ভারত বছরের শেষেই রাশিয়ার তেল কেনা প্রায় বন্ধ করে দেবে: ট্রাম্প

রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনা নিয়ে বরাবরই ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প ৷ এবার তাঁর দাবি, চলতি বছর শেষে ভারত তেল কেনা কমাবে রাশিয়া থেকে ৷

TRUMP ON modi
নরেন্দ্র মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ফাইল ছবি)
PTI

Published : October 23, 2025 at 2:45 PM IST

ওয়াশিংটন, 23 অক্টোবর: রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করতে রাজি হয়েছে ভারত ! এমনই দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তাঁর সাফ দাবি, চলতি বছরের শেষে রাশিয়া থেকে তেল কেনার ক্ষেত্রে প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনবে ভারত ।

তবে, ট্রাম্প এও জানিয়েছেন, এটি একটি প্রক্রিয়া ৷ এতে কিছুটা সময়ও লাগবে । তাঁর কথায়, তিনি চিনকেও একই কাজ করতে রাজি করানোর চেষ্টা করবেন । চিন এবং ভারত রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের দুই সর্ববৃহৎ ক্রেতা । বুধবার হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "ভারত আমাকে বলেছে যে তারা রাশিয়ান তেল কেনা বন্ধ করবে ৷ এটি একটি প্রক্রিয়া । বছরের শেষ নাগাদ, তারা প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনবে এই তেল কেনা ৷ গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা হয়েছে ।" ট্রাম্প গত কয়েকদিন ধরে দাবি করে আসছেন যে, ভারত তাঁকে আশ্বস্ত করেছে যে, তারা রাশিয়া থেকে তেল আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনবে ।

আমেরিকার মতে, রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনার মাধ্যমে ভারত পুতিনকে যুদ্ধের জন্য অর্থ সহায়তা করছে। ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করে 50 শতাংশে উন্নীত করার পর থেকে নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্ক তীব্র চাপের মধ্যে রয়েছে ৷ যার মধ্যে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্কও রয়েছে। যদিও ভারত মার্কিন এই পদক্ষেপকে "অন্যায্য, অযৌক্তিক এবং অযৌক্তিক" বলে দাবি করেছে ।

চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর আসন্ন বৈঠকের বিষয়ে ট্রাম্প জানান, তিনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানের উপায় নিয়ে জিনপিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করবেন। ট্রাম্প বলেন, "আমি তাঁর সঙ্গে যা কথা বলার বলব ৷ রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধ কীভাবে শেষ করা যায়, তা তেল বা জ্বালানি বা অন্য কিছুর মাধ্যমেই হোক না কেন । আমার মনে হয় তিনি রাজি হবেন ৷" ট্রাম্প আরও বলেছেন যে, চিন এবং রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক "একটু আলাদা"।

তাঁর কথায়, "চিনের বিষয়টি একটু আলাদা । রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একটু আলাদা । এটা কখনওই ভালো ছিল না, কিন্তু বাইডেন এবং ওবামার কারণে, তাদের একসঙ্গে আসার জন্য জোর করা হয়েছিল । তাদের একসঙ্গে আসার জন্য জোর করা উচিত ছিল না ৷ চিন-রাশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হতে পারে না ৷ জ্বালানি এবং তেলের কারণে বাইডেন এবং ওবামা তাদের একসঙ্গে আসার জন্য জোর করেছিলেন ।" ট্রাম্প এই মাসের শেষের দিকে দক্ষিণ কোরিয়ায় এশিয়া-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (এপেক) শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত ।

TRUMP ON INDIA
TRUMP ON RUSSIAN OIL
রাশিয়ার তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্প
TRUMP INDIA NEWS
TRUMP ON MODI

