জানি না, আমাদের এটা প্রয়োজন কি না ৷" তিনি দাবি করেন, আমেরিকার সেনাবাহিনীর কড়া পদক্ষেপের ফলে ইরানের ক্ষমতা অনেকটা কমে গিয়েছে ৷
প্রেসিডেন্ট বলেন, "নৌবাহিনী (ইরানের) শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ ওদের বায়ুসেনা নেই, ওদের ড্রোন তৈরির কারখানাগুলির কর্মক্ষমতা প্রায় 82 শতাংশ কমে গিয়েছে ৷ ওদের ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনও বড় ধাক্কা খেয়েছে ৷ মিসাইল উৎপাদন 90 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে ৷ আমরা ওদের পারমাণবিক ক্ষমতাও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি ৷"
তাঁর আরও সংযোজন আমেরিকা হরমুজ প্রণালী অবরোধ করে আছে ৷ এর ফলে ইরানের অর্থনীতি একেবারে ভেঙে পড়েছে ৷ তিনি বলেন, "ওরা তেল থেকেও টাকা পাচ্ছে না ৷ আশা করি, খুব তাড়াতাড়ি এর সমাধান হবে ৷ ইরান একটা চুক্তি করার জন্য মরে যাচ্ছে ৷" এর সঙ্গে ট্রাম্প দাবি করেন, খুব বেশি লোক এই চুক্তি সম্পর্কে অবহিত নন ৷ তিনি বলেন, "আমি আর অল্প কয়েকজন ছাড়া আর কেউ এই বিষয়ে জানে না ৷"